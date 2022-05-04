Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 358
Hmm ... Yani bu aynı "belirli bir pazar için algoritmaları" seçmeyi mümkün kılan, kendi TS setine sahip Lig'dir!
Sorun şu ki, durağanlık yok. Hangi sembolü alırsanız alın, davranışını sürekli değiştirir ve dahası rastgele bir yasaya çok yakındır. Lig HER ZAMAN para kazandıran sistemlere sahiptir.:
SWITCH - LİGİ DURDUR - BU LİG KOLTUKLARI HAKKINDA DEĞİL: "Yalnızca bu koşullar karşılandığında işlem yapmalıdır. Algoritmanın kârlı bir şekilde işlem yaptığı koşulları biliyorsanız, bu koşullar karşılanmadığında ticaret yapmanın bir anlamı yoktur."
AMA HAKKINDA
Bir ROBOT , yalnızca BELİRLİ koşullar karşılandığında işlem yapmalıdır. Algoritmanın kâr amacıyla işlem yaptığı koşullar biliniyorsa, bu koşullar sağlanmadığında işlem yapmaya gerek yoktur.
LÜTFEN GİZLEMEYİN - HEPİNİZ NE KONUŞTUĞUMU ANLAYIN.
TEK ROBOT - HER ZAMAN TİCARET. KONUM DIŞI - AYRICA KONUM.
herhangi bir yere geçiş yapmaya gerek yok.... robot yazılır ve piyasanın ilgili aşamasında işlem görür! Bu aşamanın dışında ticaret yapmaz. farklı karakterlerde!
Tekrar deneyin!!!!!!!!!!!!!!! Lig - ayrı bir hayat yaşıyor ...
Yeni bir konu açın veya mevcut bir konuya katılın!
Hayır, her şeyi anlamadım. Ve şiddetle karşı çıkıyorum.
1. DAİMA "algoritmanın kâr için işlem yaptığı" HİÇBİR koşul yoktur. YET algoritmasının kârla işlem yaptığı ve herhangi bir zamanda durabileceği koşullar vardır. Ligim örneğinde, bunu mükemmel bir şekilde görüyorum. Görev, BAZI ÇOK DAHA FAZLA ZAMAN için karlı bir şekilde ticaret yapma olasılığı yüksek olan algoritmaları seçmek için bir metodoloji bulmaktır. HER ZAMAN ticaret yapan algoritmalarınız varsa... şey... şanslısınız, yakında dünyadaki tüm parayı kazanacaksınız.
2. Hiç kimse "robotun yalnızca koşullar karşılandığında ticaret yapması gerektiğini" iddia etmiyor. Sorun tam olarak bu koşulların tanımındadır.
3. Konum dışı bir konum değildir. Onun yokluğudur. Bir pozisyon, en azından teorik olarak fiyatı etkilemesi bakımından farklılık gösterir (ve düşük likiditeye sahip bir borsada, bir pozisyon bile fiyatı çok belirgin şekilde etkileyebilir). Teorik olarak bile bir pozisyonun olmaması fiyatı etkilemez.
4. Böyle bir algoritma bulursam veya en azından bahsettiğiniz "koşulları" belirlemek için metodolojinin genel ilkelerini bulursam - evet, yeni bir konu açacağız, onları orada tartışacağız. Ta ki ben onlara yaklaşana kadar. Ve sadece Lig, bütünlüğü içinde, "durumun hayaletidir" - En azından ona göre, hangi sembolün eğilim gösterdiğini ve hangisinin düz olduğunu yargılayabilirim. Daha kesin ve net bir şey olacak - düşüneceğiz, çalışacağız.
Hayır, her şeyi anlamadım. Ve şiddetle karşı çıkıyorum.
... Daha kesin ve net bir şey olacak - düşüneceğiz, çalışacağız.
:-) ATP, en azından biraz ilerleme var...
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 işlemle en eski araçlar
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
ROBOT sadece BELİRLİ koşullar karşılandığında işlem yapmalıdır. Algoritmanın kâr amacıyla işlem yaptığı koşullar biliniyorsa, bu koşullar sağlanmadığında işlem yapmaya gerek yoktur.
Roman kesinlikle haklı. Teknik analizin temel ilkesi şöyle uygulanır: "her şey kendini tekrar eder." Kalıp bulamamak, piyasayı kaos gibi gösteriyor. Ve kaosta, bazı algoritmalar her zaman çalışır, bazıları birleşir... Her şeyin başlangıcı, kalıpları kaostan ayırmaktır ve çalışma kalıpları daha doğru bir şekilde ayırmaya yöneliktir... bu, herhangi bir durumda sistem karlılığına ve istikrarlı çalışmasına yol açar. piyasa ve herhangi bir enstrüman. Ve robot "BUNU BİLMİYORUM" kalıbını belirlediğinde, ticaret yapmıyor ve biz robota giderek daha etkili kalıpları tanımasını öğretiyoruz... ve robot bize bunu nasıl yapacağımızı öğretiyor... "kendi kendine öğrenen" robot tüccar sisteminin nasıl ortaya çıktığı. Ve hiçbir pazar onu yenemez :)
Bize sağlık.
Deneyimlerim, "tam sürümde" bu ana ilkenin kulağa şöyle geldiğini gösteriyor: "her şey en kötü seçeneğe göre tekrarlanır." Geri kalanı için katılıyorum. Ve tüm robotlarım tam olarak bu prensibe göre çalışıyor, tüm kalıplar tamamen açık, spesifik ve yerine getirilmediği takdirde robotlar ticaret yapmıyor.
Piyasa kazandığı sürece herkes sonucu görür.
Anlamı çarpıtıyorsun. Robot herhangi bir pazarda, herhangi bir enstrümanda KARLI kalıpları tanır ve en kötü seçenekleri YOKSA, o zaman 2 sonuç vardır:
1. Piyasada robotun bildiği kalıplar yoktur ve pozları açmaz. Bu genellikle kalıbı tanımlayan aşırı "katı" bir algoritma ile olur. Model, piyasadaki belirli bir ana veya belirli bir enstrümana "uyarlanmıştır".
2. Model, farklı piyasalarda ve farklı araçlarda aynı durumları tanır ve karlı sinyaller üretir.
Başka seçenek yok :)