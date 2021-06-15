1200 abone!! - sayfa 120
Ve herkes nasıl cezbedileceğini paylaşabilir mi? reklama ne ve nerede ihtiyaç duyulur?
Sadece bu şekilde cezbedebilirsin, geri kalan her şey basmakalıp ve ilgi çekici değil
Tanrım, ne büyükanneler hayal et! Bin iki yüz çarpı otuz, otuz altı bin dolara eşittir! Altmış iki milyon yüz altmış bin ruble ile çarpın! Her ay?? İşte hayatın sonucu. Pasif kar - üst. Uğruna çabalanacak bir şey. Yeterli aktif kazançtan sonra son çare rüyası.
Bir şeyi anlayamıyorum. Neden daha fazla abone yok? Milyonlarca tüccar var...
Sesli düşünmek
Muhtemelen çok az insan MQL5'i inceler ve ticareti kopyalar ...
1000 Euro'ya bahis?sözlerin söylendi. Tutarı şu anda herhangi bir moderatöre aktarabilirim
Kim kazandı?))
Geçen yıl bir sinyal vardı http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- ayrıca aniden 3 yıl boyunca güzel bir hikaye ile ortaya çıktı, amaç bir abonelik için para toplamak, yarım yıl yaşadı ve birleşti, sanırım Aynı şekilde, insanların birkaç yıl boyunca nasıl tarih çizdiği de net değil. 3 yıldır sinyal satabileceğiniz bir mql5 sitesi olduğunu bilmediğini düşünebilirsiniz, ben inanmıyorum.
Sinyal burada izlendikten sonra, ticaret artık aynı değil, tarihteki o güzel göstergelerle değil, çünkü artık ticaretin amacı para kazanmak değil, sadece mümkün olduğunca uzun yaşamak ve daha fazla para toplamak, ben Eminim ayda %10'dan fazlasını yapmayacaktır, çünkü güzel çizilmiş istatistikleri bozma riski olacaktır.
Soru, komisyoncuyu kim aldatıyor (hesabın açıldığı yer) veya ???
bilirdi - kendileri bir afiş yerleştirdiler
üçüncüsü mü?
Evet ve depozito zaten yeniden yüklendi. Sağlayıcının terminolojisinde buna "katı para yönetimi" denir...
İncelemelerde bununla ilgili güzel bir yorum vardı: "7 aylık kârın yarısını 2 haftada kaybetmenin uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden lütfen benimle para yönetimi hakkında konuşmayın"
Bu aynı kişi. zaten yazdım.
O Mashkovtsev, o Mashkovtseva.
Moderatörlerin yerine sonsuz bir yasak koyacağız.
Flybook'ta da yeni bir hesap var.
Her iki hesap da sol brokerlerle açık.
Hikaye şüphesiz yazılmıştır.