Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3034
Ve ne yaptığınızı tekrar iki kelimeyle anlatabilir misiniz? )
Denge büyümesinin dinamiklerini dikkate alan tahmini bir denge düzgünlüğü ölçüsü. Esasen bir uygunluk fonksiyonu olarak kullanabilirsiniz.
Aynen yazdığınız gibi yaptım.
Örneğin, 3 değerine sahip 5 noktası 3 + 0,82398 = 3,8239 değil, 3 - 0,82398 = 2,17602 yani 3 - sapma*0,3 olmalıdır.
Regresyon çizgisinin altındaki noktalar birincil denge çizgisinin altında yapılmalıdır.
Örneğin, 3 değerine sahip 5 noktası 3 + 0,82398 = 3,17602 yerine 3 - 0,82398 = 3,8239 olmalıdır.
Regresyon doğrusundan sapmayı düzeltiyorum -1,92262 , sadece dengeyi mi düzeltmek istiyorsunuz?
O zaman işte denge.
Kendi Sharpe ve Sortino'larını icat etmek) Blackjack ve diğer gerekli şeylerle)
Bu öfkeyi daha kolay nasıl hesaplayabilirim, bana söyleyebilir misiniz? :)
dengenin eşitliği)
Tekdüzelik derken neyi kastediyorsunuz?
Düz bir çizgi mükemmel tekdüzeliğe karşılık gelir. Düz bir çizgiden farkı düzensizliktir. Düzensizliği en aza indirmek istiyorum.
Bu öfkeyi hesaplamak nasıl daha kolay bana söyleyebilir misiniz? :)
Düzgün dengeye karşı değilim, aksine, iki elim de lehte!) Sorun, göstergenizin örnekleme sırasına bağlı olmasıdır ve bu MO için tipik değildir. Örneğin Sharpe, işlemlerin sırasına bağlı değildir. Benzer kayıp fonksiyonlarına sahip makaleler aramalıyım, çünkü sezgilerim bunun o kadar basit olmadığını gösteriyor.
Düz bir çizgi mükemmel tekdüzeliğe karşılık gelir. Düz bir çizgiden farkı ise düzgünsüzlüktür. Düzensizliği en aza indirmek istiyorum.
Yine yanlış.
line2= line1 + sapma * 0.3
Olması gereken bu:
0 4.075 -4.075 0
2 5 4.4929 0.5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
Tamam, bunu yapabilirsiniz - sonuç yorumlama ile aynıdır