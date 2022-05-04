Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 314
Makalemde anlattığım gibi neden bu stratejileri ML ile iyileştirmeye çalışmıyorsunuz?
Tek gereksinim, mevcut geçmiş için 15k'dan başlayan işlem sayısıdır.
Kötüleşme olasılığı daha düşüktür, ancak pazara girme doğruluğu, bariz hataları ortadan kaldırarak geliştirilebilir.
Üstteki " sakal " ile ilgili olarak,))) daha önce test cihazından örnekler gösterdi ve sonra bir sinyale rastladım (https://www.mql5.com/ru/signals/875397), yazar şu anda sadece buna sahip üstte çok " sakal ".
Bu arada, grafiğin bu bölümü üçüncü taraf sinyallerini bağlarken analiz edilmelidir, burada sahibinin ticaret stratejisini hemen anlayacaksınız.
Böylece daha sonra incelemelerinize gelir eksikliğiyle ilgili asılsız iddialarınızı yazmazsınız))).
Makalemde anlattığım gibi neden bu stratejileri ML ile iyileştirmeye çalışmıyorsunuz?
Tek gereksinim, mevcut geçmiş için 15k'dan başlayan işlem sayısıdır.
Kötüleşme olasılığı daha düşüktür, ancak pazara girme doğruluğu, bariz hataları ortadan kaldırarak geliştirilebilir.
Bunu kim yapacak?
Herkese her üç bölüm için yatırım şifresi, çalıştırılabilir bir modül ve hatta iyileştirme gerekirse özel olarak derlenmiş bir modül sağlayabilirim.
Ama isteyen hiç kimse yok - herkes "sıcakta yanlış ellerle tırmıklamak" istiyor. Sadece sen, Alexey, bir zamanlar yardım etti, senin için tüm bunlar her an tamamen açık. Ancak bu sınıfların kendileri için - ne yazık ki, kaynaklarım ve zamanım yok.
Evet, orada karmaşık bir şey yok - sadece bir kez denemeniz gerekiyor, sorularınız varsa size söyleyeceğim. Kaynaklar açısından, geleneksel optimizasyonla karşılaştırılabilir, ancak bu yöntem daha az sıklıkta yeniden yapılandırmanıza izin verecektir.
string NesneAdı (
uzun chart_id , // grafik kimliği
-------------------------------------------------- ---------------
int pos , // nesneler listesindeki sayı
-------------------------------------------------- -------------
int sub_window=-1 , // pencere numarası
int tip=-1 // Nesne türü
);
işlev yine de listeden nesneleri rasgele seçer. Ancak, bu dört nesneyi oluşturduktan sonra adları manuel olarak değiştirirseniz, nesnelerin işlenme sırası adların değiştirilme sırasına göre olur, ancak kodun ikinci yinelemesinde yine FIG numaralandırma sırası ne biliyor???
Söyle bana, belki biri bilir. 5metatrader'da, grafik nesneler listesinde grafik nesneler nasıl numaralandırılır??? Listede 4 fibo seviyesi oluşturduktan sonra bu şekilde görünüyorlar ama eğer seçim EA üzerinden yapılırsa seçim listedeki ilk sayıdan değil rastgele gerçekleşir. Adı değiştirdikten sonra nesnenin silinip yeniden oluşturulduğunu dikkate alırsak, fonksiyondaki ikinci parametreyi 0 olarak değiştirerek,
League of Trading Systems, grafik nesneleri kullanmaz.