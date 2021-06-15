1200 abone!! - sayfa 97
Bu yüzden bir konu oluşturmanın zamanı geldi, burada abonesi olmayanlar bunu yapmayı seviyorlar. Yaklaşık olarak bu biçim: "Sinyalin aboneye sahip olması için gerekenler" veya "Sinyal nasıl olmalıdır". Eh, bunun gibi bir şey)Not: Forumun tüm tematik dizilerinde abonelerle diğer sinyalleri aşağıladığınızdan ve dolaylı olarak kendinizinkini övdüğünüzden emin olun, burada abonesi olmayanlar için de trend.
yani, yeterli olmadığı için değil, eskiden “kurbağa” derdim, bu böyle... Sanırım forumdaki herkesin paylaşmadığı fikirleri var, çünkü o fikrin saçmalığına inanıyor.
şimdi öyle ürünler satıyorlar ki oturup düşünüyorum:
Destek, güzellik, kod optimizasyonu için çok fazla sinir harcıyorum (algoritma değişmiyor),
ve burada her gün 10 yeni uzman var "tyap blooper, işte SİZ +100600 milyon Test Kontrol Noktalarında, 200-10000 dolara alın.Ahlaki : Sen vicdanı düşünürken, diğerleri düşünmez ....
evet ve sonra robotun neden sızdığını iddia ediyor, yani ROBOT)
Son uzun ticaretini açtı.
2.30'da alışveriş. RSI 40'ın altındaydı.
Kimin sinyalinden bahsediyoruz? Sinyalin linkini alabilir miyim?
Bağlantıya izin verilmiyor. Bu durumda, kendi başınıza düşünmeniz ve aramayı kullanmanız gerekir.
Top ne dün ne de bugün bir tür Brexit ve 150p ile ilgili bir şeye atıfta bulunarak riske girmedi. Her ne kadar bir poundda bile kar elde edebilse de.