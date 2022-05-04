Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 312
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir durağın varlığı elbette durumu değiştirir), ama ne tür bir durak, 200 puanın üzerinde bir yerde, peki ... bu ciddi değil). Ve öyle dersek alma 60 puan, stop 10-40 puan arası ve TS + ise çalışma sistemi bu. Bütün şaka, tüm işlemlerin olumlu olması değil, örneğin cari gün içinde belirli bir dönemin sonunda kârlı işlemlerin kârsız olanlarla örtüşmesidir.
Bu şekilde.
Tekrar ediyorum, Lig'de TÜM teknik kombinasyonları var. Ve trend sembolünde düz bir TS olduğunda, durağının çok büyük olacağı açıktır.
Bu da böyle bir aracın piyasaya uygun olmadığını çok iyi gösteriyor. Neden Lig'den çıkarsın? Aksine, çalışmasına izin verin ve gerçek hayatta kullanımının kabul edilemezliği konusunda uyarın!
Bu durumda, insanların öfkesini anlamıyorum.
Ligi olduğu gibi destekliyorum. Herhangi birinin bir şeye ihtiyacı olursa - Kodobase'de uzmanlar var - onu alırız ve benimkinden daha iyi kendi Ligimizi yaparız ... Nerede? Neden normal raporlarla benzer bir ileti dizisi göremiyorum?
Şube zaten harika ve bu konuyu bırakmıyorsunuz yani bundaki noktayı görüyorsunuz ve en önemlisi bir egzoz (kâr) olmalı ve orada görün).
Şube zaten harika ve bu konuyu bırakmıyorsunuz yani bundaki noktayı görüyorsunuz ve en önemlisi bir egzoz (kâr) olmalı ve orada görün).
Ana çıktı - daha önce de söyledim - bir demo üzerinde çalışan sürekli güncel bir uzmanlar grubunun varlığı bir artı. Zaten orada.
Ayrıca hesaplarımda da çok hoşuma giden bir artış oldu.
üstte "Sakal")))))))))))
üstte "Sakal")))))))))))
Alt sakal sizce ne anlama geliyor?
Alt sakal sizce ne anlama geliyor?
Aşağıdan "Sakal". Yeşillik olası kayıplar. Şuna benziyor:
üstte "Sakal")))))))))))
Yeşiller, bu kayıp kardır))). Tekrar ediyorum böyle bir resim sadece testte görülebilir ama size kesin olarak şunu söyleyecektir ki bot algoritmasında mantık "oturma" değildir.
:-)
Raporsuz fotoğraf paylaşmak terbiyesizliktir...
:-)
Raporsuz fotoğraf paylaşmak terbiyesizliktir...
Resimler sadece sözlerimin özünü açıklamak içindir, başka bir şey değil. Eminim konu sahibi, testte botları başlatmıştır, muhtemelen buna benzer resimlerle karşılaşmıştır.
Aşağıdan "Sakal". Yeşillik olası kayıplar. Şuna benziyor:
Yani, yukarıdan sakal, aşağıdan daha iyidir, yani algoritma doğru mu?