fxsaber #:

Bir birim eklendi.

Sonuç.

Evet, bu yüzden artışlar bağımsız değildir, onları dizi zincirleri aracılığıyla modellememiz gerekir.

Şimdi zincirler içinde 100 tik uzunluğunda bir korelasyon var.

Başka bir derinlik için yapabilirim, TC pozisyonlarının ortalama ömrü ile çakışırsa, fikir olarak çalışmalıdır.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA



TicksGM1.csv.zip
TicksGM1.csv.zip
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: zaman teklif satış.

Bu yerde bir hata var: time_msc olmalıdır. Ancak mesajdan sonraki sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Zaman damgalarının sonraki nesillerde doğru görüntülenmesi için lütfen yeniden başlatın.
 
Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

 

3 dağılım yapmayı deneyebilirsiniz (sadece teklif için, ask ile daha fazlasına ihtiyacınız var).

Her günün 1 saati için tik atın, ortaya çıkan parçaların uzunluklarının dağılımını oluşturun, bu 1. dağılımdır. Tüm parçaları 1'e yapıştırın, serilerin arka arkaya 1 yönde dağılımını arayın, bu 2. dağılımdır. Artışları alıyoruz, genlik dağılımlarına bakıyoruz. Ve her saat için böyle devam eder. O zaman her dağılım için bir PRNG yapmamız gerekiyor.

 
Maxim Dmitrievsky #:

fxsaber #:

Siz ne yapıyorsunuz? Keneler üzerinde mi yoksa karışık keneler üzerinde mi çalışıyorsunuz?
0,07000 6 milyon işlem için denge mi? İşlem başına 1,16 e-8 mi?

fxsaber #:

.

Bu şekilde graality'ye girmek zor olacak sanırım.

 
Forester #:

Ne yapıyorsun?

Bunu yapıyorum.

Dikey mavi çizgiler arasındaki örnek.

Şekil,bu yazıdaki metodolojiyi kullanarak yapılan optimizasyonun bir kesitini göstermektedir. Aşağıdaki şekilde elde edilmiştir.

  1. Gerçek kene teklifleri.
  2. TS'nin aralıktaki optimizasyonu (MetaTrader 5) (ekranda iki dikey mavi çizgi arasındadır) - Örnek gerçekleştirildi.
  3. Optimizasyon, GA'nın (genetik algoritma) 2000 geçişi için özel olarak kesintiye uğradı, böylece en iyi sonuçlar arasında girdi parametreleri bulutunda bir dağılım oldu.
  4. 2000'den en iyi 20 (MaxBalance kriteri) varyant alınmış ve her biri için daha geniş bir aralıkta bir geri test gerçekleştirilmiştir. Yani, Örnek'in solu ve sağı OOS (Örnek Dışı) içerir.

Yukarıdaki resim ve nihai sonucu göstermektedir. Bana TS'nin kârlı olduğunu belirtmek için bir fırsat gibi geldi. Yani, OOS ile OOS'u birbirinden ayırmak için gereken kriter güya bulunmuştu!

Проверка обратного времени.
  • 2023.09.03
Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

Eğer bir şey varsa, youtube'u devre dışı bıraktım.

Belki de algo ticaretinde sonuçlarınızı iyileştirmenin bu yolu birilerine yardımcı olacaktır.


Çalışan bir bilgisayarda %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts dosyasında bu tür satırları %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts dosyasına yazmalısınız:

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

Ve sonra komutu çalıştırın.

ipconfig /flushdns

Bazı durumlarda, İnternet kaynaklarını yapay olarak devre dışı bırakmanın ilk bakışta bu kadar garip bir yöntemi olumlu bir etkiye sahiptir.

