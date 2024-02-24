Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3040
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çalışma
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
Makale, zaman serisi sınıflandırma, sinyal ve örüntü çıkarma yöntemlerinin diğer son teknoloji yöntemlerine birçok referans içermektedir.
Verimsizlikle ilgili bir şey yok, ama bu, dedikleri gibi, ev ödevi
Orijinal çiplerden x10 ve x100 çipler üretmeye çalıştım. Hata orijinal veri setinden daha büyüktür + öğrenme hızı düşer
hurdaya çıkarıldıama numba ile deneyimim olumlu, çekirdekleri çok hızlı sayıyor.
Herhangi bir seçenek var mı? ))))
Neden sürekli soru soruyorsun?
Harika olan şey, analizin kendisinin ve resmin R'de yapılmış olmasıdır))
Kıç tekmeleyen E.I. ineklerinden oluşan bir topluluk
1 Bir makalede (veya sitenin sadece bir sayfasında) materyalin hangi yerine dikkat etmek istediğinizi hemen görebilirsiniz. Video bununla övünemez.
2 Metnin herhangi bir dile çevrilmesi daha kolaydır. (Ve çeviri metni bir kerede algılanır, ancak tüm sesi dinlemeniz gerekir).
3 Deneyler için kodun bir kısmını metinden kopyalayabilirsiniz.
kıç tekmeleyen E.I. ineklerinden oluşan bir topluluk
Bu kanalda Redozubov dışında dinlenecek kimse yok
DMwR::SMOTE'u deneyen var mı?
Sınıfları en yakın komşular algoritmasını kullanarak hizalar, yani onları çoğaltmak yerine "benzer" tahminci değerleri ekler.
https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914
DMwR::SMOTE 'u deneyen oldu mu?
Sınıfları en yakın komşular algoritmasını kullanarak hizalar, yani onları çoğaltmak yerine "benzer" tahminci değerleri ekler.
Bunu uzun zaman önce denedim.
Zahmete değer mi yoksa upSample ile mi devam etmeliyim?
Buna değer mi? Yoksa upSample ile mi devam etmeliyim?