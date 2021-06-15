1200 abone!! - sayfa 109

Vladimir Gribachev :

kaynak kodunu tartışmaya eklerseniz, hayır, reklam olmayacak

ama ya kod kafamdaysa ve nasıl doğru ifade edeceğimi bilmiyorsam

 
Vladimir Baskakov :
Belki de kendisinin veya Signal'in değil, üçüncü taraf bitmiş bir ürünün tartışılması yasağını kastediyor. Bundan mı bahsediyoruz?

Ürün alıcısı olarak belirli ürünleri tartışmak için bir fırsat arıyor, ancak burada kurallar buna izin vermiyor.

Anladığım kadarıyla, tam olarak başarmaya çalıştığı şey bu.

 
5drakon :

Uladzimir Izerski :

yani herhangi bir üründe bir "tartışma" dizisi var

 
Uladzimir Izerski :

Ve bu da

 
5drakon :

ama bu başlıkta yok - sizin aracınız için değil :)

seninkini yarat

 
5drakon :
Bununla ilgili bir konu açtım ama nedense silindi ya da ülkemizde tanıtım zaten yasaklandı mı?

konuyu sildim

1. Ve konunuzda forum sahiplerini yanlış gördükleri şeyi yapmaya zorlamaya çalıştığınız için silindi.
Yani forumda reklam gönderilerine ve konularına izin vermek Metatrader'ın gelişimine hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.
Ve yine de onlara istediğinizi yaptırmaya çalışıyorsunuz ama onlar istemiyorlar.

2. Ayrıca, konunuzda tartışmayı bir şekilde sürdürmek için hiçbir şey verilmez.
Hepimizin (forum kullanıcılarının) bir nedenle okuması gereken bir sel.

3. Şimdi. Bu konudaki tartışmayı "yumuşak bir şekilde" istediğiniz konuya çevirdiniz ...

Kısaca saldırganlıktır.
Ve foruma karşı aktif olarak davranmaya devam ederseniz - sizi sonsuza kadar yasaklayacağım.

Andrey F. Zelinsky :

zaten birkaç kez açıkça açıklandınız - forumun teknik olduğu ve dil ve terminal hakkında bir tartışma olduğu.

ve reklamla bir stant üretecek hiçbir şey yok.

Bir şeyin reklamını yapmak istiyorsanız - profilinize, blogunuza, ürünlerinize / sinyallerinize yazın.

ancak forumun oluşturulduğu konuların - dil, terminal ve onunla bağlantılı her şey - yapıcı bir tartışması için forumu terk edin.

Son yorumları okudum, çıldırmış destekçiler açıkça azaldı, sağduyu muhtemelen açıldı
 

Herkese iyi avlar!

 
Vladimir M. :

Herkese iyi avlar!

Resimde Michael Jackson mı var?

