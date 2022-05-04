Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 93

Georgiy Merts :

Herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir sembolde başlatabilirsiniz. Sadece sihrin tasarlandığı zaman dilimi ve amaçlandığı sembol kullanılacaktır. (ancak bu sembol Market Watch'ta olmalıdır).

TAMAM.

 

Evet ve bir şey daha - başlangıçta, çalışma için izin verilen maksimum düşüş ve maksimum SL kuyruğu Günlüğe yazılır. Çalışma (veya test) sırasında bu değerler aşılırsa, Uzman Danışman ticareti durdurur.

 
dergi sessizken... :-)

Belki de ilk anlaşmayı bekliyorsunuz?

böyle mi olmalı?


 

Ters giden birşey mi var. Regcode tanınmadı. Sihir parametrelerde belirtilmiş mi?

Kayıt, sihrin sıfır olduğunu söylüyor.

TC 422420, M15'te çalışıyor
 
hayır - Hemen belirteceğim. M15'te.


 

Yine yolunda gitmeyen bir şeyler var... Sistem bulunamadı gibi... Hmm...

Ha!!!

Roman, hangi sistemi istedin dostum? İşte sözlerin:

обещаю поставить на демо счете    422420

Bu nasıl bir sihir? Ve böyle bir sistem olup olmadığını kontrol etmedim ... Böyle bir sistem yok! Bulunmamış olmasına şaşmamalı...

İşte bir tane (anladığım kadarıyla koymak istediniz):

Hesap: 1235173692

Büyü: 442420

Kayıt Kodu: 1855666390

Bu verilerle çalıştırın. Zaman çerçevesi - önemli değil, ancak TS M15'te çalışıyor (sihrin sondan bir önceki basamağı zaman dilimini gösterir). Ve "Uzmanlar" sekmesinin bir ekran görüntüsünü gönderin, göreceğiz.


 
TAMAM. Bu gece, Moskova saati, ekran görüntülerini yayınlayacağım - şu anda hangi ayarlar açık, bunları da ekleyeceğim.

 
sabah böyle bir kayıt kodu vardı

bu, arşivdeki kayıt kodu anlamındadır, gönderideki kayıt kodundan farklıdır.

nedense, anlaşma eurobaks'tan geçti ...


Bu kayıt kodunu 1855666390 harfinden koydum


şu anda:


 

Roman, soruyu tekrarlıyorum - nasıl bir sistem istedin?

Var olmayan bir sistem 422420 istediniz. Uzman böyle bir sihirbaz bulamadı. Bu yüzden Eurodollar üzerinde çalışan bir varsayılan sistem kurdu.

Arşivde - sipariş ettiğiniz sihirbaz. YOK böyle bir sistem!

İşte istediğin sistem:

---------------------------------

Hesap: 1235173692

Büyü: 442420

Kayıt Kodu: 1855666390

---------------------------------

Başka bir sihirbaz ve kayıt kodu da farklıdır. Yerleştirilmeleri gerekiyor. Ve sonra - "Uzmanlar" yer iminin ekranını düzenleyin.

 
Bir önceki gönderide yayınlandı


her şey eşleşir


henüz değil mi?

