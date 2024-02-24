Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3047
Her zamanki gibi: Sahip olamayacağın şeyi istiyorsun, buna bir çeşit S&M deniyor.
R-Studio'da bile sağlanıyorsa neden olmasın.
Sorun şu ki, kütüphaneler artık desteklenmiyor ve yeni sürümlerde çalışmıyorlar - bu yüzden farklı sürümleri saklamanız gerekiyor.
Sorun şu ki.
sorun tamamen başka bir şey
Victor Grigorievich, saygılarımla xD
Tamamen teorik bir soru ortaya çıkmıştır - bir ONNX modeli başka bir ONNX modelini türetmek için kullanılabilir mi? Örneğin, ilk model periyodik olarak yeni veriler üzerinde yeniden eğitmek ve çalışma modelini güncellemek için kullanılır. Yani, python vb. kullanmadan
İlk bakışta bunun mümkün olması pek mümkün görünmüyor, ancak birinin böyle bir şey yapmaya çalışmış olması ihtimaline karşı.
Yapay zekadan anlamlı bir yanıt almayı başaramadım - alabileceğini yazıyor ve soruyla hiçbir ilgisi olmayan referanslara atıfta bulunuyor).
ONNX modeli, eğitilmiş bir modelin temel işlemlere ayrıştırılmış bir grafiğidir. Windows'ta ONNX formatında bir model eğitmek imkansızdır. Linux'ta böyle bir olasılık hakkında yazıyorlar.
Sadece bir yüklem alarak (model yükleminden çok daha hızlı çalışır) ve Python olmadan kullanılabilir. ONNX modelinin carefree-learn paketinde çok ilginç bir uygulaması. Aşağıdaki resim paket açıklamasından alınmıştır.
Evet, nedenini buldum.
Genel olarak, güncellendi, hata bile yazmıyor, ancak sonuç aynı - neredeyse hepsi yukarı.
Ve daha önce yayınlanan önceki kod-komut dosyası çalışmayı durdurdu - güncellemelerden önce çalışıyordu.
Herhangi bir seviyedeki stratejileri oluşturmak, geriye dönük test etmek, parametreleri optimize etmek vb. içinquanstrat paketini anlayan var mı?
Fondan gerçek tüccarlar tarafından oluşturulur ve her gün gerçek parayla stratejiler için kullanılır.
KISA TANITIM
Aynı yerden bazı ilginç düşünceler
İyi ticaret stratejilerini doğrulamak için geriye dönük testleri kullanmak yerine, kesinlikle kullanmak istemediğimiz stratejileri reddetmek için daha uygun olduklarını düşünüyorum.
====
strateji̇mi̇n aşiri eği̇ti̇lmedi̇ği̇ni̇ veya geti̇ri̇leri̇ni̇n yanliş olmadiğini nasil bi̇li̇ri̇m?
Peki, başka bir değerlendirme kriteri yoksa, o zaman parametrelerin kararlılığı yoluyla
Ayrıca TS'nin çıkış değerlerini zaman içinde sinyaller olarak düşünebilir ve entropilerini ölçüp rastgelelikle karşılaştırabilirsiniz. Eğer TC belli bir periyodiklikle tekrar eden bazı kalıplar yakalarsa, bu durum yansıtılacaktır.
Özel FF'ler geliştirenler için bu faydalı olabilir.En iyi ölçü zaman ve gerçek hayattaki testlerdir. Herhangi bir TC çalışmayı durduracaktır.
ONNX modeli, eğitilmiş bir modelin temel işlemlere ayrıştırılmış bir grafiğidir. Windows'ta ONNX formatında bir model eğitmek imkansızdır. Linux'ta böyle bir olasılık hakkında yazıyorlar.
Sadece bir yüklem alarak (model yükleminden çok daha hızlı çalışır) ve Python olmadan kullanılabilir. ONNX modelinin carefree-learn paketinde çok ilginç bir uygulaması. Aşağıdaki resim paket açıklamasından alınmıştır.
ONNX'ten ONNX'e ilişkin soru, basitçe karşılaştığım iki ifadenin yan yana gelmesinden ortaya çıktı: 1) model edinimi bir boru hattı olarak temsil edilebilir, 2) boru hattı ONNX formatına dönüştürülebilir.
Bunun pratikte pek mümkün olmadığı açıktır. Aslında, bu teknolojinin temel sınırlamalarını bir bütün olarak gerçekleştirmek için böyle bir olasılığın uygulanmasını tam olarak neyin engellediğini anlamak istiyorum.
Bir dosyaya yazmanın imkansızlığı gibi sınırlamalar başka bir şeydir, veri türleri (örneğin veri çerçeveleri) için destek eksikliği gibi sınırlamalar başka bir şeydir.
Victor Grigorievich, saygılarımla xD