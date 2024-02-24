Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3048
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve biraz önce yayınlanan geçmiş kod-komut dosyası çalışmayı durdurdu - eskiden çalışıyordu - güncellemelerden önce.
library(patchwork)
Kuruldu mu?
Genel olarak güncellendiğinde, hata bile yazmaz, ancak sonuç aynıdır - neredeyse tamamı.
çalıştırdım, aynı resmi aldım))
Hatayı fark ettim, orada hedefte geleceğe bir göz attım... evet... kontrolümüzü kaybediyoruz.
Bu satır değiştirilmeli
dp <- с(diff(close),0)
tarafından
dp <- tail(c(diff(close),0),nrow(X))
Kodu biraz daha okunabilir şekilde yeniden yazdım.
yardımcı fonksiyonlar
Eğer başka bir değerlendirme kriteri yoksa, o zaman parametrelerin kararlılığı yoluyla
TS'nin çıkış değerleri zaman içinde sinyaller olarak da temsil edilebilir ve entropileri ölçülerek rastgelelikle karşılaştırılabilir. Eğer TS belirli bir periyodiklikle tekrarlanan bazı düzenlilikleri yakalarsa, bu durum yansıtılacaktır.
Özel FF üreticileri için faydalı olabilir.En iyi ölçü zaman ve gerçek hayattaki testlerdir. Herhangi bir TC çalışmayı durduracaktır.
Yeni veriler üzerinde neden çalışmadığını zaten anladım ve hatta ne yapacağımı kabaca anladım.
ONNX'ten ONNX'e ilişkin soru, basitçe karşılaştığım iki ifadenin yan yana gelmesinden ortaya çıktı: 1) model edinimi bir boru hattı olarak temsil edilebilir, 2) boru hattı ONNX formatına dönüştürülebilir.
Bunun pratikte pek mümkün olmadığı açıktır. Aslında, bir bütün olarak bu teknolojinin temel sınırlamalarını fark etmek için böyle bir olasılığın uygulanmasını tam olarak neyin engellediğini anlamak istiyorum.
Bir dosyaya yazmanın imkansızlığı gibi sınırlamalar başka bir şeydir ve veri türleri için destek eksikliği (örneğin dataframe'ler) gibi sınırlamalar başka bir şeydir.
Her iki ifade de doğrudur. Ön işleme dahil bir model elde etmek mümkündür. Ne yazık ki tüm çerçevelerde değil ve sadece en basit olanlarda. TF/Keras ön işleme yapan ilk NN katmanlarını uygular. scikit-learn en zengin boru hattı+model seçeneğine sahiptir. scl2onnx'e bakın.
Ciddi katkıda bulunanların ONNX'in ön işlemeden başlayarak tüm boru hattını içermesi gerektiğini fark ettiklerini görmek güzel. Üretimdeki yeni veriler, eğitimde olduğu gibi aynı ön işleme adımlarından geçmelidir. Aksi takdirde ONNX modelinin sonuçları tahmin edilemez olacaktır.
Bu yön hızla gelişiyor ve bu sorunun yakında çözüleceğini düşünüyorum. Şimdilik denemeler yapmalısınız.
İyi şanslar
çalıştırdım, aynı resmi aldım ))
Hatamı fark ettim, hedefte geleceğe bir göz attım... evet... dokunuşumu kaybediyorum.
Bu hat değiştirilmelidir
için
daha okunabilir olması için kodu biraz yeniden yazdım
yardımcı fonksiyonlar
Değiştirilmiş kodu deniyorum
Bir hata alıyorum
Değiştirilmiş kodu deniyorum
Bir hata alıyorum
Çünkü fonksiyonlar önce bildirilmeli ve sonra kullanılmalıdır...
Nereden bilebilirdim ki...
O zaman hata bu
RL hakkında ilginç bir makale. h ttps:// habr.com/ru/articles/349800/
Ticaret görevleri için RL kavramı gereksiz değil mi? Çevrenin aracı üzerindeki etkisine sahibiz, ancak aracının çevre üzerinde bir etkisi var mı? Bu ikinci etkiyi yapay olarak ortaya koymak muhtemelen mümkündür, ancak bu mantıklı mıdır?
Makaledeki iki (veya üç) fikir bizim için hiç de gereksiz değil - kayıp fonksiyonunun tam olarak ihtiyacımız olanı yansıtması ve düzgün (ve monotonik) olması gerekiyor. Bizim durumumuzda, kar olmalı ve modelin parametrelerine düzgün ve monoton bir şekilde bağlı olmalıdır.
Kârın bir benzerinin düzgünlüğü muhtemelen bir şekilde elde edilebilir (örneğin, çekirdek düzgünleştirme gibi bir şeyle). Ancak monotonluk konusunda çok şüpheliyim.