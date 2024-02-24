Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3042
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Verilerden birkaç "iyi" kural/strateji çıkarmak...
Tam adım
1) veri dönüşümü ve normalleştirme
2) model eğitimi
3) kural çıkarma
4) kural filtreleme
5) görselleştirme
hazır kod, sadece verilerinizi değiştirin.
Soru şu ki, eğer "çalışan TC'leri" rastgele bulabiliyorsanız, gerçek veriler üzerinde bulunan TC'lerin rastgele olmadığını kanıtlamanın yolları nelerdir?
Alexey burada bunu yapıyor, acaba bu tür görevler için herhangi bir istatistiksel test var mı?
Neden? Lilith'i geçmek için mi? Gerçi ne olurdu..... ... ... ... İsterdim)))))))))))))))))))))))) Becerikli ellerde gerçekten harika bir alet).
Neden? Lilith'i geçmek için mi? Her ne kadar ..... ... ... ... sya)))))))) Doğru ellerde gerçekten harika bir araç).
Bu üst düzey programlama, ayrıca python'u mükemmel biliyor. Ayrıca kanepede uzanırken sesli komutlar veriyorum. Sık sık fikirlerim oluyor, ancak bu kodu tekrar yazmak için çok tembelim :)
Katılıyorum, doğru soru bir meta düzey))))Peki ve kod yürütmenin doğruluğunu kontrol edin)
Katılıyorum, doğru sorulmuş bir soru bir meta-seviyedir)))))Peki ve kod yürütmenin doğruluğunu kontrol edin)
Verilerden birkaç "iyi" kural/strateji çıkarmak...
Tam adım
1) veri dönüşümü ve normalleştirme
2) model eğitimi
3) kural çıkarma
4) kural filtreleme
5) görselleştirme
hazır kod, sadece verilerinizi değiştirin
Soru şu ki, eğer "çalışan TC'leri" rastgele bulabiliyorsanız, gerçek veriler üzerinde bulunan TC'lerin rastgele olmadığını hangi yollarla kanıtlayabilirsiniz?
Alexey bunu burada yapıyor, acaba bu tür görevler için herhangi bir istatistiksel test var mı?
Bu tür problemler için matstat uygulamasındaki temel sorun, TC'lerin aranmasının çok sayıda varyant arasından seçim yapılarak gerçekleştirilmesidir. Geniş bir değişken kümesinden çok güzel bir şey seçmek her zaman mümkündür - basit bir örnekle bir keresinde burada fiyatları SB olarak modelleyerek, ticaret için haftanın iyi bir saatini her zaman "bulabileceğinizi" göstermiştim. Ve bu, aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca 120 varyanttır.
Matstat, seçilen TS'nin mutlaka kötü olduğunu söylemez, sadece böyle bir sonucun sadece SB'den seçimin sonucu olabileceğini (ZORUNLU DEĞİL) söyler.
Verilerden birkaç "iyi" kural/strateji çıkarmak...
Başlangıçta bir hata alıyorum
Tamamen teorik bir soru ortaya çıkmıştır - bir ONNX modeli başka bir ONNX modelini türetmek için kullanılabilir mi? Örneğin, ilk model periyodik olarak yeni veriler üzerinde yeniden eğitmek ve çalışma modelini güncellemek için kullanılır. Yani, python vb. kullanmadan.
İlk bakışta, bunun mümkün olması pek olası değil, ancak birisinin böyle bir şey yapmaya çalışması durumunda.
Yapay zekadan anlamlı bir cevap almayı başaramadım - yapabileceğini yazıyor ve soruyla hiçbir ilgisi olmayan referanslara atıfta bulunuyor).