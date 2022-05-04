Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 163
Bir öneri var: EURUSD üzerinde 23/07/2018 tarihinde yapılan aynı yeniden optimizasyonu yeniden oluşturmak için EMAFlatRTS kullanın. Sonuçlar eşleşecek mi, eşleşmeyecek mi? M.b. bu, tanımlanan anomaliyi anlamamız için bilgi ekleyecektir.
Ve neredeyse bir yıl önce olan bir geçmişi yeniden optimize etmenin anlamı nedir?
Tek nokta, yeniden optimizasyon sonuçlarının eşleşip eşleşmediğini kontrol etmektir.
Ve neden sadece sandbox'ınızla blog yazamıyorsunuz? Forumu nasıl açarsanız açın bütün ligler üstte ama iki kişi iletişim kuruyor
Çünkü Joe, mono hoparlörü olan bir okul çocuğu gibidir. Her şeyi kesiyor ve bir çeşit ram rap dinleyerek caddede yürüyor. Ve herkes için iyi. :D
Peki, ilgilenen konu sahibi ve eğlenmeye gelen palyaço... Sorun değil. Bu yüzden en üstte. Ve o olmasaydı, Lig hafta başında bir kez zirveye çıkacaktı ve ondan sonra hemen düşecekti.
Eğer ormandaysanız - o zaman gidin, mantıklı bir şey söylemeden, boş yere sürtünüyorsanız, sadece spam ve bu kadar, tükürme ve sıçma.
En az iki en az on konu ilginizi çekiyor öncelikle o yüzden en üstte.
Katılıyorum, bir şube Genel bölümünden diğerine taşınabilir. O zaman hiçbir müdahale olmayacak. Örneğin, Otomatik ticaret sistemleri bölümü idealdir.
Ve şimdi daha az göze batacağını mı düşünüyorsun ???
Şimdi HER ZAMAN göz önünde olacak ... :))))
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Georgy, kayıt kodlarına ihtiyacımız var:
hesabım 2599118.
büyüler: 640150, 443040, 742350.
Bir izleme raporu sunacağım.