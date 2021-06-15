1200 abone!! - sayfa 219
Merhaba arkadaşlar, ben burada yeniyim. Senin için birkaç sorum var:
1) MT4 terminalinde RoboForex'te bir hesabım var, bunu yatırımcıların kopyalayabilmesi için nasıl kurabilirim? ayda 10 dolar gibi mi?
2) Hesap izleme, manuel ticaret ekleyebilirim
3) Burada bağlantılara izin verilip verilmediğini bilmiyorum
UV ile. Alex
Öncelikle menüden "Satıcı" bölümüne gidin ve kimliğinizi doğrulayın. Bir tüccar olarak doğrulandıktan sonra, bir sinyal sağlayıcının işlevlerine erişebileceksiniz. Ve izleme eklenebilir vb.
Teşekkürler Vitaliy, belgelerimi doğrulama için gönderdim, doğrulama prosedürünün tamamlanmasını bekliyorum.
Teşekkürler Vitaly, belgelerimi doğrulama için gönderdim, doğrulama prosedürünün tamamlanmasını bekliyorum.
Sadece minimum fiyat 30$'dır ve bunun %20'si komisyondur.
Sinyallerde ve piyasada başka bir hamster belirdi (en üstte). Asya'ya pips (tp 100/ sl 1000), saat 2:00'de açılıyor. Bazen geçer.
Londra oturumlu bir seçenek var, ancak tp 200/sl 2000.
Uzun sürecek mi?
NoLimit cüzdanlarını hatırlayalım.
sinyalin "hazırlandığı" açıktır.
204 kişi parasını kaybetti. metakotalar umursamıyor, bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar.
Ve Mart'tan Mayıs'a kadar büyümenin kesildiğini görüyorum. Ama komplolardan bahsetmeye devam ediyorsun, tabii ki
Evet, "ticaret tarzı değişti" yazıyor.
Ancak bu bilgiler aboneler için hiçbir şey ifade etmiyor. Tüccarın ticaret tarzını değiştirdiğini düşünüyorlar ve hepsi bu.
Kötü seçilmiş yazıt.
Ve çoğu müşteri sinyallerin "pişirilebileceğini" bilmiyor.