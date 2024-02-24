Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3041
Karşılaştırmaya değer.
Nasıl karşılaştırılacağı net değil. UpSample , hemen tespit edilemeyen aynı verilerin çoğaltılması nedeniyle aşırı eğitime yol açmalıdır.
Neden olmasın? Eğitin, test edin, onaylayın ve gidin.
Çok kötü, avar'ı değiştirdim.
Neden?
Militarizm bu şirin, sevimli konuya geldi.
Elindeki bir keskin nişancı mı?
Uzayı doğrusallaştırmaya ya da doğrusal olmayan bir uzayı daha doğrusal bir uzaya çevirmeye çalışıyorum. HLLE algoritması ile ilgileniyorum.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction
oldukça ilginç görünüyor. Bana öyle geliyor ki AMO'nun böyle bir taslağı tanıması şu anki fiyattan daha kolay olacaktır.
Animasyonu buraya yüklediğimde renklerde neden bu kadar kötü bir bozulma olduğunu söyleyebilecek biri var mı?
Algoritma tarafından dönüştürülen fiyat bu şekilde görünüyor.
kim oynamak ister
Manifold öğrenme, pca ile aynı sorunlara sahiptir.
Durağan olmayan serileri uydurmakta zorlanacaksınız
Toplanacak ne var? Toplanacak bir şey yok, mevcut kalıp farklı bir boyuta dönüştürülüyor ve hepsi bu.
daha güzel bir resim yaptı