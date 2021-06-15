1200 abone!! - sayfa 55
İnsanların nasıl imzaladığını anlıyorsunuz - imzaladılar, sonra anladılar ve "korudular".
sadece kopyalama ile ilgili bu tür sorunlar olmayacak - abone bilmeyebilir - aynı zamanda hizmet bilemez ve harekete geçmek zorundadır, çünkü bu onun sorumluluk alanıdır.
kayma sekmesine bakın.
ve sorun abone tarafında olabilir, zayıf bağlantı, sunucuya büyük ping atması olabilir, abone tarafında çok fazla sorun olabilir.
4 işaret (506 işlem) için 20 puanlık ortalama kar, bu çok güçlü bir düşüş değil
Not: ancak depoyu yüklemek korkutuyor)
bunlar izole vakalarsa, o zaman bu bir şeydir - vakalar çok büyükse (bu sinyalde olduğu gibi), o zaman bu zaten bir hizmet sorunudur
lanet olası fırsatlara baktı)
pipsar ortalaması)
Merhaba!
Ortalama bir pipsarın bunun gibi binden fazla abonesi var))
Yapabilirsen, kaymayı azaltmak için nereye kazacağımı söyle, aslında, bugün birçok insan piposvka'da para kaybetti ...
Teşekkür ederim!
Alternatif olarak, serviste böyle bir çözüm yapılabilir:
1) sonucuna göre 2-3 puandan az olan işlemler - sinyal istatistiklerinde (tür, büyüme hesabı vb.) dikkate alınmaz - ayrı bir satırda tip, pip işlemleri, miktar yazabilirsiniz
Bazı DC'lerin indirim işlevinde buna benzer bir özelliği vardır - kâr 3 puandan azsa, indirim uygulanmaz.
Burada da aynı - pipleme istatistiklerde dikkate alınmaz. veya tüm pipleme veya tüm işlemlerin belirli bir yüzdesinden fazla olmamalıdır.
2) Sağlayıcı pips ve tırtıl belirli bir yüzdeye ulaşırsa, örneğin bir gün gibi son bir süre için, "Sağlayıcı pips yapıyor, aboneler için sonuçlar farklı olabilir" gibi bir cent hesabı için bir uyarı yazın.
Top - bu kelimeye ne kadar yatırım yapıldı. Hayır, sadece bir kelime değil. Bu durum. En İyi Sıralama! En iyi olduğun zamandır D))))
Hadi ama, düşüş şimdi büyük bir parti ile yenilecek. Zaten -150 dolardan 84 kazanıldı. Mart zaten olumlu.
Muhtemelen kutlamak için, ayın sonunda para kazanmak için biraz fazla gidip elleriyle tırmanan ilk kişiydi.
Bu tür risklerle birlikte sinyal sağlayıcı ayda en az yüzde yüz artış vermelidir.
İncelemelerden birinin dediği gibi: "İstatistiklerini önemsiyor ve faturalarımızı umursamıyor"
TOP'da böyle bir sinyalin "dışarı çıkması" gerçeği, Hizmet yönetiminin derecelendirmenin "istikrar", "güvenilirlik" ve diğerleri dahil olmak üzere birçok göstergeyi dikkate aldığına dair sözlerini / güvencelerini biraz baltalamaktadır.
Derecelendirme formülü üzerinde ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor - sadece son günlerdeki olaylar ve TOP sinyallerinin davranışı, derecelendirmenin arttığını gösterdi.