1200 abone!! - sayfa 219

OnlyProfitto :

Merhaba arkadaşlar, ben burada yeniyim. Senin için birkaç sorum var:


1) MT4 terminalinde RoboForex'te bir hesabım var, bunu yatırımcıların kopyalayabilmesi için nasıl kurabilirim? ayda 10 dolar gibi mi?

2) Hesap izleme, manuel ticaret ekleyebilirim

3) Burada bağlantılara izin verilip verilmediğini bilmiyorum


UV ile. Alex

Öncelikle menüden "Satıcı" bölümüne gidin ve kimliğinizi doğrulayın. Bir tüccar olarak doğrulandıktan sonra, bir sinyal sağlayıcının işlevlerine erişebileceksiniz. Ve izleme eklenebilir vb.

 
Vitaliy Maznev :

Teşekkürler

Teşekkürler Vitaliy, belgelerimi doğrulama için gönderdim, doğrulama prosedürünün tamamlanmasını bekliyorum.

 
OnlyProfitto :

Teşekkürler Vitaly, belgelerimi doğrulama için gönderdim, doğrulama prosedürünün tamamlanmasını bekliyorum.

Sadece minimum fiyat 30$'dır ve bunun %20'si komisyondur.

 
Endonezyalı kadın Bulshit'i tahttan indirmeye hazırlanıyor

 

Sinyallerde ve piyasada başka bir hamster belirdi (en üstte). Asya'ya pips (tp 100/ sl 1000), saat 2:00'de açılıyor. Bazen geçer.


Londra oturumlu bir seçenek var, ancak tp 200/sl 2000.



Uzun sürecek mi?

 
NoLimit cüzdanlarını hatırlayalım.

 
Ivan Butko :
NoLimit cüzdanlarını hatırlayalım.

sinyalin "hazırlandığı" açıktır.

204 kişi parasını kaybetti. metakotalar umursamıyor, bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar.

 
danminin :

sinyalin "hazırlandığı" açıktır.

204 kişi parasını kaybetti. metakotalar umursamıyor, bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar.

Ve Mart'tan Mayıs'a kadar büyümenin kesildiğini görüyorum. Ama komplolardan bahsetmeye devam ediyorsun, tabii ki
 
Marsel :
Ve Mart'tan Mayıs'a kadar büyümenin kesildiğini görüyorum. Ama komplolardan bahsetmeye devam ediyorsun, tabii ki

Evet, "ticaret tarzı değişti" yazıyor.

Ancak bu bilgiler aboneler için hiçbir şey ifade etmiyor. Tüccarın ticaret tarzını değiştirdiğini düşünüyorlar ve hepsi bu.

Kötü seçilmiş yazıt.

Ve çoğu müşteri sinyallerin "pişirilebileceğini" bilmiyor.

 
Şimdiki gibi bir pazarda, abonelerin yemek yapıp yapmaması önemli değil. Şu anda hiç ticaret yapmamak daha iyidir. Ve şu ya da bu şekilde ne zaman daha iyi olduğunu kim bilebilir. Abone değil, ticaret yapan kişi değil, hizmet değil.
