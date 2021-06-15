1200 abone!! - sayfa 123
Bir sağlayıcı veya genel olarak herhangi biri abonelere/yatırımcılara karşı nasıl sorumlu tutulabilir? 90'larda açık: göbekteki demir. Ve sağlayıcı onlara karşı sorumlu olmamalıdır.
Sorumluluk ödüle eşit olmalıdır - abonelik sırasında ticaretin olumlu bir sonucu var - abonelik için bir ödeme var - olumlu bir sonuç yok, ödeme yok.
Onlar. abonelik için para - her durumda %20'si MK'ya gider - ve açık artırmanın olumlu sonucu olan %80'i sağlayıcıya gider - olumsuz bir sonuçla aboneye iade edilir.
Şimdi - yeterli abone olduğunda - sağlayıcı için ne kadar süreceği kritik değildir - sadece birkaç gün, birkaç işlem yeterlidir ve sağlayıcı zaten sinyalden tam olarak kazanmıştır.
Genel olarak, bu, girişimcilik faaliyetinin risklerini kâr dağıtımında yer almayan bir çalışana / icracıya kaydırmak (ve kaydırmak) isteyen "dahileri" kesmek için asırlık bir sorundur.
%1 maliyetle %100 kâr elde etmek istiyorsunuz ve kâr dağıtımına katılmayan bir sağlayıcı risklerin bir kısmını üstleniyor. Onlar. Kar için ödeme planının PAMM'deki gibi olmasını istiyorsunuz, ancak ödeme miktarı berbattı.
Sinyal hizmeti Metaquotes nişidir ve PAMM/MAM nişi DC/Brokers nişidir. Hem orada hem de orada 300 $ atfedilebilir, kimse kimseyi zorla herhangi bir yere çekmiyor - sonuç için ödeme koşullarını kabul etmede yalnızca kişisel bir seçim.
Sinyal sağlayıcının sorumluluğu, gelecekte bir abonelik almamasıdır.
Tartışılan sinyal, yarım yıl boyunca fazla kar verdi - sömürülen düzenliliğin gerçekleştiğine dair yeterli bir argüman, yani. her şey %1000 dürüsttü. Ve düzenliliğin ilkel olduğu gerçeği, hiç kimse onu kendi başına bulup kullanmak için kimseyi rahatsız etmedi. Abonelerden gelen sinyal, piyasayı önemli ölçüde etkilemeye başladı ve dükkan kapandı - bu, büyük hacimli pozisyonlara sahip girişimlerin nihai sonucudur.
100'lük bir kaldıraçla (örneğin) 1-4 milyon dolarlık tüm pirzola için girişler, kendiniz için her girişte tüm Forex için bu sinyalin abonelerinin duraklama seviyelerinin yanı sıra büyüklüklerinin olduğunu düşünün. Onlar. 1000 lota kadar düzenli olarak belirli seviyelerde sarkıyordu ve "yenilmiş" olmaları mantıklı. Abone sayısı 500k$'a ulaştı - aboneliği kışkırtmayın ve çıkmayın.
İstiyor musun ... Yani İstediğiniz ...
Hiçbir durumda - hiçbir şey istemiyorum - sadece düşüncelerimi ifade ediyorum, eğer biri onlardan hoşlanmıyorsa veya birileri onları saçma buluyorsa - onlara hiç dikkat etmeyebilirler.
"İstiyorum" ve "Teklif ediyorum" - bu terimlerde bir fark var.
Sinyal sağlayıcının sorumluluğu, gelecekte bir abonelik almamasıdır.
Bu sorumluluk değil - para kazanmanın bir yolu olarak sorumsuzluk. Ve zaten bu tür kazançların birkaç örneği var - Gonchar'ın sinyali, bu sinyal - bunların hepsi bir abone akışı için sinyaller - ve bu sinyallerde aylarca "yaşamak" için bir amaç yok.
60 puanlık bir durmaya eşit bir stop loss ile "her şeye" girin - bu tür stratejiler tamamen şans eseri "canlı". Bu tür sinyallerin ayrıştırılması ve analizi, "hayatta kalanın sistematik hatası"nın incelenmesinden başka bir şey değildir.
Ve sağlayıcının bunu nasıl yaptığını söyleyin - yıllarca bu tür risklerle yaşayabileceğinizi ve yılda yüzde yüzlerce kazanabileceğinizi, asıl meselenin benzersiz " para yönetim sistemini" takip etmek olduğunu - her düzenli duraklamada "komik" görünüyor, tabii ki, aniden değişen bir pazarın hatası nedeniyle meydana geldi.
