Ve bu durumda kıskanılacak ne var? Sağlayıcının bir ayda 4 milyon kişinin parasını sızdırdığını mı? Ve aynı zamanda kazandı. Bu iyi bir gelir değil. Bu tür kazançlar her zaman yanlara gider. Öyle bir bilgelik var ki: "Kendi mutluluğunuzu başkasının talihsizliği üzerine kuramazsınız."
Ve bu davayla ilgili olarak, abonelerin kendilerinin suçlanacağını söylemek doğru değil. Sağlayıcı, aboneleri gerçekten kandırdı. Tezi sinyallerle ilk tanıtan o oldu: "Boşaltma o kadar da kötü değil, dengeyi tamamlayın, devam edeceğiz."
Bana gelince - sinyal hizmetinin ciddi bir eksikliği - sağlayıcının abonelerin hesaplarını boşaltmaktan sorumlu olmamasıdır. İncelemeleri okursanız, insanların iddiaları sızdırdıkları değil, sızdırdıkları ve sağlayıcının "çikolatada" olduğudur. Aslına bakarsanız bu böyle olmamalı.
Sağlayıcı, abonelerin birleştirilmiş hesaplarından en azından bir abonelik için para sınırları dahilinde sorumlu olmalıdır. Örneğin, abonelik süresi boyunca sinyalin bakiyesi negatifse, para aboneye iade edilir. Bu tür teklifler zaten yapıldı.
Bir bütün olarak tüm durumda objektif olmalıyız:
1. Evde yastığınızın altında para bulundurun. 10 yıl içinde enflasyon, tasarrufların %30-50'sini silip süpürecek (müreffeh ekonomileri düşünüyoruz) ve kalan para şeker ambalajlarına dönüşecek çünkü. devletler düzenli olarak banknotları günceller + vatandaşların geliri için kontrol / muhasebe. Eh, Rafiks ve KAMAZ'ın zamanları çoktan geçti.
2. Parayı bankaya götürün. En sinir bozucu şey, negatif orandır - paradaki servetiniz artı enflasyon düşmeye başlayacaktır. Banka tüm paranızla "patlayabilir".
3. Düzenlenmiş bir fona para aktarın. Yılda %4'ten muhafazakar ve %10'a kadar, size daha fazlasını vermeyecekler, başlangıçta katkıda bulunan fonların %3-5'ini komisyon ödeyin. Ekonomi çökerse, kağıt paketiniz kalır, fonda bir şeyleri tehlikeye atarlarsa otururlar.
4. Yatırımcının fonlarının bulunduğu bir hesaba PAMM - tüccarın sorumluluğu fonlarıyla orantılıdır ve tüccarın hizmetleri için ödeme karın yüzdesidir (%20-50) - kar yok, yani ödeme yok .
5. Yerel sinyal hizmeti. 30-50 dolar, kuruş depozitonuzdan ayda %5-%100 sikişmek için iyi bir fırsat. Sağlayıcının depozito miktarındaki sorumluluğu. İmza sahiplerinin DC'leri grubu, tüccar/sağlayıcı ile belirli bir DC (PAMM durumunda mümkündür) arasındaki gizli anlaşmayı neredeyse %100 hariç tutar.
Tartışılan sinyal, ilk abonelerin mevduatlarını 10 kattan fazla artırdı - kim açgözlü değilse ve 5-10 kat geri çekildiyse, kâr yakışıklı olanıdır. Bu başarılı insanlar kârlarını bir yerden geri alabilirler mi yoksa birileri birleşti ve paraları var diye bu bir şekilde ahlaksızlık olur mu?
İyi şanslar... Pekala, bu bir piyango olurdu: Birkaç on ruble madeni para harcadım ve bu biletin maliyetini 10 kez, belki 100 kez veya 1000 kez telafi etmek için iyi şanslar bekledim... ancak sinyalden farklı olarak, şanslı biletin alıcısı, yastığının altına sakladığı birkaç yüz/bin dolarlık depozitosunu riske atmaz.
Kesinlikle saçma sapan konuşuyorsun. Sağlayıcı sızdırırsa, o zaman dürüst olmadığını ve hatta daha çok dolandırıcı olduğunu kim söyledi?
Bilginize, kaldıraçlı forex, kumarhanelerle birlikte birçok ülkede yasaklanmıştır. Konuşma kumarhaneye döndü ve ben cevapladım.
Ama çırpılmış yumurtaları neden karıştırıyorsunuz, bilmiyorum.
Bununla ne ilgisi var, ne alakası var?
Sağlayıcının kasıtlı olarak akıllı mm kullandığını zaten burada yazdım, bu sadece çılgın bir artış göstermenize izin veren bir numara.
Expert Advisor ve uygulanan set-files aynıdır, hatta riskler 10,100 kat daha azdır.
