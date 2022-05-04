Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 89
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Tünaydın. Magic 442420 ile araca giriş ve çıkış koşullarını yazın.
PS En iyi - hareketlerinin ve analizlerinin en kötüsü - gözden geçirilmeden anlamsal yük kaybolur.
Evet, zaten görünüşe göre üç kez boyadım.
EMAFlatSP - şu anki fiyatın ve EMA'nın (dönem - ayarlarda) kesişimi ile mevcut trendin nereye yönlendirileceğini belirlediğimiz anlamına gelir. Çalışma zaman diliminde (zaman çerçevesi - ayarlarda), trende karşı yönlendirilmiş bir dürtü çubuğu (vücut gölgelerin her birinden daha büyük olacak şekilde) bekliyoruz. Böyle bir bar daha kapanır kapanmaz, trendin tersine giriyoruz. TP-SL ayarlıyoruz (her ikisinin de boyutu ayarlarda, TP SL'den küçük) ve bu işlem kapanana kadar bir daha girmiyoruz. Ayrıca ayarlarda başabaşa geçiş anını ve seviyesini de çıkarıyoruz. Bütün TS budur.
"İnceleme" gelince - *** anlamadı. En iyiyi veya en kötüyü seçerek "hareketleri" nasıl gözden geçirebilirsiniz ??? Döviz çifti hareket ediyor...
Teşekkür ederim. Evet, daha yakından bakmam gerekecek...
Hareketlere gelince, bunlar çiftin hareketleri değil, robotun hareketleri... açılış ve kapanış kriterleri açısından, en iyinin en kötüsünün koşulları (bir trendin olmaması) en iyiden bir veya başka bir robot için, kısacası - ticaret, giriş-çıkış hareketlerine genel bir bakış, tercihen resimlerle, enstrümanın hareketini alarak - kanalın ne kadar,% kaçı alınır - eğer " "kanal" robotu, örneğin, bunun gibi bir şey... bundan sonra hangi hareketlerin gerçekleştiği de dahil olmak üzere haber arka planının tartışılması, en iyi robotları içeren ... genel olarak, tüm bunlar ...
Demo hesabı sonunda nasıl büyür? Kârlılık grafiğiniz olabilir, işlem yaparken ne olur merak ediyorum.
Maxim, zaman zaman tekrarladığım raporun ilk cümlesini dikkatlice okudun mu?
TS Ligi'nin çalışmasında, 20/80 kuralı ironik bir şekilde ortaya çıkıyor - çabaların sadece %20'si sonuç veriyor. TÜM sistemler (en yüksek bölüm için 75 sistem) bir hesaba konursa - "karlılık programı" ne olabilir ??? Nasıl büyüyebilir?
Ve ticaret yaparken ne olur - Denge ve ticaret kalitesi açısından ilk beşin haftalık ticaret çizelgelerini yayınlıyorum. Artı ilk 20 - Ben sadece denge, maksimum düşüş, maksimum kayıp çizgisi ve ticaret kalitesinin ayrılmaz bir değerlendirmesi açısından mevcut özellikleri veriyorum.
Özellikle inanmayanlar için - Ligin en üst liginin demo hesabının yatırım şifresini paylaşabilirim, ancak ilgilendiğiniz TS'nin takaslarını geri kalan 74'ten nasıl ayıracaksınız?
Son olarak, sistemlerin ayrı çalıştığını görmek isteyenler için, bir demo hesapta işlem yapma sözü karşılığında herhangi birini sağlamaya hazırım.
Ayrıca, SharedProjects üzerinden 672 aracın tamamının kodunu içeren EX5 dosyasına erişim sağlama isteğim vardı. Ancak bu görev, sanal arabirimlerin dışa aktarılmasıyla ilgili bazı yanlış anlamalar nedeniyle hala "belirsiz" durumda.
Her zaman olduğu gibi, bir sonraki rapor Pazartesi günü yayınlanacak.
Her EA kendi çiftini takas ediyor mu?
bunlar tamamen farklı şeyler ;)
gerçekten bir TS ligi yaparsanız, o zaman aynı çiftte, ancak farklı hesaplarda