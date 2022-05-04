Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 94
Bir önceki gönderide yayınlandı
her şey eşleşir
Nerede eşleşir? Günlük, giriş parametrelerini gösterir ve var olmayan bir sihir vardır.
"
Hesap: 1235173692
Büyü: 442420
Kayıt Kodu: 1855666390"
Bu doğru?
Roman, soruyu tekrarlıyorum - nasıl bir sistem istedin?
Var olmayan bir sistem 422420 istediniz. Uzman böyle bir sihirbaz bulamadı. Bu yüzden Eurodollar üzerinde çalışan bir varsayılan sistem koydu.
Arşivde - sipariş ettiğiniz sihirbaz. YOK böyle bir sistem!
İşte istediğin sistem:
---------------------------------
Hesap: 1235173692
Büyü: 442420
Kayıt Kodu: 1855666390
---------------------------------
Başka bir sihirbaz ve kayıt kodu da farklıdır. Yerleştirilmeleri gerekiyor. Ve sonra - "Uzmanlar" yer iminin ekranını düzenleyin.
Nerede eşleşir? Günlük, giriş parametrelerini gösterir ve var olmayan bir sihir vardır.
bilmiyorum. Henüz anlaşma yok - bekliyor...
Beklemek. Var olmayacaklar ve ortaya çıktıklarında, zaten olduğu gibi EuroDollar'da anlaşmalar olacaklar.
Doğru sihirbazı ve doğru regcode'u belirtmelisiniz.Girdi parametrelerine çöp yazdığını görmüyor musun Roman? Teorik olarak, Skype üzerinden iletişim kurabiliriz.
:-) ATP - Anlıyorum - Oradaki sihirde değişiklikler yapacağım Magic: 442420. RegCode: 1855666390.
Her EA kendi çiftini takas ediyor mu?
bunlar tamamen farklı şeyler ;)
gerçekten bir TS ligi yaparsanız, o zaman aynı çiftte, ancak farklı hesaplarda
Tamamen katılıyorum. Salata sosu yaptık ve şimdi bazen pancar patatesten daha lezzetli, bazen salatalık ayçiçek yağından daha lezzetli olduğunu söylemeye çalışıyoruz.
anlamadım
Bir hesaptaki "vinaigrette" den tamamen memnunum. Komut dosyalarım, her bir TS'nin işlemlerini ayrı ayrı alıyor ve ben onlara odaklanıyorum.
"Vinaigrette" sevmiyorsanız - ayrı çalıştırın, sorun değil... 672 hesap açın, çalıştırılabilir modül - Yukarıda yazdım, hesap numaralarını verin, izlemeyi kurun, regcode yazacağım... Neler var? sorun?
anlamadım
Bir hesaptaki "vinaigrette" den tamamen memnunum. Komut dosyalarım, her bir TS'nin işlemlerini ayrı ayrı alıyor ve ben onlara odaklanıyorum.
"Vinaigrette" sevmiyorsanız - ayrı çalıştırın, sorun değil... 672 hesap açın, çalıştırılabilir modül - Yukarıda yazdım, hesap numaralarını verin, izlemeyi kurun, regcode yazacağım... Neler var? sorun?