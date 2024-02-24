Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3044

mytarmailS #:

Sorun değil, işe yaramalı.

Kodu değiştirmediğinizden emin misiniz? Bana hatanın oluştuğu kodu gösterin.

Hayır, değiştirmedim.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Hayır, yapmadım.

çok küçük

 
mytarmailS #:

çok küçük

Resmin üzerine tıklayın.

Sonra disketin yanındaki oklara tıklayın.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Resmin üzerine tıklayın.

Sonra disketin yanındaki oklara.

embed'i stats::embed ile değiştirmeyi deneyin

 
Forester #:
İstikrarı değerlendirmek için seçeneğiniz nedir? Son zamanlarda burada 2 seçeneği tartışıyoruz.

Farklı tarihi alanların testlerinde FF değerlerinin standart sapması ne kadar düşükse o kadar iyidir.
 
Aleksey Vyazmikin #:

İşe yaradı mı?

 
mytarmailS #:

İşe yaradı mı?

Yeni bir hata aldım, şimdi şöyle diyor

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> tr <- 1:500

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’

R-Studio'yu yüklemeye çalışıyorum - dönüp duruyor - yeniden başlatılacağı konusunda uyarıyor ama başlatılmıyor.

R'de aşağıdaki günlüğü aldım

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Aleksey Vyazmikin #:

Yeni bir hata aldım, şimdi şöyle diyor

R-Studio'yu kurmaya çalışıyorum - dönüp duruyor - yeniden başlatılacağı konusunda uyarıyor ama yeniden başlatılmıyor.

R-Studio 'yu neden kurmalısınız ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

R'de bu, log

Deneyin

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

Konsol çıktısını İngilizce olarak değiştirmek daha iyidir, o zaman sorunları normal bir şekilde google'da arayabilirsiniz

mytarmailS #:

R-Studio 'yu neden kurmalısınız ?

Sanırım oraya bir virgül koymalıydınız. Paketin kurulduğu yerle ilgiliydi.

