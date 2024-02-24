Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1518
Bu gece bir şeyler çevirdi. Alıntılanmamış bir cevap olarak, başkaları için okumanın ilginç olacağını düşünüyorum.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/728196
Pekala, bu "kabarık" alıntılarla ilgili bir TS, eskiden bu enstrümanlarda spreadler yükselene kadar çok popülerdiyasaklanana kadar gerçekten çalışan araçlardan biri
2. 3. dereceden bir polinom alın (sadece 3 serbest terim) ve onu bir kilometre uzunluğunda bile olsa grafiğin bir parçasına uyacak şekilde ayarlayın.... Sadece birkaç serbest terim, genellikle 3'ten fazla olmayan, herhangi bir piyasa eğrisini tanımlar.
Üç derecenin yardımıyla nasıl mükemmel bir şekilde sığabileceğini anlamadım? Böyle bir polinom ikiden fazla yerel ekstrema sahip değildir.
1. zaman içindeki trend anlamına gelir.. 0, 1, 3, 4... polinom trendi. Mükemmel uyuyor ve sonra çalışmıyor. 3 serbestlik derecesinin bile çok olabileceğine bir örnek olarak, zamanla tahminden sapmalar büyür.
2. Ben yapmadım ama konu ilginç mesela orada bir şeyler atıştırdığınız Alexander böyle bir şey yapıyor. Ancak herhangi bir kaynak VR'yi koşullu olarak "kabarık" hale getirir.
bu EURGBP+GBPUSD -EURUSD sembolünü deneyin ve EURGBP'de ancak arr'da fırsatlar açın. yan. Özel satır açıkça "kabarık". Şu anda deneyler için zaman yok, ancak görünen o ki konu
Eh, TS'deki veya eğriye uymadaki fark nedir, ilke aynıdır, yani 3 parametreyle bile, büyük bir tarih parçası üzerinde kolayca ve doğal olarak yeniden eğitebilirsiniz.
Alexander, makaleme yaptığı yorumlarda kim ve konusu "Teoriden Pratiğe". Orada keneleri filtreleme konusunda muazzam bir iş yaptı ve farklı semboller için aykırı değerler içermeyen durağan seriler yaptı.
Bu bir üçgenle ilgili değil, serinin daha kabarık ve sonuç olarak biraz daha öngörülebilir olacağı gerçeğiyle ilgili, ancak EURGBP ile korelasyon kurmaya devam edecek. Onlar. dökümü analiz et. sıra ve ticaret EURGBP. Belki de saçmalıktır.
misal:
Evet. genel olarak, alım/satım miktarında önemli bir sapma varsa, o zaman bir düzeltme olduğunu söylemek güvenlidir. ideal olarak, küresel eğilim ne olursa olsun, alım ve satım sayıları eşit olmalıdır.
Merhaba!!! Gazilere bir soru soracağım. Göstergemin bir danışmandan veri aldığını varsayalım. Bu gösterge test cihazında nasıl test edilir? Veri aktaran danışmanın yüklenmediği hatası veriyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşan var mı? Bu sorunu nasıl çözdünüz? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederiz.
kaynak kodları yoksa. o zaman muhtemelen değil