Konsol çıktısını İngilizce olarak değiştirmek daha iyidir, o zaman sorunları normal bir şekilde google'da arayabilirsiniz
https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Yüklendi, ama hala çalışmıyor.
Hayır, bir resim çizdim.
Detaylandırabilir misiniz? Ya da bir örnek. Hangi değerler, hangi FF?
bir strateji için bireysel.
Örneğin, kabaca, bir FF - denge seçiyoruz, farklı parametrelerle tarihin farklı bölümlerinde testler yapıyoruz. tarihin ayrı bölümlerinde her parametre seti için FF değerinin standart sapmasını ölçüyoruz.
örneğin, aylara göre denge: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: kötü
örneğin, aylara göre bakiye: 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: iyi
Neredeyse hepsi artı tarafta - garip bir rastlantısallık :)
Belli ki bir sorun var, her şey uyarıda... tüm paketleri güncelleyin ya da başka bir şey, bilmiyorum.
Bunun için bir düğme var mı?
Düğmeyi buldum, ancak sorular yazıyor - hepsini tek bir düğmeyle olumlu yanıtlamanın bir yolu var mı?
Sanırım öyle.
Basit bir ifadeyle, eğer bir TC'yi istatistiksel anlamlılığa göre değerlendirirsem, bu iyidir,
100 TS'ye sahipsem ve aynı kritere göre en iyisini seçersem, bu kötü mü olur?
Bir şeyi yanlış anlamış olmalıyım. Bu da doğru olamaz.
Her şeyi doğru anladınız, netlik için iki ticaret istatistiğini karşılaştırın:
1) Sadece bir ticaret hesabında bir TS ticaretinin bir sonucu olarak elde edilir.
2) Birçok ticaret hesabı açılır. Eşzamanlı olarak hepsinde alım satım açılır - yarısı yukarı ve yarısı aşağı. Kaybeden hesaplar kapatılır ve kalan hesaplar, kayıpsız tek bir hesap kalana kadar tekrarlanır ve ardından bu hesabın durumu karşılaştırma için alınır.
İkinci durum neredeyse her zaman birincisinden daha iyi olacaktır (herhangi bir göstergeye göre).
Bunun son derece kötü bir varyant olduğu açıktır, ancak seçim aldatmacası burada açıkça görülebilir. Çoğu zaman bu aldatmacanın üstü örtülür ve daha ziyade kendi kendini aldatmaya dönüşür.