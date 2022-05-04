Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 297
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orada. Gerçek hayatta ticaret yapmak için ilgili araçları seçmek için en uygun yöntem şeklinde bir kâse vardır. Evet, zararlarla birlikte sabit bir kârda olmasa da, özsermaye eğrisinin GENEL EĞİMİ ve hesap bakiyesi yukarı olsa bile, neden bu gösterge için bir kâse olmasın? Kâse, diğer araçtan günün her türlü kârının orada bağımlılıkları hakkında ek araştırma yapıyor ve lütfen bu İLGİNÇ.
En uygun seçim yöntemini bulup bulmadığınızı tartışmıyorum ... Ama bulamadım. Bu yüzden şimdiye kadarki seçimim daha sezgisel.
George, işte basit bir çatal: ya konu ilginç araştırma tartışmalarıyla dolu ya da bazı yaratıkların kendilerini rahat hissettiği işe yaramaz bir sele dönüşüyor. Sen karar ver. Prensip olarak, eğlence uğruna ikinci seçeneği seçebilirsiniz, ancak yine de ilkinde dururdum.)))
Pekala.
Valla benim araştırma yapma imkanım yok. Ve kimse de yapmak istemiyor. Yani gereksiz bir bug...
acı ama gerçek.
Bir şekilde bana Kitty ve Ostap'ı hatırlattı, koordinasyon sürecinde her birinin katılım yüzdesi konusunda anlaştıklarında, Ostap, eğer ilgilenmiyorsan, o zaman teyzenin hazinelerini sensiz bulabilirim .... :-)
Ortak hiçbir şeyim yok.
Ostap'ın aksine, ihtiyacım olan her şeye zaten sahibim. Sistemi güncel tutuyorum ve hepsi bu. Geliştirme için, bir araç seçmek için bir metodoloji geliştirmek gerekir. Yapamam. İşte her şey burada durdu.
Pekala.
Valla benim araştırma yapma imkanım yok. Ve kimse de yapmak istemiyor. Yani gereksiz bir bug...
acı ama gerçek.
Pekala.
Valla benim araştırma yapma imkanım yok. Ve kimse de yapmak istemiyor. Yani gereksiz bir bug...
acı ama gerçek.
...
Örneğin, Forecasts 2020 şubesinin kendisi bir sel, içinde yazılan her şeyin de olduğu ortaya çıkıyor. Şuben de öyle, başlangıçta sel
Evet, bu hayatta çok büyük bir adaletsizlik.
En uygun seçim yöntemini bulup bulmadığınızı tartışmıyorum ... Ama bulamadım. Bu yüzden seçimim şimdiye kadar daha sezgisel.
Resmileştirilmeli, IMHO. İ
Hayır, öyle bir şey hatırlamıyorum.
Eskiden sadece derecelendirme yaparak - hangi sistemlerin zirveye ulaştığına, hangisinin tepeden uçtuğuna baktım ... Ama bunu izlemeyi uzun zaman önce bıraktım.
Hayır, öyle bir şey hatırlamıyorum.
Eskiden sadece derecelendirme yaparak - hangi sistemlerin zirveye ulaştığına, hangisinin tepeden uçtuğuna baktım ... Ama bunu izlemeyi uzun zaman önce bıraktım.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu: