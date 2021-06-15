1200 abone!! - sayfa 111
Merhaba. Bu konudaki şemalardan bazıları birkaç ay önce detaylı olarak tartışılmıştı: https://www.mql5.com/en/forum/281452/page26#comment_9420915
Orada pek çok ilginç şey var: dolar olanlar için sent hesapları nasıl düzenleyebilirsiniz, ciddi bir risk olmadan nasıl çalışabilirsiniz (ancak abonelerin hesaplarını aşırı riske maruz bırakabilirsiniz) ve hayatta kalan bir kişiyi seçerek mega istatistikli bir süper hesap nasıl hazırlayabilirsiniz? 2-3 düzine birleştirilmiş hesaptan ve dezavantajlarla ilgili istatistiklerin nasıl gizleneceği (%1 riskle haftada %500 kâr - düşünülebilir mi) ve çok daha fazlası :)
Herhangi bir sorunuz varsa - sorun, her zaman yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bir pozisyonun kapatıldığı, ancak tarihte görünmediği (Sinyallerde demek istiyorum) oluyor mu?
Az önce mesajınızı gördüm - geçen yılki yasaktan sonra bu foruma nadiren bakıyorum;)
Bu tür gerçeklerle karşılaşmadım ve böyle bir şey hakkında herhangi bir inceleme görmedim - genel olarak işlem geçmişinin doğru yüklendiğini düşünüyorum. Geçen yılın sonuna kadar, yalnızca bu sitede bir hesap kaydından önceki döneme ilişkin istatistiklerin görüntülenmesiyle ilgili sorunlar vardı, ancak şimdi büyük ölçüde çözüldü. İstatistikte kalan en büyük sorun bence bazı küçük aracı kurumların sunucularındaki cent ve dolar hesapları arasında fark olmaması. Bazen, saf yatırımcıların yönetim altında hesap sahiplerine 20-50 dolardan başlayarak binlerce dolar vermesini izlemek acı veriyor, çünkü 2000-5000$ depozitoları olduğunu düşünüyorlar ama herkesi uyarmanın bir yolu yok.
Cent hesaplarında ücretli sinyaller açmak uzun zamandır imkansızdı. Nadiren bak))
Ah, hayır, Alexey - Sinyalleri oldukça sık izliyorum ve bir mil ötede sent faturalarını görüyorum))
MQL sistemi tarafından sent olarak tanınan hesaplarda ücretli sinyaller açılmaz. Ancak ne yazık ki, tüm brokerler tarafından tanınmazlar, bu nedenle yukarıda açıklanan hileler mümkün hale gelir;)
1200 abonenin de abone olabileceği bir sır değilse
Bir sır değil. MT4 için sinyaller listesinde abone sayısına göre sıralamayı etkinleştirin - zaten 1900'den fazla var))
Bu doğru, ancak Andrei açıkça küçük ofislerin hem dolar hem de sent hesapları için bir sunucusu olduğunu yazdı.
Sentler sırasıyla dolar olarak görüntülenir.
Bunun MT4'te gerçekleştiği en az 3 küçük mutfak biliyorum. İsimleri W, F ve tekrar F ile başlıyor. Ayrıca bunun mt5'te olduğu büyük, çok ünlü bir mutfak var. Adı R ile başlıyor.
Boris, gerçekten roboforex ile mi ilgili?
Evet. Robo'da cent mt5 dolar olarak tanımlanır.