Sinyal sağlayıcının sorumluluğu, gelecekte bir abonelik almamasıdır.
Ve hepsi "açıklama" sekmesi MQL5 hizmeti tarafından tanıtıldığından ve bu nedenle bir şey için tasarlanmıştır. Ne için? Spam için mi? Sel için mi? Aldatma için mi? Davet için mi?
Açıklama sekmesine ek olarak - ayrıca Haberler sekmesi de vardır - her durumda, sağlayıcının Signal içinde resmi olarak konuşmasını yasaklamak mümkün olmayacaktır.
Uygulanabilecek olan, sağlayıcının herhangi bir biçimde karı garanti etmesini yasaklamaktır - piyasada böyle bir yasak vardır:
IV.3. Üründe Yasaklanmıştır :
Abone sayısı birçokları için çekicidir.
Bunun için de bir başlığım vardı, bu konuda olduğu gibi - özel teklifler de vardı.
Bu konuda alıntı yapacağım (resimlere, özellikle abone sütununa dikkat edin)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
Her şey çok basit. Uzun zaman önce deneyimli ve başarılı tüccarlar tarafından yazılmış kanonik ticaret kuralları vardır ve bugün sadece tembel, modern ve başarılı olan, bir kitap veya blogdaki anılardan para kazanmak, onlar hakkında yazmayacaktır. Onlara dayanarak, Sinyali en üste çekecek olan formüldeki o kriterlere ağırlık verebilirsiniz. Yani:
1. Kar faktörü ne kadar yüksek olursa, bu sinyal diğerlerine göre o kadar fazla puan alır.
2. Karlı işlemlerin yüzdesi ne kadar yüksekse, bu sinyal diğerlerine göre o kadar fazla puan alır.
3. Öz sermaye düşüşü ne kadar düşükse, bu sinyal diğerlerine göre o kadar fazla puan alır.
4. Denge düşüşü ne kadar düşükse, bu sinyal diğerlerine göre o kadar fazla puan alır.
5. Kâr yüzdesi ne kadar yüksek olursa, bu sinyal diğerlerine göre o kadar fazla puan alır.
6. İşlem ne kadar uzun sürerse, bu sinyal diğerlerine göre o kadar fazla puan alır.
7. SL'ye göre TP'nin ortalama boyutunun göstergesi ne kadar yüksek olursa (TP lehine oran), bu sinyal diğerlerine göre o kadar fazla puan alır.
8. Abone sayısıyla ilgili bilgileri kaldırır veya değiştiririz.
Nasıl sayılır?
Bu nedenle, TÜM sinyal satıcılarını alıyoruz ve her bir kriteri sayıyoruz. Her bir sonraki kriterin kalite tablosunun alt sıralarına daha düşük kaliteli bir Sinyali itmesi önemlidir. Tüm kriterleri özetlersek, ilk etapta en güvenli ve en istikrarlı sinyallere sahip olacağız. Ve eğer bir abonenin istikrara ihtiyacı yoksa, ancak vahşi yüzdelere ihtiyacı varsa, örneğin, lütfen, işte sizin için bir filtre, yüzdeye göre sıralamayı ayarlayın.
Satıcıları tüm göstergelere göre sıralıyoruz ve birbirleriyle karşılaştırıyoruz:
İlk etapta, toplamdaki tüm ana göstergeleri diğerlerinden daha iyi olan satıcı olacaktır. İkinci sırada, toplamdaki 6 göstergenin tümü, birincisi hariç diğerlerinden daha iyi olan satıcı olacaktır. Üçüncü sırada, toplamdaki 6 göstergenin tümü, birinci ve ikinci hariç diğerlerinden daha iyi olacak olan satıcı olacaktır. Vb.
Örneklerle açıklama:
İki sinyalimiz var. Biri basit bir trend göstergesi, diğeri saf martingale (oluklarla değil, dalgalarla bir denge çizgisine sahip, yani önce pozitif olanlar, sonra negatif olanlar).
1. "A" sinyalinin kâr faktörü 10 , "B" sinyalinin kâr faktörü 2'dir . Sinyal A, derecelendirme tablosunda Sinyal B'nin üzerine çıkıyor.
