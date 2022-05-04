Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 156
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece şunu söyleyebilirim: büyü 200640 yoktur, hiç olmamıştır.
Teoride, diğer tüm büyüler ve kayıt kodları, yeniden optimizasyon için gitmedikçe, yürütülebilir modülün tarihine bağlı olmamalıdır. Ancak bu haftalık raporda görülebilir - gerekli büyüler var mı yok mu?
Bir seçenek olarak şunu yapıyorum: yürütülebilir modülün farklı tarihlerinin benim için farklı adları var. Sonuç olarak, yeni (yakın zamanda yeniden optimize edilmiş) sihirler, modülün yeni montajı üzerinde çalışır ve eskileri için üzerinde çalıştıkları modüle dokunmuyorum. Onlar. Yürütülebilir modülün birkaç derlemesini aynı anda kullanıyorum.
Yürütülebilir modülün eski montajına ihtiyacınız olan büyüleri geri alın.
Şenkuyu. Yeniden adlandırıldı. Geri alındı - her şey çalıştı.
Ama USDCHF değil.
Bugün seçtim - bakın . rapor.
Seç, ama başka bir numara var. - 240640, 200640 değil
Arkadaşlar, hangi sihirbazlarınızın bozuk olduğunu takip etme imkanım yok.
Her gün, dediğim gibi, üç ila bir düzine sistem başarısız oluyor. Çoğu Alt Tümen'den, ancak Yüksek Tümen'in sistemleri zaman zaman başarısız oluyor. Hangi sistemin nerede sıralandığını takip etmek çok stresli.
Evet, bunda da pek bir anlam görmüyorum. Sistem kabul edilemez bir davranış gösterir göstermez, bunu günlüğe yazar ve ticareti durdurur.
Ancak, elbette, benim hesabımda - sistem artık çalışmıyor olabilir, ancak hesabınızda henüz izin verilen sınırları aşmadı ve çalışmaya devam ediyor.
Arkadaşlar, hangi sihirbazlarınızın bozuk olduğunu takip etme imkanım yok.
Her gün, dediğim gibi, üç ila bir düzine sistem başarısız oluyor. Çoğu Alt Tümen'dendir, ancak Yüksek Tümen'in sistemleri zaman zaman başarısız olur. Hangi sistemin nerede sıralandığını takip etmek çok stresli.
Evet, bunda da pek bir anlam görmüyorum. Sistem kabul edilemez bir davranış gösterir göstermez, bunu günlüğe yazar ve ticareti durdurur.
Ancak, elbette, benim hesabımda - sistem artık çalışmıyor olabilir, ancak hesabınızda henüz izin verilen sınırları aşmadı ve çalışmaya devam ediyor.
TAMAM. Bu temiz. Genel olarak, limitler aşıldığında TS ticareti otomatik olarak durdurur mu?
"Arşivlenmiş" kurulum sırasında - Haziran ayının başında, LIGI yürütülebilir modülü, Temmuz modülünde yükselmeyen büyüler açık artırmaya çıkarıldı.
M15 TF'de işlem yapmak için herhangi bir sembole sihirli TS robotları kurmak mümkün müdür - ayrıca sadece içlerinde "dikilmiş" sembol üzerinde işlem mi yapacaklar? (doğal olarak, bu enstrüman Piyasa İzleme'de mevcutsa)
TAMAM. Bu temiz. Genel olarak, limitler aşıldığında TS ticareti otomatik olarak durdurur mu?
"Arşivlenmiş" kurulum sırasında - Haziran ayının başında, LIGI yürütülebilir modülü, Temmuz modülünde yükselmeyen büyüler açık artırmaya çıkarıldı.
M15 TF'de işlem yapmak için herhangi bir sembole sihirli TS robotları kurmak mümkün müdür - ayrıca sadece içlerinde "dikilmiş" sembol üzerinde işlem mi yapacaklar? (doğal olarak, bu enstrüman Piyasa İzleme'de mevcutsa)
Cevaplardan eminsem, bazen George adına cevap vereceğim. George sorun etmezse?
Evet, limitler aşılırsa sihirbaz müzayededen tamamen çıkarılır.
Herhangi bir sembole ve herhangi bir TF'ye bahis yapabilirsiniz. Ancak kurulumdan sonra TF programını değiştirmek artık mümkün değildir.
Cevaplardan eminsem, bazen George için cevap vereceğim. George sorun etmezse?
Evet, limitler aşılırsa sihirbaz müzayededen tamamen çıkarılır.
Herhangi bir sembole ve herhangi bir TF'ye bahis yapabilirsiniz. Ancak kurulumdan sonra TF programını değiştirmek artık mümkün değildir.
Tamam anlaşıldı. ET biliyordum. :-)
Para nerede, Lebowski!!?
Beyler, peki hesaplarınıza göre ligden ilk egzoz ne zaman bekleniyor? (Özellikle Joe için - bu kârla ilgili)
almayı bekliyor musunuz? Yoksa şimdi sizin için kârın esas olmadığı ve sizin için olumsuz bir sonucun da falan filan sonucu olduğu muhteşem bir **** mezhebinden olduğunuzu söylemeye mi başlayacaksınız? ..: D
Toplumun iyiliği için çalıştığınızı söylemeyin, derler ki, bir insan gelir, kısa bir tarihe “ts” alır, deyim yerindeyse, zenginleşmeye başlar. xD
Para nerede, Lebowski!!?
Beyler, peki hesaplarınıza göre ligden ilk egzoz ne zaman bekleniyor? (Özellikle Joe için - bu kârla ilgili)
almayı bekliyor musunuz? Yoksa şimdi sizin için kârın esas olmadığı ve sizin için olumsuz bir sonucun da falan filan sonucu olduğu muhteşem bir **** mezhebinden olduğunuzu söylemeye mi başlayacaksınız? ..: D
Toplumun iyiliği için çalıştığınızı söylemeyin, derler ki, bir insan gelir, kısa bir tarihe “ts” alır, deyim yerindeyse, zenginleşmeye başlar. xD
PAMM'de Hamurumuzu gönderdik mi? :-)
Topikstarter tarafından yayınlanan grafiklere bakın ve harekete geçin...