Ve sinyal sağlayıcı bundan habersiz olamaz.
Kurbağa öyle bir kızdır ki, birçok kişiye gelir ve kitle ile ezilmeye başlar.
not. Tanrıya şükür forumda çeşitli ucubeleri yasaklamaya başladılar
Evet, ancak o zaman bir ürünün/sinyalin herhangi bir açıklaması bir hile olarak adlandırılabilir. Burada tanım gereği bir yakalama var.
Sinyal sağlayıcının asıl amacının aboneliklerden kâr elde etmek olmasında şaşırtıcı bir şey görmüyorum. Bu gün gibi açıktır ve bir kişinin karını maksimize etmek istemesinde yanlış bir şey yoktur. Yakın forex bu şekilde çalışır ve bu endüstrinin özelliği budur.
Evet, ancak o zaman bir ürünün/sinyalin herhangi bir açıklaması bir hile olarak adlandırılabilir. Burada tanım gereği bir yakalama var.
Kesinlikle hayır.
Seninle tartışmanın mantığını anlamıyorum - hala ikna olmadın.
Sadece şunu söyleyeceğim, gerçekten de bir kişinin karını maksimize etmek istemesinde yanlış bir şey yok. Ancak birileri bunu, yıllardır tarihte istikrarlı sonuçlar gösteren stratejiler uygulayarak yapar ve bu durumda olduğu gibi biri, bir stratejinin bazen kâr gösterebileceği gerçeğinden yararlanır (tarihte böyle bir süre yarım yıl veya bir yıl), ama sonra kaçınılmaz olarak çalışmayı bırakır, partiyi olduğundan fazla tahmin eder ve aynı zamanda, stratejinin her iki ila üç ayda bir birleştirileceğini açıkça yalan söylediğini bilir. Sonuçta, tarihte temelde her ay birleşiyor!
Ve neden birdenbire beyaz ve kabarıkmış gibi davranıyorsun ? Bir sinyal vermek, rakipleri bir müşteriye kişisel olarak kötülemekten veya piyasa aracılığıyla değil aynı kişide bir drenaj ağı satmaktan çok daha dürüsttür.
Aslında ve aslında, beyaz ve kabarıkmış gibi davranan sensin.
İki hesabınız var - bu, doğrulanmamış, burada kullanıcılara kabasınız, yönetimlere karşı küstahsınız, nedense ondan kurtuluyorsunuz. İkinci hesabınız doğrulandı - üzerinde ürünleriniz var, orada çok ihtiyatlı davranıyorsunuz. Yakın zamanda yasaklandınız, bu nedenle bu doğrulanmamış hesap yasaklandı - ancak doğrulanmış olana dokunulmadı. Aslında - doğrulanmış bir kullanıcı için çift hesap - forumdaki bu saçmalık - son zamanlarda sadece biri çift hesaplar için doğrulanmadı, sonra diğeri yazıyorlar.
Bu arada, herkes "beyaz ve kabarık" ifadesinin nereden geldiğini bilmiyor - eski bir şakadan.
Kurbağaya neden bu kadar pis, siğilleri yeşil, sümükleri, kısacası - brrrrr... Ve kurbağa, ne yazık ki cevap verdi - tamamen insan sesiyle, karakteristik bir aksanla - küçük, evet?! Ben aslında beyaz ve kabarıkım!!!
Bu şaka seninle ilgili.
Benim yönümdeki doldurmana bak, orada kişisel olarak " şaftı buharlaştırdım" diyorlar. Uzun zaman önceydi, bir şekilde Uzman Danışmanımı satmaya karar verdim. Alıcı bulundu, satın almayı kabul etti. Ancak son anda sorumluluk almamaya karar verdim - ve alıcının elinde para varken satmayı reddettim. O zamandan beri, ticaret danışmanları satmıyorum ve onları asla kimseye tavsiye etmiyorum. İfadelerimi karıştırırsanız, danışmanları satmak konusunda kişisel olarak nasıl hissettiğimi defalarca yazdım.
Ve bu arada, o zamanlar henüz pazar yoktu. Her nedense, yüz yıllık tozu karıştırıyorsunuz - toz ve kirden kabarcıklar, apseler ile kaplanıyorsunuz - ama nedense dün ortalığı karıştırıyorsunuz ve birine iğrenç bir şey söyleyecek bir şey arıyorsunuz. Şakadaki kurbağa gibi.
okları çevirmek ve haklı çıkarmak için acıklı bir girişim))
forum şarlatanlarını ve dürüst olmayan insanları hatırlayın - bu sağduyu, yıllarca reçeteden sonra kendinizi yıkayamayacaksınız
aynı hamster sinyalinden haberler, patlamış mısır tam orada kavrulabilir