2. "A" Sinyalinde Karlı işlemlerin % 10'u , Sinyal "B" - % 90 . Bu göstergeye göre Sinyal A, Sinyal B'den daha kötü, her iki Sinyal de eşittir. Ancak eşit sinyallere sahip olamayız, bu nedenle aşağıdaki kriteri dikkate alıyoruz.
3. “A” Sinyali maksimum % 10 özkaynak düşüşüne, “B” Sinyali maksimum % 90 düşüşe sahiptir. A Sinyali daha iyidir, yani derecelendirme tablosunda Sinyal B'nin üzerine çıkar.
4. “A” sinyali maksimum % 30 , “B” sinyali maksimum % 10 düşüşe sahiptir. Sinyal B daha iyidir, bu da sinyallerin noktalarda eşit olduğu anlamına gelir. Eşit olamaz, bir sonraki parametreyi alıyoruz.
5. "A" Sinyali dengede % 1000 artışa sahiptir, "B" Sinyali % 100'e sahiptir. A Sinyali daha iyidir, yani derecelendirme tablosunda Sinyal B'nin üzerine çıkar.
6. "A" sinyalinin 100 işlem günü vardır, "B" sinyalinin 200 işlem günü vardır. Sinyal B daha iyidir, bu da sinyallerin noktalarda eşit olduğu anlamına gelir. Eşit olamaz, bir sonraki parametreyi alıyoruz.
7. "A" Sinyali TP= 100 SL=10 (10:1) 'a sahiptir, "B" Sinyali TP=20'ye (veya dinamik) sahiptir, ancak SL'si yoktur . A Sinyali daha iyidir, yani derecelendirme tablosunda Sinyal B'nin üzerine çıkar.
Sahibiz 2 eğilim sinyali.
1. "A" sinyalinin kâr faktörü 10 , "B" sinyalinin kâr faktörü 10'dur . eşit
2. "A" Sinyalinde Karlı işlemlerin % 10'u , "B" Sinyali - % 10 . eşit
3. “A” Sinyali maksimum % 10 özkaynak düşüşüne, “B” Sinyali maksimum % 10 düşüşe sahiptir. eşit
4. “A” sinyali maksimum % 30 , “B” sinyali maksimum % 30 düşüşe sahiptir. eşit
5. "A" Sinyali dengede % 1000 artışa, "B" Sinyali ise %1000 artışa sahiptir . eşit
6. "A" sinyalinin 100 işlem günü vardır, "B" sinyalinin 100 işlem günü vardır . eşit
7. “A” Sinyali TP= 100 SL=10 (10:1), “B” Sinyali TP= 100 SL=10 (10:1) değerine sahiptir. eşit
8. Örneğin, sinyal oluşturma süresi . Aynı anda olamaz. Peki, bu ya ideal olmayan bir durumdur, ya da bir satıcı iki özdeş sinyal yarattı. Daha önce oluşturulan sinyallerden biri. Yukarıdaki.
Uygulamada, her şeyin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkıyor, çünkü ticaret sırasında satıcı taktiklerini değiştirebilir, martin'de yarım yıl ticaret, trend stratejisi ile yarım yıl ve muhafazakar orta vadeli bir yarım yıl daha ticaret yapabilir. .
Ya da örneğin, ilk gün yarım depozitoyu riske attım, %50'lik bir düşüşle kendimi markaladım ve sonraki yıl düşüş %10'a ulaşmadı.
Ve bu durumda, bir çözüm bulabilirsiniz:
1) Satıcıyı uyarın (bilgilendirici yön: bir teklif veya sadece bir referans), işlem stilini değiştirirse ve derecelendirme ile ilgileniyorsa, yeni bir sinyal oluşturması ve yeni (kendi) kurallarına göre işlem yapması gerektiği konusunda uyarın.
Gerekçe: Düşük çekişli alım satım işlemleriyle aboneyi uzun süre yanıltma ve daha sonra uyarı yapmadan büyük lotlar açma veya sadece alım satım kurallarını değiştirme olasılığı: SL'yi artırma vb. Ve satıcının bu konuda uyarması veya "haber" alanını boş bırakması önemli değil. Bir hikaye var ve satıcı için işe yarayacak, ancak abone için olumsuz da çalışabilir. Bu nedenle, satıcı tehlikeli ve riskli bir oyunu birkaç kez riske atarak hata yaptıysa, reytinge önem veriyorsanız, Signal'i yeniden oluşturmak ve güvenli kurallara göre sonuna kadar oynamak daha iyidir.
