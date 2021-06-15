1200 abone!! - sayfa 115
Çürümüş felsefeleri kasten kitlelere satmaya gerek yok. Kumarhaneler ve yüksük yapıcılar yasalarca o kadar kolay yasaklanmaz.
Abonelerin ayrıca en azından temel korumaya ihtiyacı vardır. Kimse NLP yöntemlerini iptal etmedi.
+
Sosyal yırtıcının felsefesi. Bu tür insanlar "kurbanlar" pahasına yaşarlar, bu nedenle ikincisi "kendilerini suçlamaktır".
Bana gelince - sinyal hizmetinin ciddi bir eksikliği - sağlayıcının abonelerin hesaplarını boşaltmaktan sorumlu olmamasıdır. İncelemeleri okursanız, insanların iddiaları sızdırdıkları değil, sızdırdıkları ve sağlayıcının "çikolatada" olduğudur . Aslına bakarsanız bu böyle olmamalı.
Evet ve Taras sızdırdığında çikolatanın içinde olduğu ortaya çıktı. Çikolatasını hemen sonsuza kadar kaybetti.
Yani sağlayıcı da çok kötü. İnsanların gözle görülür bir düşüş ve her şeyi kaybetme riski olmadan ticaret yapmak için piyasada somut bir avantajı olmadığını anlamıyor musunuz?
Yasa kaldıraçlı forex ticaretini yasaklayabilir, istediğin bu mu?
Taras çikolatasına ne oldu?))
Taras çikolatasına ne oldu?))
Evet. Sadece çikolatasını kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda kendini hype ile doldurdu. Ve şimdi istediği zaman bir sinyal açabilir ve aynı ortalama şemasına göre ticarete başlayabilir. İnsanlar sonunda ne sızdırdığına değil, 2 yıl dayandığına ve şimdi o kadar uzun süre dayanacağına dikkat edecekler. Ve abonelerin yarısı (hatta daha fazlası) onun kim olduğunu bilemeyecek, müdavimler sadece onu ve depolarını kaybedenleri hatırlıyor. Yani Taras çikolatada, sadece şimdi değil, gelecekte de
...gerçekten anlamıyor musun...
hayır, anlamıyorum - ve hiçbir şey anlamam gerekmiyor - orada başkalarının anlamasını istediğiniz şeyi anlamanız önemlidir.
... Bunu istiyor musun?
Umurumda değil, gerçekten.
Yasa kaldıraçlı forex ticaretini yasaklayabilir, istediğin bu mu?
Vicdansız bir sinyal sağlayıcı - esasen bir dolandırıcı ve Forex'te kaldıraç))) arasındaki ilişki nedir?
Tanrı'nın armağanını omletle ne karıştırırsınız?
Çürümüş felsefeleri kasten kitlelere satmaya gerek yok. Kumarhaneler ve yüksük yapıcılar yasalarca o kadar kolay yasaklanmaz.
Ve neden birdenbire beyaz ve kabarıkmış gibi davranıyorsun? Bir sinyal vermek, rakipleri bir müşteriye kişisel olarak kötülemekten veya piyasa aracılığıyla değil aynı kişide bir drenaj ağı satmaktan çok daha dürüsttür.
Kesinlikle saçma sapan konuşuyorsun. Sağlayıcı sızdırırsa, o zaman dürüst olmadığını ve hatta daha çok dolandırıcı olduğunu kim söyledi?
Bilginize, kaldıraçlı forex, kumarhanelerle birlikte birçok ülkede yasaklanmıştır. Konuşma kumarhaneye döndü ve ben cevapladım.
Ama çırpılmış yumurtaları neden karıştırıyorsunuz, bilmiyorum.