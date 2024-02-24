Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3223
Bana öyle geliyor ki - milisaniyeler doğru şekilde geri yüklenmiyor. CSV ile terminaldeki tik geçmişini karşılaştırdım.
Anlamıyorum.
BIN dosyasından dağıtılan CSV dosyasında, ilk alandaki (zaman) milisaniye değeri orijinal (terminal) ile eşleşmiyor.
İşte burada.
Kaynak dosya burada oluşturulmuştur.
orijinaline kıyasla biraz çöp üretiyor.
Birkaç algoritma denedim. Bunlardan birkaçını örneklemek gerekirse.
ZZ, min. diziyi sabitleme koşulu ile Avg-price tarafından oluşturulmuştur.
Buradaki fikir, tik dizisi boyunca ilerlemek ve bulunan indekslerin yerlerine rastgele olarak daha fazla artış işareti atamaktır.
Zaman damgalarının, artışların mutlak değerlerinin (Avg-fiyat) ve spreadlerin tam korumasını elde edersiniz.
Sonuçlar.
Diziler için üretken NS aracılığıyla bir varyant da var, ancak çok uzun olacağından korkuyorum
Makalede yaptığım gibi, artışları TS'nin bazı parametreleriyle, örneğin işlemlerin karı veya yönü ile birlikte beslemek için eğlenceli bir seçenek de var. Sonra yeni verilerde benim için çalıştı.
Kenelerinizin artışlarının dağılımını yaklaşık olarak modelledim. Mavi olanlar orijinal, turuncu olanlar ise üretilmiştir.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
Bu nedir?
Eğer bu bir artış ise, kümülatif miktarı yeniden yüklemek mümkün mü?
Karışık olan ilk satır, onu silin, başlık veri çerçevesinden kalmıştı.
Ayrıca negatif değerler de var, düzeltmeyi unuttum.
Bir tane ekledim.
Sonuç.