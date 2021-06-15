1200 abone!! - sayfa 87

Vladimir Tkach :

Beklendiği gibi, gizli bileşen, gizli bir bileşenin olmamasıdır.

M5'te (40; 80) RSI-7'de aptal açılış, gece, kısa bir dur ve al. Zamanında kapanış. Senin sıran. Tüm domatesler için arayın. 1.06.2018-17.12.2018


Belki de bu, sistemin basit ve karlı olması gerektiği gerçeğinin bir örneğidir?

 
Vasiliy Kolesov :

Hayır yasaklamayacaklar, çok fazla rekabet var. Evet ve farklı oturumlarda çalışan birçok şema var, her şeyi yasaklayamazsınız)

Şey, uzmanı gerçek üzerine koydum. Komisyoncu gece açılmasına izin vermedi, diyor - " piyasa kapalı ."

 
Vladimir Tkach :

Her şey bu kadar basitse, neden bu kadar az insan kullanıyor? Yoksa o kadar basit değil mi?
 
Yevhenii Levchenko :
Her şey bu kadar basitse, neden bu kadar az insan kullanıyor? Yoksa o kadar basit değil mi?

En son fırsatlar


Ve düşündüğümüz gibi, sinyal sahte aboneler ve incelemeler tarafından desteklendi.

 
Vladimir Tkach :

Genel olarak konuşursak, sinyal sağlayıcı sitenin İngilizce bölümünde çok ünlü bir kullanıcıdır. Uzun zamandır tüm yeni başlayanlara Signals ve daha fazlasıyla yardımcı oluyor. Bu nedenle, 1000'den fazla arkadaşı olması ve sinyalinin çok sayıda potansiyel abone tarafından hemen bilinmesi şaşırtıcı değil.

Böylece çitin üzerine gölge düşürmeye gerek yok.

 
Vladimir Tkach :

neden herkes bir insanın kendi topluluğuna sahip olabileceğini unutuyor?

 
Vladimir Tkach :

En son fırsatlar


Bunu kastetmiyorum...

İşe yararsa... ve nasıl! neden bu kadar az kişi kullanıyor? Bu zor bir strateji değil mi? Şahsen bu şeyle bir sinyal başlatmayacak mısın? En azından bir demo
 
Yevhenii Levchenko :
Hemen real'e koydum. Bir iki işlem geçecek, yayınlayacağım. Komisyoncu bu gece anlaşmaları açmadı. Uzmana bir koşul eklendi - komisyoncu açılana kadar çekiçleyin.

 
Vladimir Tkach :

Ne olduğu ilginç...

 
Vladimir Tkach :

Devrilmeden sonra, bu muhtemelen oldukça normaldir ve herhangi bir yere çekiçlemenize gerek yoktur)

