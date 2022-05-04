Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 315

Yeni yorum
 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Dengeye göre ilk beş tablosu:

Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:



 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Denge açısından en iyi tablosu:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin tablosu:


 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Dengeye göre ilk beş tablosu:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesine göre ilk beş tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:


[Silindi]  
Gerçek izleme ne zaman ortaya çıkacak?
 
Vladimir Baskakov :
Gerçek izleme ne zaman ortaya çıkacak?

İzleme NE???

İsteyen herkese yatırım şifresi verebileceğimi uzun zamandır söyledim - ve kendinize istediğiniz kadar izleme ayarlayın.

Ve "sıcakta yanlış ellerle tırmıklamak" bana göre değil.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

İzleme NE???

İsteyen herkese yatırım şifresi verebileceğimi uzun zamandır söyledim - ve kendinize istediğiniz kadar izleme ayarlayın.

Ve "sıcakta yanlış ellerle tırmıklamak" bana göre değil.

Kendine çok mu yükledin?
 
Vladimir Baskakov :
Kendin çok mu yükledin?

Hayır, bir kereden fazla söyledim - "Sıfır civarında takılıyorum."

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Hayır, bir kereden fazla söyledim - "Sıfır civarında takılıyorum."

O zaman kendin bir kuruş kazanmadıysan ne tür bir ısıdan bahsediyorsun?
 
Vladimir Baskakov :
O zaman kendin bir kuruş kazanmadıysan ne tür bir ısıdan bahsediyorsun?

Sence ısı sadece para mı? Çalışırken - çok sıcak. Bu yüzden senin için çalışmayacağım. İzlemeye ihtiyacınız var - bir yatırım şifresi alın ve istediğiniz her şeyi izleyin. Ama sadece SAM. Benim pahasına değil.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Ateşin sadece para olduğunu mu düşünüyorsun? Çalışırken de çok sıcak. Bu yüzden senin için çalışmayacağım. İzlemeye ihtiyacınız var - bir yatırım şifresi alın ve istediğiniz her şeyi izleyin. Ama sadece SAM. Benim pahasına değil.

Ticarette ısı tam olarak budur. Onlara sahip değilsiniz, bu yüzden kimsenin yatırım şifrenize ihtiyacı yok.
Aracınızın normal izlemesini görmek istedim. Gerçek bir şey göstermemek için saçma argümanlar buluyorsunuz. Çünkü fikrinizin sıfır, etkisiz, boş olduğunu biliyorsunuz. Ancak iki yıl boyunca onunla acele ediyorsunuz, sitenin kaynaklarını boşa harcıyorsunuz ve bir nedenden dolayı anlaşılmaz planlar yayınlıyorsunuz.
1...308309310311312313314315316317318319320321322...360
Yeni yorum