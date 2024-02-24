Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3043
Bu tür görevler için matstat kullanımındaki temel sorun, TS arayışının çok sayıda varyant arasından seçim yapılarak gerçekleştirilmesidir. Geniş bir varyant kümesinden çok güzel bir şey seçmek her zaman mümkündür - basit bir örnekle, fiyatları bir CB olarak modelleyerek, ticaret için haftanın iyi bir saatini her zaman "bulabileceğinizi" göstermiştim. Ve bu, aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca 120 varyanttır.
Matstat, seçilen TS'nin mutlaka kötü olduğunu söylemez, sadece böyle bir sonucun sadece SB'den seçimin sonucu olabileceğini (ZORUNLU DEĞİL) söyler.
Hâlâ anlamıyorum, fin. res. istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını kesin olarak söylemenin bir yolu yok mu? TC ya da değil?
Başlatırken bir hata alıyorum
1) Veriler örnekteki ile aynı mı?
2) Belki yeni R'de fonksiyon argümanlarının isimleri değişmiştir
Yönlerden biri, TS'nin en iyi değil, en istikrarlı parametrelerini aramak olabilir. Yani, tarihin farklı bölümlerinde sonuç değişkenliği olan varyantları atmak.
Bunun bir yolu, sonuçların istikrarına ilişkin göstergeleri değerlendirme kriterlerine dahil etmektir.
Bayesian optimizasyonu üzerine harika bir paket var...
Çok kriterli optimizasyon, gürültülü fonksiyonlar üzerinde optimizasyon ve daha birçok şey yapabilirsiniz, çok ilginç bir paket.
Algoritmanın tek boyutlu bir vektörde nasıl minimum aradığına dair oyuncak bir örnek yaptım.
Aynı göstergenin kullanımıyla ilgili olan iki şeyi karıştırmayın:
1) Bir TS'nin sonucunun bu gösterge ile değerlendirilmesi.
2) Bu göstergeyi maksimize ederek çok sayıda seçenek arasından bir TS'nin seçilmesi.
İlk durumda, göstergenin değeri istatistiksel olarak anlamlı olabilir, ancak ikinci durumda bu pek olası değildir.
1. Evet
2. Belki - 3.5.0'ı açtım - kütüphaneyi istedim - yükledim ve yine bazı hatalar aldım.
fonksiyonun hangi argümanları aldığını görün
Bu fonksiyonla ilgili hata olan sürümde.
Ben yazdım!
Basit bir ifadeyle, eğer bir TS'yi istatistiksel anlamlılığa göre değerlendirirsem, bu iyidir,
100 TS'ye sahipsem ve aynı kriterlere göre en iyisini seçersem, bu kötü mü olur?
Bir şeyi yanlış anlamış olmalıyım? Bu da doğru olamaz?
Yönlerden biri, TS'nin en iyi değil, en istikrarlı parametrelerini aramak olabilir. Yani, tarihin farklı bölümlerinde değişkenlik gösteren sonuçları olan varyantları atmak.
Bunun bir yolu, sonuçların istikrarına ilişkin göstergeleri değerlendirme kriterlerine dahil etmektir.
Sorun yok, çalışması lazım.
Kodu değiştirmediğinize emin misiniz? Bana hatanın oluştuğu kodu gösterin.