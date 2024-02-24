Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2120
Eeeee... Peki o zaman Moshniklerin neden pozitif durumları yok? Sonuçta, piyasa artış serisinin ACF'si 0'a eşit değildir ve bu nedenle tahmin edilebilir olmalıdır. Açıktır ki, 2. Kolmolgorov öngörülebilirlik koşulu karşılanmadığı için - herhangi bir veri örneği için bir beklenti sabitliği yoktur. Sorun nedir?
AKF fiyatları ya da ne? Fiyat, SB'nin ACF'sinden çok farklı değilse ve geri dönüşlerin ACF'si, DC sihirbazları tarafından manipüle edilmeyen normal verilerde beyaz gürültününkine benziyorsa, frekans ne kadar yüksekse (dakika ve daha yüksek), bir fiyat ortalamadan (bit\teklif) değil, işlemlerden oluşuyorsa negatif bileşen görünür, sadece anlaşmalar ya teklifi ya da talebi vurur ve ters bir sözde düzenlilik oluşur, ancak bundan para kazanamazsınız.
Ve " o halde neden MO'lar için pozitif durumlar yok? " çünkü kullandıkları veriler sterildir, içlerinde takas edilebilecek neredeyse hiçbir kalıp yoktur, daha fazla veriye ihtiyaç vardır, daha iyi veriler, yeni veri türleri vb.
Ancak olumsuz bir sonuç aynı zamanda bir sonuçtur, ML "tüm noktaları I üzerine koymanıza" izin verir, ML aslında istatistiklerin bir uzantısıdır, "sezgisel istatistikler" verilerden modelleri çıkarmak ve az çok kanıtlamak için daha güçlü yollar sunar arabaların TA ve optimizasyonunun aksine, herhangi bir düzenlilik varsa güvenilir bir şekilde.
Peki piyasaya yaklaşımınız nedir? ama felsefe hala aynı
Farklı yaklaşımlar vardı, şu anda getirilerden daha iyi tahmin edilebilecek bazı "hedef piyasa koşullarının" bir listesini toplamaya çalışıyorum, bunlar daha sonra geleneksel trend veya ters stratejilerle işlem gördü, "durumlar" trend-düz gibi, " desenlerle" ve olmadan, sakin bir pazar - ajite vb. Muhtemelen herkes için piyasanın her zaman aynı olmadığı açıktır, bazen ticaret yapmanız gerekir, bazen değil.
Ve bana “piyasaya yaklaşım” hakkında soru sormanın bir anlamı yok, çünkü ticaretten bir milyon dolar bile kazanmadım, domuz yağından bahsetmiyorum bile, şunu ve şunu deniyorum, ilginç, bir oyun gibi, ama var övünecek bir şey yok.
Apaçık
Frekanslar ve muhtemelen fazlar yol boyunca yüzer .. Genlikleri koruyun ...
10k 4 harmonik geçmişinde takılı modelin 500 noktası için bir tahmin
Tahminin 500 noktanın tümü için geçerli olduğu görülebilir, ancak frekanslar değişkendir ve anlaşılmaz bir algoritmaya göre yüzerler.
ve bu başka bir güzel örnek, genel olarak kalayda olur
Dalgalar havalı, öyle ya da böyle herhangi bir tüccar, Elliot dalgaları ve benzeri gibi kürklü veya alternatif simyayı denemeli. Ne yazık ki, en azından deneylerimde dalgalar, piyasa artışlarının spektrogramları ve beyaz gürültü spektrogramları ayırt edilemez, ancak bunun aksini iddia eden ve piyasadan besledikleri göğüslerini döven adamlar tanıyorum. böyle...
Bu konudaki düşüncelerim şu şekilde: Prensipte dalgalar gerçekleşmelidir. Piyasada ters formasyonlar olduğu için, bu basit artış tahmininin sonuçlarında görülebilir, MO'nun tersine ticaret yapmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı açıktır (geri alma), ancak öyle olduğu ortaya çıkıyor. Ve ters kuvvetler olduğu için, IMHO dalgaları olmalı.
Üzgünüm, elbette... Ama piyasa artışları ile "beyaz" gürültüyü nasıl karıştırabilirsiniz?
Burada, mevcut ay için GBPCAD artışları aldı:
Toplam 10 işlem günü geçti. Bu 10 gün bu resimde görünmüyor mu?
Kısaca konuşmak gerekirse. Piyasada beyaz gürültü yok, asla olmadı ve olmayacak. Ve nakit çekme sorunu, piyasanın Wiener tipi hafızası olmayan tamamen rastgele bir süreç olması değildir.
Artışlarla çalışma sorunu, TS'nin çoğunun bir veya başka bir artışın varış zamanını (özellikle - haftanın günü , saat, dakika) dikkate almamasıdır.
Ve bir paradigma olarak "eldeki her şeyi Millet Meclisi'nin girdilerine teslim etmek gerekir, o da bunu kendi başına çözecektir" tezini bir paradigma olarak alırsak, o zaman elbette zaman, dönüş, ana giriş parametresidir.
