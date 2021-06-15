1200 abone!! - sayfa 117
Para yönetimi stratejisinin adı: "Yılan Gorynych".
Aynı şekilde, sonunda ölecek - sadece kafasını kafadan koparması gerekiyor.
Ve başka bir kafa koparıldığında - Yılan Gorynych gülümser ve şöyle der: "Bu sadece ilk kafa, üç tane daha kaldı."
1.1270'in altına düşmeyecek, bu sefer ayakta kalacak.
1000 Euro'ya bahis?sözlerin söylendi. Tutarı şu anda herhangi bir moderatöre aktarabilirim
Ve işte moderatör, beni hemen WebMoney'e aktar, kaybetsem bile para bende kalacak, tamam mı?))
Vladimir, genç bir dejenere gibi davranma.
Bakın hangi potansiyel
Düzeltme için 1.1230'dan ve hatta yazdıkları gibi 1.1270'ten kolayca uzaklaşabilir.
Belki, ama açılış noktası nerede?
Truhanul?
