Mikola_2 #:
Bana öyle geliyor ki - milisaniyeler doğru şekilde geri yüklenmiyor. CSV ile terminaldeki tik geçmişini karşılaştırdım.

Anlamıyorum.

 
fxsaber #:

Anlamıyorum.

BIN dosyasından dağıtılan CSV dosyasında, ilk alandaki (zaman) milisaniye değeri orijinal (terminal) ile eşleşmiyor.

İşte burada.

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Исходник меньше 7 млн тиков
  • 2023.09.06
  • www.mql5.com
Алгоритм рандомизации такой Берется реальная тиковая история. В этой последовательности каждый член рандомно умножается либо на 1. Из полученной последовательности приращений собирается новая тиковая история
 
Mikola_2 #:

BIN dosyasından dağıtılan CSV dosyasında, ilk alandaki (zaman) milisaniye değeri orijinal (terminal) ile eşleşmiyor.

İşte.

Kaynak dosya burada oluşturulmuştur.

 
Maxim Dmitrievsky #:

orijinaline kıyasla biraz çöp üretiyor.

Birkaç algoritma denedim. Bunlardan birkaçını örneklemek gerekirse.

ZZ, min. diziyi sabitleme koşulu ile Avg-price tarafından oluşturulmuştur.

  • Yeşil noktalar tik dizisindeki ZZ köşelerinin indisleridir.
  • Mor olanlar köşeler arasındaki ortalama indekstir.

Buradaki fikir, tik dizisi boyunca ilerlemek ve bulunan indekslerin yerlerine rastgele olarak daha fazla artış işareti atamaktır.

Zaman damgalarının, artışların mutlak değerlerinin (Avg-fiyat) ve spreadlerin tam korumasını elde edersiniz.


Sonuçlar.

  1. Sadece yeşil endeksler üzerinde çalıştırma - erik. Açıkçası, bu tür bir rastgeleleştirme nihai grafiği düzeltir (ZZ sayısını azaltır).
  2. Sadece mor - gralit üzerinde çalışmak daha güçlü, min. diz ZZ'nin durumu daha fazla.
  3. Her iki renk üzerinde çalışan - erik.
ZZ'leri aynı anda Teklif/Ask ile oluşturursanız, 2. noktanın daha güçlü bir şekilde gri olacağını varsayıyorum.

 
fxsaber #:

Kaynak dosya burada oluşturulmuştur.

Evet, HIS tik değerlerini ilk betikle BIN dosyasına ve ikinci betikle BIN'den CSV'ye yükledim. Sonra karşılaştırdım - CSV'deki milisaniyeler terminaldeki milisaniyelerle eşleşmiyor.
[Silindi]  
fxsaber #:

Birkaç algoritma denedim. Birkaçını örneklemek için.

Diziler için üretken NS aracılığıyla bir varyant da var, ancak çok uzun olacağından korkuyorum

Makalede yaptığım gibi, artışları TS'nin bazı parametreleriyle, örneğin işlemlerin karı veya yönü ile birlikte beslemek için eğlenceli bir seçenek de var. Sonra yeni verilerde benim için çalıştı.

[Silindi]  

Kenelerinizin artışlarının dağılımını yaklaşık olarak modelledim. Mavi olanlar orijinal, turuncu olanlar ise üretilmiştir.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g


TicksG3.csv.zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
 
Bu nedir?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

Eğer bu bir artış ise, kümülatif miktarı yeniden yüklemek mümkün mü?

[Silindi]  
Karışık olan ilk satır, onu silin, başlık veri çerçevesinden kalmıştı.

Ayrıca negatif değerler de var, düzeltmeyi unuttum.


 
Bir tane ekledim.



Sonuç.


