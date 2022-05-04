Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 94

Roman Shiredchenko :

Bir önceki gönderide yayınlandı

her şey eşleşir

Nerede eşleşir? Günlük, giriş parametrelerini gösterir ve var olmayan bir sihir vardır.

 
Georgiy Merts :

"

Hesap: 1235173692

Büyü: 442420

Kayıt Kodu: 1855666390"

Bu doğru?


 
Georgiy Merts :

Roman, soruyu tekrarlıyorum - nasıl bir sistem istedin?

Var olmayan bir sistem 422420 istediniz. Uzman böyle bir sihirbaz bulamadı. Bu yüzden Eurodollar üzerinde çalışan bir varsayılan sistem koydu.

Arşivde - sipariş ettiğiniz sihirbaz. YOK böyle bir sistem!

İşte istediğin sistem:

---------------------------------

Hesap: 1235173692

Büyü: 442420

Kayıt Kodu: 1855666390

---------------------------------

Başka bir sihirbaz ve kayıt kodu da farklıdır. Yerleştirilmeleri gerekiyor. Ve sonra - "Uzmanlar" yer iminin ekranını düzenleyin.

 
Georgiy Merts :

bilmiyorum. Henüz anlaşma yok - bekliyor...



 
Roman, yanlış sihirbazı belirttin. Expert Advisor farklı bir araçta hatalı çalışacak
 
Roman Shiredchenko :

bilmiyorum. Henüz anlaşma yok - bekliyor...

Beklemek. Var olmayacaklar ve ortaya çıktıklarında, zaten olduğu gibi EuroDollar'da anlaşmalar olacaklar.

Doğru sihirbazı ve doğru regcode'u belirtmelisiniz.

Girdi parametrelerine çöp yazdığını görmüyor musun Roman? Teorik olarak, Skype üzerinden iletişim kurabiliriz.
 
Georgiy Merts :

:-) ATP - Anlıyorum - Oradaki sihirde değişiklikler yapacağım Magic: 442420. RegCode: 1855666390.

 
Renat Akhtyamov :

Her EA kendi çiftini takas ediyor mu?

bunlar tamamen farklı şeyler ;)

gerçekten bir TS ligi yaparsanız, o zaman aynı çiftte, ancak farklı hesaplarda

Tamamen katılıyorum. Salata sosu yaptık ve şimdi bazen pancar patatesten daha lezzetli, bazen salatalık ayçiçek yağından daha lezzetli olduğunu söylemeye çalışıyoruz.

 
Vasily Belozerov :
anlamadım

Bir hesaptaki "vinaigrette" den tamamen memnunum. Komut dosyalarım, her bir TS'nin işlemlerini ayrı ayrı alıyor ve ben onlara odaklanıyorum.

"Vinaigrette" sevmiyorsanız - ayrı çalıştırın, sorun değil... 672 hesap açın, çalıştırılabilir modül - Yukarıda yazdım, hesap numaralarını verin, izlemeyi kurun, regcode yazacağım... Neler var? sorun?

 
Georgiy Merts :

anlamadım

Alınma, bazen yanlış eylemler (birinin görüşüne göre) doğru sonuçlara yol açar. Azim övgüye değer, bir şeyler ortaya çıkabilir. BLEF filminde şöyle bir söz vardır: İşe yarayabilecek kadar aptalcadır. Bazen paradoks dünyayı yönetir.
