Sanırım bu, uzayan destanın sonunun başlangıcı... Dedikleri gibi, drenaj sayılır.
Şimdi birçoğu dağılacak - bir sinyalle ilgili incelemeler zaten 1 yıldızla gitti;)
Bir şey böbürlenmek için başka bir kıskanç kaybetti.
Kurbağa zaten seni daha az boğuyor, abonelerin dağılıyor mu?
Sence bir kurbağa burada birini boğdu mu?
Bana öyle geliyor ki, her kim boğduysa kendi hamster sinyallerini yarattı.)))
Ve sonra ne olduğunu anlayanları yazdı.
Daha fazla yok.
Yine de, belki birileri boğuldu ve boğmaya devam ediyor.
Kim bilir.
Bazıları, sağlayıcının ne kadar yardımcı olduğunu hemen hesaplar.
Hepsi bu kadar.
Gelecekte iyi şanslar ve diğer sinyalleri çok kıskanmayın!
Evet sizi, ruhu çok ağrıyan ve yüz dolarlık sinyaline abone olmadığı için huzur içinde uyumasına izin vermeyen başka bir kullanıcıyla karıştırdım ama başkasının sent sinyaline abone olanlar var. Eh, hiçbir şekilde buna katlanmayacak ve ilk fırsatta bunun hakkında trompet ediyor.
Kıskanmıyorum, aboneler sadece sempati duyabilir. Bu sinyalde çok tehlikeli bir işti ve bu nedenle oldukça uzun bir süre boyunca bu tür risklerle dezavantajlar olmadan yaşadı.
Bu arada, Aralık ayına kadar kişisel hesabımda benzer bir hamster seti kullandım - 2 siparişle, ancak daha küçük bir kaldıraçla ve 50 puanlık bir stopla. Ayrıca, sabah 2 adet kapatılmamış sipariş bulursam, bunlardan biri her zaman zorla kapatıldı ve net bir düşüş eğilimi görürsem ikisini de kapattım. Böylece hesap, kesintilere karşı güvenilir bir şekilde sigortalanmıştır.
Bu sinyalin sağlayıcısına aynı şeyi yapmak neden imkansızdı, benim için bir gizem;)
Belki de ilk seferde %30'luk bir düşüşe izin veren sinyalleri tamamen kaldırmanız gerekiyor? Birçok hizmette %20 düşüş, sinyalin sonu demektir