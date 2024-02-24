Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3047

СанСаныч Фоменко #:

Her zamanki gibi: Sahip olamayacağın şeyi istiyorsun, buna bir çeşit S&M deniyor.

R-Studio'da bile sağlanıyorsa neden olmasın.

Sorun şu ki, kütüphaneler artık desteklenmiyor ve yeni sürümlerde çalışmıyorlar - bu yüzden farklı sürümleri saklamanız gerekiyor.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Sorun şu ki.

sorun tamamen başka bir şey

Maxim Dmitrievsky #:


Victor Grigorievich, saygılarımla xD

 
Aleksey Nikolayev #:

Tamamen teorik bir soru ortaya çıkmıştır - bir ONNX modeli başka bir ONNX modelini türetmek için kullanılabilir mi? Örneğin, ilk model periyodik olarak yeni veriler üzerinde yeniden eğitmek ve çalışma modelini güncellemek için kullanılır. Yani, python vb. kullanmadan

İlk bakışta bunun mümkün olması pek mümkün görünmüyor, ancak birinin böyle bir şey yapmaya çalışmış olması ihtimaline karşı.

Yapay zekadan anlamlı bir yanıt almayı başaramadım - alabileceğini yazıyor ve soruyla hiçbir ilgisi olmayan referanslara atıfta bulunuyor).

ONNX modeli, eğitilmiş bir modelin temel işlemlere ayrıştırılmış bir grafiğidir. Windows'ta ONNX formatında bir model eğitmek imkansızdır. Linux'ta böyle bir olasılık hakkında yazıyorlar.

Sadece bir yüklem alarak (model yükleminden çok daha hızlı çalışır) ve Python olmadan kullanılabilir. ONNX modelinin carefree-learn paketinde çok ilginç bir uygulaması. Aşağıdaki resim paket açıklamasından alınmıştır.

kaygısız hiheline

 
mytarmailS #:

sorun tamamen başka bir şey.

Evet, nedenini buldum.

Genel olarak, güncellendi, hata bile yazmıyor, ancak sonuç aynı - neredeyse hepsi yukarı.


Ve daha önce yayınlanan önceki kod-komut dosyası çalışmayı durdurdu - güncellemelerden önce çalışıyordu.

> p1 + p2 + plot_layout(nrow = 2)
Error in app$vspace(new_style$`margin-top` %||% 0) : 
  attempt to apply non-function
 
Aleksey Vyazmikin #:

Evet, sebebini buldum.

Genel olarak güncellendiğinde, hata bile yazmaz, ancak sonuç aynıdır - neredeyse tamamı.


Ve daha önce yayınlanan önceki kod-komut dosyası çalışmayı durdurdu - güncellemelerden önce çalışıyordu.

Yarın kendim çalıştırmayı deneyeceğim.
mytarmailS #:

Herhangi bir seviyedeki stratejileri oluşturmak, geriye dönük test etmek, parametreleri optimize etmek vb. içinquanstrat paketini anlayan var mı?

Fondan gerçek tüccarlar tarafından oluşturulur ve her gün gerçek parayla stratejiler için kullanılır.

KISA TANITIM

Aynı yerden bazı ilginç düşünceler

İyi ticaret stratejilerini doğrulamak için geriye dönük testleri kullanmak yerine, kesinlikle kullanmak istemediğimiz stratejileri reddetmek için daha uygun olduklarını düşünüyorum.

====

strateji̇mi̇n aşiri eği̇ti̇lmedi̇ği̇ni̇ veya geti̇ri̇leri̇ni̇n yanliş olmadiğini nasil bi̇li̇ri̇m?

  • Finansal veriler için yukarı örnekleme veya yeniden örnekleme kullanabilirsiniz (ancak rejim kaymaları nedeniyle çok dikkatli olmanız gerekir).
  • Parametre duyarlılığı/istikrar testi. Temel olarak, teknik göstergelerim için farklı parametreler kullanmaya karar verirsem (örneğin, SMA-30 ve SMA-180) veya haftanın farklı günlerinde başlarsam, sonuçlarım çok değişecek mi (göstergelerim ne kadar kırılgan). başlangıç koşullarına dayalı model)?

Peki, başka bir değerlendirme kriteri yoksa, o zaman parametrelerin kararlılığı yoluyla

Ayrıca TS'nin çıkış değerlerini zaman içinde sinyaller olarak düşünebilir ve entropilerini ölçüp rastgelelikle karşılaştırabilirsiniz. Eğer TC belli bir periyodiklikle tekrar eden bazı kalıplar yakalarsa, bu durum yansıtılacaktır.

Özel FF'ler geliştirenler için bu faydalı olabilir.

En iyi ölçü zaman ve gerçek hayattaki testlerdir. Herhangi bir TC çalışmayı durduracaktır.
 
Vladimir Perervenko #:

ONNX modeli, eğitilmiş bir modelin temel işlemlere ayrıştırılmış bir grafiğidir. Windows'ta ONNX formatında bir model eğitmek imkansızdır. Linux'ta böyle bir olasılık hakkında yazıyorlar.

Sadece bir yüklem alarak (model yükleminden çok daha hızlı çalışır) ve Python olmadan kullanılabilir. ONNX modelinin carefree-learn paketinde çok ilginç bir uygulaması. Aşağıdaki resim paket açıklamasından alınmıştır.

ONNX'ten ONNX'e ilişkin soru, basitçe karşılaştığım iki ifadenin yan yana gelmesinden ortaya çıktı: 1) model edinimi bir boru hattı olarak temsil edilebilir, 2) boru hattı ONNX formatına dönüştürülebilir.

Bunun pratikte pek mümkün olmadığı açıktır. Aslında, bu teknolojinin temel sınırlamalarını bir bütün olarak gerçekleştirmek için böyle bir olasılığın uygulanmasını tam olarak neyin engellediğini anlamak istiyorum.

Bir dosyaya yazmanın imkansızlığı gibi sınırlamalar başka bir şeydir, veri türleri (örneğin veri çerçeveleri) için destek eksikliği gibi sınırlamalar başka bir şeydir.

 
Ivan Butko #:

Victor Grigorievich, saygılarımla xD

Evet, özellikle bugünkü video(((
