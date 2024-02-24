Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3033
Sonuç açık değil. Geometri problemlerindeki gibi bir kanıt var mı?
Her noktanın düz bir çizgiden sapması bariz bir seçenektir. Şimdilik bunu ana seçeneğim olarak tutacağım.
A-maks çizgisi her zaman regresyon çizgisinin üzerinde olacaktır. Eğilim çizgisindeki dalgalanmalar ne kadar güçlüyse, 180 dereceye (denge kayba uğramamışsa) ve 270 dereceye (denge kayba uğramışsa) doğru hareket de o kadar güçlü olacaktır.
İki açının karşılaştırılması, denge dinamiklerinin istikrarını değerlendirmemizi sağlar. Bakiyenin koşullu olarak doğrusal büyümesine göre fiyatın ne kadar dalgalandığını söyler. Beklenti matrisini planlamak ve buna göre ideal bir doğrusal denge oluşturmak (hedef olmayan) ve sapmaları aynı şekilde saymak da mümkündür.
Mavi çizgi yeni bir regresyon eğilim çizgisidir.
Bence çizginizi alır ve maksimum nokta hariç yayılımını (istikrarsızlığını) artırırsanız, regresyon çizgisi aynı kalacaktır. Ancak kararlılık daha az olacaktır.
Çizgileri gözle değil, formülle çizmek daha iyidir.
Bu konu hep böyledir - insanlara bir fikir söylersiniz ve bunu test etmeden hemen övmeye başlarlar.
Övmedim, şüphelerimi dile getirdim, çünkü sonuç açık değil.
Grafikte orijinal çizginin yayılımını artırmadınız, tamamen farklı bir çizgi çizdiniz.
Yayılımı tam olarak artırırsanız, elbette ilk regresyon çizgisi grafiğin birden fazla varyantına karşılık gelecektir. Örneğin, her noktaya regresyon çizgisine olan mesafesinin %10'unu ekleyin, eğer daha yüksekse ya da daha düşükse çıkarın. 5, 20, 30 vb. diğer varyantlar, farklı stabiliteye sahip, ancak neredeyse veya tamamen aynı regresyon çizgisine sahip birçok varyant verecektir.
İşte böyle:
Maksimum nokta hariç ve çizginin tam olarak eşleşmesi için aşağıdan telafi etmeniz gerekir. Bulabileceğinize eminim. Ben bunu yapmayacağım. Daha önce ifade ettiğim bariz varyantla ilgileneceğim.
Etkili basit bir yöntem buldum - belki en iyisi değil ama oldukça işe yarıyor.
İkinci çizgiyi yukarı doğru kaydırdınız. Ben de daha güçlü bir yayılma önerdim (şekle bakın). Regresyon çizgisinin üstünde olan daha yüksek olmalı (siz yaptınız), altında olan daha düşük yapılmalı (siz de daha yüksek yaptınız).
Ama buna ihtiyacım yok. Sadece siz ilgileniyorsanız...
Ve 2 kelimeyle tekrarlar mısınız, ne iş yapıyorsunuz? )
Kendi Sharpe ve Sortino'larını icat etmek) Blackjack ve diğer gerekli)
Aynen yazdığınız gibi yaptım.