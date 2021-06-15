1200 abone!! - sayfa 121
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu aynı kişi. zaten yazdım.
O Mashkovtsev, o Mashkovtseva.
Moderatörlerin yerine sonsuz bir yasak koyacağız.
Flybook'ta da yeni bir hesap var.
Her iki hesap da sol brokerlerle açık.
Hikaye şüphesiz yazılmıştır.
Benim için, işlemlerini grafiğe yerleştirirseniz, işlemleri genellikle görüntülenen gerçek fiyattan uzaktır.
DC ile büyük olasılıkla çok dostane ilişkiler veya orada çalışın.
Sinyal, adaşı ile aynı mucizeyi bekliyor)
İncelemelerde bununla ilgili güzel bir yorum vardı: "7 aylık karın yarısını 2 haftada kaybetmenin uygun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden lütfen benimle para yönetimi hakkında konuşmayın"
Bu, sağlayıcının, abonelere kayıplar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini bilmesinin bir sonucudur. Ve 60 kilodolar'dan fazla olan aylık ödeme tam olarak alınacaktır. Bu arka plana karşı, sinyalin eklendiği hesaptaki kayıplar, bir file topak gibidir.
Bu aynı kişi. zaten yazdım.
O Mashkovtsev, o Mashkovtseva.
Moderatörlerin yerine sonsuz bir yasak koyacağız.
+++
Benim için saf su dolandırıcılığı yapan insanları yasaklamak gerekli değil - ancak fonları abonelerden alındı.
Alışılagelmiş olmasın diye.
Ne de olsa, aynı Mashkovtsovs için bir ailenin ne kadar büyük olmasına izin verildiğini kimse bilmiyor)))
Benim için saf su dolandırıcılığı yapan insanları yasaklamak gerekli değil - ancak fonları abonelerden alındı.
Alışılagelmiş olmasın diye.
Ne de olsa, aynı Mashkovtsovs için bir ailenin ne kadar büyük olmasına izin verildiğini kimse bilmiyor)))
+++
Büyük bir artışla aylık gelirin sadece% 9 olması garip
1.1270'in altına düşmeyecek, bu sefer ayakta kalacak.
Aşağıya indi. Biçme makinesi dışarı çık!
Aşağıya indi. Biçme makinesi dışarı çık!
Bana göre?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
1200 abone!!
Vitaly Muzichenko , 2019.03.05 18:54
Bakın hangi potansiyel
Bu, sağlayıcının, abonelere kayıplar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini bilmesinin bir sonucudur. Ve 60 kilodolar'dan fazla olan aylık ödeme tam olarak alınacaktır. Bu arka plana karşı, sinyalin eklendiği hesaptaki kayıplar, bir file topak gibidir.
Bir sağlayıcı veya genel olarak herhangi biri abonelere/yatırımcılara karşı nasıl sorumlu tutulabilir? 90'larda açık: göbekteki demir. Ve sağlayıcı onlara karşı sorumlu olmamalıdır.
Sorumluluk ödüle eşit olmalıdır - abonelik sırasında ticaretin olumlu bir sonucu var - abonelik için bir ödeme var - olumlu bir sonuç yok, ödeme yok.
Onlar. abonelik için para - her durumda %20'si MK'ya gider - ve açık artırmanın olumlu sonucu olan %80'i sağlayıcıya gider - olumsuz bir sonuçla aboneye iade edilir.
Şimdi - yeterli abone olduğunda - sağlayıcı için ne kadar süreceği kritik değildir - sadece birkaç gün, birkaç işlem yeterlidir ve sağlayıcı zaten sinyalden tam olarak kazanmıştır.
Sorumluluk ödüle eşit olmalıdır - abonelik sırasında ticaretin olumlu bir sonucu var - abonelik için bir ödeme var - olumlu bir sonuç yok, ödeme yok.
Onlar. abonelik için para - her durumda %20'si MK'ya gider - ve açık artırmanın olumlu sonucu olan %80'i sağlayıcıya gider - olumsuz bir sonuçla aboneye iade edilir.
Şimdi - yeterli abone olduğunda - sağlayıcı için ne kadar süreceği kritik değildir - sadece birkaç gün, birkaç işlem yeterlidir ve sağlayıcı zaten sinyalden tam olarak kazanmıştır.
Bunlar net kriterler değil: olumlu sonuç / olumsuz sonuç. Ve asılı düşüş “olumlu” sonucu nasıl etkileyecek? Sonuçta, kimse eşitlikle saymayacak.
Ancak bir marj çağrısı durumunda (yani), kesinlikle ödeme sağlayıcıyı mahrum etmek ve% 80'ini abonelere iade etmek gerekir.
Bu arada, Zhulu temelde farklı bir model uygulamıştır: aboneler, bu karı aldıktan sonra alınan gerçek karın %20'sini verir. Önceki aylarda kayıplar varsa, aboneler kayıplar karşılanana kadar herhangi bir ücret ödemezler.En başarılı sinyaller için abone sayısı 8000'e ulaşır.
Bir sağlayıcı veya genel olarak herhangi biri abonelere/yatırımcılara karşı nasıl sorumlu tutulabilir? 90'larda açık: göbekteki demir. Ve sağlayıcı onlara karşı sorumlu olmamalıdır.
Sorumluluk ödüle eşit olmalıdır - abonelik sırasında ticaretin olumlu bir sonucu var - abonelik için bir ödeme var - olumlu bir sonuç yok, ödeme yok.
Onlar. abonelik için para - her durumda %20'si MK'ya gider - ve açık artırmanın olumlu sonucu olan %80'i sağlayıcıya gider - olumsuz bir sonuçla aboneye iade edilir.
Şimdi - yeterli abone olduğunda - sağlayıcı için ne kadar süreceği kritik değildir - sadece birkaç gün, birkaç işlem yeterlidir ve sağlayıcı zaten sinyalden tam olarak kazanmıştır.
Adil ve mantıklı geliyor. Ayrıntıları düşünmeye başlamazsanız... o kadar kolay ve net olmaz. İlk olarak, herkes aynı anda abone olmaz, bu da her abonenin ek olarak izlenmesi gerektiği anlamına gelir. İkincisi, abone keyfi olarak lotu artırabilir, ticaretiyle birleştirebilir ve bu da üzücü bir sonuca yol açabilir. Kısacası teknik nedenlerle yapması çok zor, forumda konuşmak, tartışmak elbette kolay.