Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3224
Bir birim eklendi.
Sonuç.
Evet, bu yüzden artışlar bağımsız değildir, onları dizi zincirleri aracılığıyla modellememiz gerekir.
Şimdi zincirler içinde 100 tik uzunluğunda bir korelasyon var.
Başka bir derinlik için yapabilirim, TC pozisyonlarının ortalama ömrü ile çakışırsa, fikir olarak çalışmalıdır.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo-ticaret
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV: zaman teklif satış.
Bu yerde bir hata var: time_msc olmalıdır. Ancak mesajdan sonraki sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
.
3 dağılım yapmayı deneyebilirsiniz (sadece teklif için, ask ile daha fazlasına ihtiyacınız var).
Her günün 1 saati için tik atın, ortaya çıkan parçaların uzunluklarının dağılımını oluşturun, bu 1. dağılımdır. Tüm parçaları 1'e yapıştırın, serilerin arka arkaya 1 yönde dağılımını arayın, bu 2. dağılımdır. Artışları alıyoruz, genlik dağılımlarına bakıyoruz. Ve her saat için böyle devam eder. O zaman her dağılım için bir PRNG yapmamız gerekiyor.
Siz ne yapıyorsunuz? Keneler üzerinde mi yoksa karışık keneler üzerinde mi çalışıyorsunuz?
0,07000 6 milyon işlem için denge mi? İşlem başına 1,16 e-8 mi?
.
Bu şekilde graality'ye girmek zor olacak sanırım.
Ne yapıyorsun?
Şekil,bu yazıdaki metodolojiyi kullanarak yapılan optimizasyonun bir kesitini göstermektedir. Aşağıdaki şekilde elde edilmiştir.
Yukarıdaki resim ve nihai sonucu göstermektedir. Bana TS'nin kârlı olduğunu belirtmek için bir fırsat gibi geldi. Yani, OOS ile OOS'u birbirinden ayırmak için gereken kriter güya bulunmuştu!
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0
Eğer bir şey varsa, youtube'u devre dışı bıraktım.
Belki de algo ticaretinde sonuçlarınızı iyileştirmenin bu yolu birilerine yardımcı olacaktır.
Çalışan bir bilgisayarda %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts dosyasında bu tür satırları %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts dosyasına yazmalısınız:
Ve sonra komutu çalıştırın.
Bazı durumlarda, İnternet kaynaklarını yapay olarak devre dışı bırakmanın ilk bakışta bu kadar garip bir yöntemi olumlu bir etkiye sahiptir.