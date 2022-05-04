Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 297

Yeni yorum
 
Aleksey Masterov :
Orada. Gerçek hayatta ticaret yapmak için ilgili araçları seçmek için en uygun yöntem şeklinde bir kâse vardır. Evet, zararlarla birlikte sabit bir kârda olmasa da, özsermaye eğrisinin GENEL EĞİMİ ve hesap bakiyesi yukarı olsa bile, neden bu gösterge için bir kâse olmasın? Kâse, diğer araçtan günün her türlü kârının orada bağımlılıkları hakkında ek araştırma yapıyor ve lütfen bu İLGİNÇ.
Ve bu arada, makale yerleştirmezdi .... bu şaka değil. Düzenler, planlar, istatistiksel analiz ve uygun gördüğünüz diğer şeylerle .... durum böyle olurdu.

Başlangıçta PPS gibi bir şey vardı, çalışan bir göstergeye göre birkaç araç var ve biri kar elde ettiğinde ya da birkaçı bunda ve gerçek hayatta ticarete atladığında ... hatta buraya bir bağlantı atabilirsin, ben şimdi hatırlamıyorum - tekrar okurdum.. orada çok renkli eğriler hala aşağı doğru iniyor ve şimdi müzayedeyi kendin seçiyorsun Georg, eğer zor değil, tekrar okumak için linki at ...

En uygun seçim yöntemini bulup bulmadığınızı tartışmıyorum ... Ama bulamadım. Bu yüzden şimdiye kadarki seçimim daha sezgisel.

 
Реter Konow :
George, işte basit bir çatal: ya konu ilginç araştırma tartışmalarıyla dolu ya da bazı yaratıkların kendilerini rahat hissettiği işe yaramaz bir sele dönüşüyor. Sen karar ver. Prensip olarak, eğlence uğruna ikinci seçeneği seçebilirsiniz, ancak yine de ilkinde dururdum.)))

Pekala.

Valla benim araştırma yapma imkanım yok. Ve kimse de yapmak istemiyor. Yani gereksiz bir bug...

acı ama gerçek.

 
Aleksey Masterov :
Bir şekilde bana Kitty ve Ostap'ı hatırlattı, koordinasyon sürecinde her birinin katılım yüzdesi konusunda anlaştıklarında, Ostap, eğer ilgilenmiyorsan, o zaman teyzenin hazinelerini sensiz bulabilirim .... :-)

Ortak hiçbir şeyim yok.

Ostap'ın aksine, ihtiyacım olan her şeye zaten sahibim. Sistemi güncel tutuyorum ve hepsi bu. Geliştirme için, bir araç seçmek için bir metodoloji geliştirmek gerekir. Yapamam. İşte her şey burada durdu.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Pekala.

Valla benim araştırma yapma imkanım yok. Ve kimse de yapmak istemiyor. Yani gereksiz bir bug...

acı ama gerçek.

Örneğin, Forecasts 2020 şubesinin kendisi bir sel, içinde yazılan her şeyin de olduğu ortaya çıkıyor. Şuben de öyle, başlangıçta sel
 
Georgiy Merts :

Pekala.

Valla benim araştırma yapma imkanım yok. Ve kimse de yapmak istemiyor. Yani gereksiz bir bug...

acı ama gerçek.


...

 
Vladimir Baskakov :
Örneğin, Forecasts 2020 şubesinin kendisi bir sel, içinde yazılan her şeyin de olduğu ortaya çıkıyor. Şuben de öyle, başlangıçta sel

Evet, bu hayatta çok büyük bir adaletsizlik.

 
Georgiy Merts :

En uygun seçim yöntemini bulup bulmadığınızı tartışmıyorum ... Ama bulamadım. Bu yüzden seçimim şimdiye kadar daha sezgisel.

Resmileştirilmeli, IMHO.
Yazı görünümünün altındaki PPP bölümünde konuyla ilgili bir bağlantı atın
https://www.mql5.com/en/forum/272032/page296#comment_18250560
 
Aleksey Masterov :
Resmileştirilmeli, IMHO. İ
Yazı görünümünün altındaki PPP bölümünde konuyla ilgili bir bağlantı atın
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560

Hayır, öyle bir şey hatırlamıyorum.

Eskiden sadece derecelendirme yaparak - hangi sistemlerin zirveye ulaştığına, hangisinin tepeden uçtuğuna baktım ... Ama bunu izlemeyi uzun zaman önce bıraktım.

 
Georgiy Merts :

Hayır, öyle bir şey hatırlamıyorum.

Eskiden sadece derecelendirme yaparak - hangi sistemlerin zirveye ulaştığına, hangisinin tepeden uçtuğuna baktım ... Ama bunu izlemeyi uzun zaman önce bıraktım.

Evet, sizinle değil ama LİG'den önce, karlı sistemleri seçip teklif vermek için bunlara bağlanabileceğiniz bir tür makale vardı. Bir gösterge ya da onun gibi bir şey, ligden önce... o kadar çok renkli çok renkli kısımlar var ki, aşağı yukarı, pliz'i hatırlayın. Makale ya burada forumda ya da değil, burada olduğu gibi ...
 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:

1...290291292293294295296297298299300301302303304...360
Yeni yorum