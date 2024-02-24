Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3034

Yeni yorum
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ve ne yaptığınızı tekrar iki kelimeyle anlatabilir misiniz? )

Denge büyümesinin dinamiklerini dikkate alan tahmini bir denge düzgünlüğü ölçüsü. Esasen bir uygunluk fonksiyonu olarak kullanabilirsiniz.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Aynen yazdığınız gibi yaptım.

N P.P. Denge 1 T.L.Reg. Sapma Düzeltme Denge 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
Regresyon çizgisinin altındaki noktalar birincil denge çizgisinin altında yapılmalıdır.
Örneğin, 3 değerine sahip 5 noktası 3 + 0,82398 = 3,8239 değil, 3 - 0,82398 = 2,17602 yani 3 - sapma*0,3 olmalıdır.
 
Forester #:
Regresyon çizgisinin altındaki noktalar birincil denge çizgisinin altında yapılmalıdır.
Örneğin, 3 değerine sahip 5 noktası 3 + 0,82398 = 3,17602 yerine 3 - 0,82398 = 3,8239 olmalıdır.

Regresyon doğrusundan sapmayı düzeltiyorum -1,92262 , sadece dengeyi mi düzeltmek istiyorsunuz?

O zaman işte denge.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
 
Aleksey Nikolayev #:

Kendi Sharpe ve Sortino'larını icat etmek) Blackjack ve diğer gerekli şeylerle)

Bu öfkeyi daha kolay nasıl hesaplayabilirim, bana söyleyebilir misiniz? :)

 
Forester #:
dengenin eşitliği)
Düzgünlükle neyi kastediyorsunuz?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Regresyon çizgisinden sapma için düzeltme yapıyorum -1.92262 , sadece dengeyi mi ayarlamak istiyorsunuz?

O zaman işte denge.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
Yine yanlış.
line2= line1 + sapma * 0.3
Olması gereken bu:
0 4.075 -4.075 0
2 5 4.4929 0.5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
 
mytarmailS #:
Tekdüzelik derken neyi kastediyorsunuz?

Düz bir çizgi mükemmel tekdüzeliğe karşılık gelir. Düz bir çizgiden farkı düzensizliktir. Düzensizliği en aza indirmek istiyorum.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Bu öfkeyi hesaplamak nasıl daha kolay bana söyleyebilir misiniz? :)

Düzgün dengeye karşı değilim, aksine, iki elim de lehte!) Sorun, göstergenizin örnekleme sırasına bağlı olmasıdır ve bu MO için tipik değildir. Örneğin Sharpe, işlemlerin sırasına bağlı değildir. Benzer kayıp fonksiyonlarına sahip makaleler aramalıyım, çünkü sezgilerim bunun o kadar basit olmadığını gösteriyor.

 
Forester #:

Düz bir çizgi mükemmel tekdüzeliğe karşılık gelir. Düz bir çizgiden farkı ise düzgünsüzlüktür. Düzensizliği en aza indirmek istiyorum.

İdeal eğriyi alın ve terazi ile korelasyonu hesaplayın...
İşte bu kadar.
 
Forester #:
Yine yanlış.
line2= line1 + sapma * 0.3
Olması gereken bu:
0 4.075 -4.075 0
2 5 4.4929 0.5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724

Tamam, bunu yapabilirsiniz - sonuç yorumlama ile aynıdır


1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399
Yeni yorum