2) Hesaplamaya daha fazla ortalama ekleyin. Medyan. Yani, hangi sayılar daha sık ortaya çıktı: bu nedenle, yılda %50'de bir ve geri kalan zamanlarda %10'luk bir düşüş olursa, 50 basitçe atılır ve medyan 10 olur. Sonra ekleyeceğiz. hesaplamalara bir gösterge daha.
Yani, derecelendirme puanlarının verileceği bir maksimum düşüş ve ortalama bir düşüş olacaktır.
Abonelere gelince, canlı bir örnekte, kalabalık etkisinin nasıl çalıştığını görüyoruz. Sayı her yeni abone ile üzerinizde gittikçe daha fazla oynadığında, yenilerinin edinimini hızlandırarak, yanlışlıkla abonelerin tüm sonuçları görüntüleyip karşılaştırdığına inanarak. herhangi bir göstergeden bağımsız olarak iç benliklerini dinledi ve onun için önemli olduğuna karar verdi: muhafazakarlık, ılımlılık veya saldırganlık.
Bu nedenle, yine de gelecek vaat eden satıcıların olasılıklarını aşağı yukarı eşitleyerek aşağıdaki seçenekleri düşünmeyi öneriyorum. Burada istatistik için değil, abonelerin parası için oturuyoruz, aksi takdirde bağlantı kurma yeteneği ile ücretli kamu izlemenin anlamı nedir? Herhangi bir satıcı, satıcılardan pasif gelir ister ve bunun için bir sinyal yaratır, aksi takdirde - "ÜCRETSİZ" - ücretsiz olarak dağıtın. Buradaki her şey haklı, her şey mantıklı.
İşte bir alternatif, yaklaşık (resme bakın.// Bu photoshop, siteyi hacklemedim). Birincisi doldurma.
Bir gülen yüz - 100 aboneye kadar.
İki ifade - 100'den 1000'e
Üç ifade - 1000'den fazla.
İkincisi sayısaldır.
Bu nedenle, iki ifadeye sahip iki Sinyal veya 100+ yazıt gören bir abone, kimin daha fazlasına sahip olduğunu bilmez ve yalnızca kendisine ilgi gösteren göstergelere bakar. Yani, uygulamanın gösterdiği gibi, iki sinyalden birinin 101 abonesi, diğerinin 999 abonesi var, abone 999 arasından seçim yapacak. Ve böylece site en yüksek kalitede ticareti teşvik edecek ve teşvik edecektir. Yani, her şeyden önce istikrar, güvenlik, karlılık, performans üst sıralara koymak. Ve tüm bu göstergeler, ticarette çökme, durgunluk, keskin yükselişler ve düşüşler olmadan eşit bir oran için çaba göstermelidir. Kirli oyun yok.
Ve abone neye ihtiyacı olduğuna kendisi karar verecek: "editörün görüşü" (derecelendirme) veya kişisel tercihler. Diğer gelecek vaat eden Sinyallerin kayıp aboneleri açısından hakların ihlali olmadan.
Yani istersen her şeyi yapabilirsin. En azından rakipleri alın - genellikle bu sütunu kaldırdılar.
Sadece... üzerinde çalışman gerekiyor ve bu bir baş ağrısı.
Tüm kemirgenlerin atasına, marj çağrısı işe yararsa ne yapacaklarını sordum. Dürüstçe cevap verdi, +3 ayını depoyu geri yüklemek için rapor etti. Açıklamada bununla ilgili bir kelime yok
Yanlış hatırlamıyorsam Piyasa 2012'de duyurulmuştu.
7 yıl boyunca - Mechanic, tabiri caizse en popüler ürünleri bir düzine piyasaya sürdü - sinyallerinde düzenli olarak Uzman Danışmanlarının nasıl "yaşadığını" gösteriyor - 7 yıllık çok aktif ticaret ve ticaret deneyimi için - ürünlerinin hiçbiri , ürünlerinin alıcılarından biri değil - ürünlerinin karlı bir şekilde ticaret yapabileceğini göstermedi.
Bu nedenle, ona "ne yapması gerektiği" sorulmasına gerek yoktur - bir cevabı yoktur ve hiçbir zaman da almamıştır.
Ürünleri bir arayıştır.
Niteliksel bir adımdı - bu, tartışılan sinyalde bir " para yönetim sistemi" yaratılmasıydı - ama aslında ortaya çıktı: "En iyisini istedim."