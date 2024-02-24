Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3035
Düzgün dengeye karşı değilim, aksine, iki elim de lehte!) Sorun, göstergenizin örnekleme sırasına bağlı olmasıdır ve bu MO için tipik değildir. Örneğin Sharpe, işlemlerin sırasına bağlı değildir. Benzer kayıp fonksiyonlarına sahip makaleler aramalıyım, çünkü sezgilerim bunun o kadar basit olmadığını gösteriyor.
Tüm hatların rastgele karıştırılmasından yana değilim - bu şekilde sadece standart ölçütler kullanılabilir, denge dikkate alınmaz.
Düz bir çizgi mükemmel tekdüzeliğe karşılık gelir. Düz bir çizgiden farkı ise tekdüze olmamasıdır. Düzensizliği en aza indirmek istiyorum.
Standart sapmanın nesi var?
Tamam, bunu yapabilirsiniz - sonuç yorumlamada aynıdır
İşte başlıyoruz.)
Düzensizlik %30 daha fazla ve açı sadece 3 derece farklı. 3 derecenin yeterli olduğunu sanmıyorum.
Eğer ilk noktayı 0'dan -1.22'ye taşırsak, sanırım tam bir isabet elde ederiz.
Ama onu 0'da bırakmalı ve maksimum noktayı aynı yerde bırakmalıyız. Ve diğer noktaları hareket ettirip çizgilerin çakışmasını sağlamalıyız.
Bence, sapmaların modüllerinin toplamı denge çizgisinin bozulmasını daha iyi tanımlayacaktır. Bu durumda, %30'dur ve bozulacaktır.
Standart sapmanın nesi var?
Düşündüm - uyuşmuyor.
Eşleşecek, ancak açı eşleşmeyecek. Sadece mantığınızı anlamıyorum - bunu ve şunu hareket ettirmek için, o zaman yapı değişecek - hiç karşılaştırılabilir olmayacak.
Burada sıfırı ve maksimumu hareket ettirdiniz - hepsi aynı. Ne kadar iyileştiği değil, iyileşme gerçeği önemlidir. Diğer birçok seçenek arasından seçim yapmak için göreceli bir göstergedir.
Kendi Sharpe ve Sortino'larını icat etmek) Blackjack ve diğer gerekli şeylerle)
Şimdi, keşke bunu başka bir yerde yapsalar.... Ama böyle hayaller.... Ve bu sadece konu başlığındaki saçmalık.
İşte bunu başka bir yerde yapsalar.... Ama bu sadece bir hayal.... Bu sadece saçmalıktan ibaret.
Sizden en azından faydalı bir şekilde uygulanabilecek bazı yeni faydalı bilgiler duymak için rüyalar.
Hala % veya abs birimlerinde düşünmem/denemem gerekiyor. Bence abs. daha iyi.
Bana bakiyeleri gönderebilirsiniz - onları benim yöntemimle değerlendireceğim - bana nasıl sonuçlandığını söyleyin.