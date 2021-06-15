1200 abone!! - sayfa 87
Beklendiği gibi, gizli bileşen, gizli bir bileşenin olmamasıdır.
M5'te (40; 80) RSI-7'de aptal açılış, gece, kısa bir dur ve al. Zamanında kapanış. Senin sıran. Tüm domatesler için arayın. 1.06.2018-17.12.2018
Belki de bu, sistemin basit ve karlı olması gerektiği gerçeğinin bir örneğidir?
Hayır yasaklamayacaklar, çok fazla rekabet var. Evet ve farklı oturumlarda çalışan birçok şema var, her şeyi yasaklayamazsınız)
Şey, uzmanı gerçek üzerine koydum. Komisyoncu gece açılmasına izin vermedi, diyor - " piyasa kapalı ."
Her şey bu kadar basitse, neden bu kadar az insan kullanıyor? Yoksa o kadar basit değil mi?
En son fırsatlar
Ve anladığımız gibi, sinyal sahte aboneler ve incelemeler tarafından desteklendi.
Genel olarak konuşursak, sinyal sağlayıcı sitenin İngilizce bölümünde çok ünlü bir kullanıcıdır. Uzun zamandır tüm yeni başlayanlara Signals ve daha fazlasıyla yardımcı oluyor. Bu nedenle, 1000'den fazla arkadaşı olması ve sinyalinin çok sayıda potansiyel abone tarafından hemen bilinmesi şaşırtıcı değil.
Böylece çitin üzerine gölge düşürmeye gerek yok.
neden herkes bir insanın kendi topluluğuna sahip olabileceğini unutuyor?
İşe yararsa... ve nasıl! neden bu kadar az kişi kullanıyor? Bu zor bir strateji değil mi? Şahsen bu şeyle bir sinyal başlatmayacak mısın? En azından bir demo
İşe yararsa... ve nasıl! neden bu kadar az kişi kullanıyor? Bu zor bir strateji değil mi? Şahsen bu şeyle bir sinyal başlatmayacak mısın? En azından bir demo
Hemen real'e koydum. Bir iki işlem geçecek, yayınlayacağım. Komisyoncu bu gece anlaşmaları açmadı. Uzmana bir koşul eklendi - komisyoncu açılana kadar çekiçleyin.
Ne olduğu ilginç...
Devrilmeden sonra, bu muhtemelen oldukça normaldir ve herhangi bir yere çekiçlemenize gerek yoktur)