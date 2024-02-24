Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3040

Maxim Dmitrievsky #:

çalışma

https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/

Makale, zaman serisi sınıflandırma, sinyal ve örüntü çıkarma yöntemlerinin diğer son teknoloji yöntemlerine birçok referans içermektedir.

Verimsizlikle ilgili bir şey yok, ama bu, dedikleri gibi, ev ödevi

Orijinal çiplerden x10 ve x100 çipler üretmeye çalıştım. Hata orijinal veri setinden daha büyüktür + öğrenme hızı düşer

hurdaya çıkarıldı

ama numba ile deneyimim olumlu, çekirdekleri çok hızlı sayıyor.
 
Forester #:

Herhangi bir seçenek var mı? ))))

Neden sürekli soru soruyorsun?

 

Harika olan şey, analizin kendisinin ve resmin R'de yapılmış olmasıdır))

[Silindi]  

Kıç tekmeleyen E.I. ineklerinden oluşan bir topluluk

 
Eğitici videolar iyidir. Ancak resimli metin formatı videodan daha iyidir.
1 Bir makalede (veya sitenin sadece bir sayfasında) materyalin hangi yerine dikkat etmek istediğinizi hemen görebilirsiniz. Video bununla övünemez.
2 Metnin herhangi bir dile çevrilmesi daha kolaydır. (Ve çeviri metni bir kerede algılanır, ancak tüm sesi dinlemeniz gerekir).
3 Deneyler için kodun bir kısmını metinden kopyalayabilirsiniz.
 
Maxim Dmitrievsky #:

kıç tekmeleyen E.I. ineklerinden oluşan bir topluluk

Bu kanalda Redozubov dışında dinlenecek kimse yok

 

DMwR::SMOTE'u deneyen var mı?

Sınıfları en yakın komşular algoritmasını kullanarak hizalar, yani onları çoğaltmak yerine "benzer" tahminci değerleri ekler.

https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914

 
Uzun zaman önce denemiştim
 
mytarmailS #:
Bunu uzun zaman önce denedim.

Zahmete değer mi yoksa upSample ile mi devam etmeliyim?

 
СанСаныч Фоменко #:

Buna değer mi? Yoksa upSample ile mi devam etmeliyim?

Karşılaştırmaya değer...
Sadece meraktan bakıyordum.
