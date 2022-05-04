Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 86

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre en iyi 20 araç:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:


Georgiy Merts :

Chared pro'nun nesi var?
 
Chared pro'nun nesi var?

"Havada asılıyken". Çözülmesi gereken bazı sorunlar var, ancak bunun için kaynaklarım yok.

 

Tiyatro - bir oyuncu ... :-)

Sonuçlar / sonuçlar / sonuçlar gagalanacak / bu eylemden değil mi?

 
Teoride, bir gün George sonunda kendi bölümünün 5 şampiyonunu seçecek ve gerçek hayatta ticarete başlayacak.

Sanki destanın mantıklı bir devamı olarak görüyorum.

Ama belki de değil...

 
Teoride, bir gün George sonunda kendi bölümünün 5 şampiyonunu seçecek ve gerçek hayatta ticarete başlayacak.

Sanki destanın mantıklı bir devamı olarak görüyorum.

Ama belki de değil...

Arkadaşlar, bir kereden fazla şaşırdım - "sonuçlar" altında ne görüyorsunuz?

Konunun ilk mesajında, TS Ligi'nin amacını açıkça belirttim - tarih üzerinde test edilecek ve bir süre için bir demoda iyi sonuçlar gösterecek bir dizi sistem oluşturulması. Aralarından seçim yapabilmek. Belirlenen hedefe tam olarak ulaşılmıştır. Seç - istemiyorum ...

Başka neye ihtiyacın var?

Uzun süredir realde ticaret yapıyorum, zaten dedim, derin bir düşüşte olan PAMM'im var, şimdi sadece düşüşte, sadece TS Ligi sayesinde. İlkbaharın sonuna kadar sarkmalardan kurtulmayı umuyorum.

Ve ne istiyorsun - anlamıyorum.

 
muhtemelen insanlar senin ligden belli bir aracı alıp takas etmeni bekliyorlar...

faaliyetinizin anlamının farklı olduğu benim için açık olsa da - ticaret için tek bir aracın seçilmesi değil, araçların bir kombinasyonunun kullanılması.

yanılıyorsam beni düzeltin.

 
muhtemelen insanlar senin ligden belli bir aracı alıp takas etmeni bekliyorlar...

faaliyetinizin anlamının farklı olduğu benim için açık olsa da - ticaret için tek bir aracın seçilmesi değil, araçların bir kombinasyonunun kullanılması.

yanılıyorsam beni düzeltin.

Her iki seçeneği de deniyorum.

Şu anda, bir kereden fazla söyledim - bir TS (ZpnTrendSP) seçildi ve iki çift üzerinde çalışıyor - haberler sırasında "manuel yardım" ile eurodollar ve dolarien.

Çok fazla iş, kaynak ve sonuç oldukça zayıf - iki yarı otomatik cihaz. Test cihazının neden icat edildiği açık değil
