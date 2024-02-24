Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2125
? gerçek okuma)))
age, eserin başlangıcı:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
gerçekten bunu mu okuyorsun
anlamı şu ki, hesaplama gücü olmadan yazılmış ve mantık ön planda ve belirtildiği gibi işe yarıyor) çok su var elbette ama burada kendiniz ayıklayabilirsiniz. Ve başlangıç, tam da o zamanlar, bu başlangıç olmadan kitap olmazdı. Bu da dikkate alınabilir
http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf
büyük bir artı, doğrusal modellerin her zaman yerel bir minimuma yakınsamasıdır. Bu nedenle, yöntem hala geçerlidir
bu kitabı birkaç yıl önce gördüm
görünüşte ... evet, büyüleyici, ama gerçekte - neden? amaç bir diploma veya doktora yazmaksa - evet, bu bir referans kitabıdır
Eğer amaç zaman serisiyse, o zaman bu kitap başka bir şey hakkında, bilgisayarların gelişiminin başlangıcında rastgele bir ormanın icadı hakkında.
IMHO, NS toplulukları bile pratik uygulama için iyi kök salmadı, VR ile nasıl çalışıyorlar? Peki, bir seçenek olarak, bir grup NS biriktirir, ancak sonunda bir otomatik kodlayıcı elde edersiniz? - Bu kitap kullanılarak evrişimli bir ağın bile elde edilebileceğinden şüpheliyim.
eski bilgi, Vorontsov daha alakalı, peki, veri işleme - VR ile ilgili çevrimiçi kursları kemiriyorum - bunda bir şey var;)
Hem testten hem de trenden alınan tüm puanlar tek bir ortak listede sıralanırsa (bazı modellere göre yeniden düzenlenir), bu onların karıştırıldığı anlamına gelir. Anladığım kadarıyla. Test hiçbir şekilde trenle karıştırılmamalıdır.
noktalar bağımsız ise ( otokorelasyon yoktur), müdahale etmek mümkündür ve gereklidir.
Aslında rastgele orman böyle çalışır.
Neden bahsediyorsun?? buhoy veya sho?
Vorontsov'unuza Ivakhnenko'nun onun için kim olduğunu sorun ...
Her noktanın olduğu zaman serisinde, her iki taraftaki 2-3 puan çok ilişkili noktalardır. Onlar. bağımsızlık koşulu karşılanmadı
zaman serileri için özel örnekleme yöntemleri vardır, orada her şey dikkate alınır.
Her noktanın olduğu zaman serisinde, her iki taraftaki 2-3 puan çok ilişkili noktalardır. Onlar. bağımsızlık koşulu karşılanmadı
bu kopyaları silebilirsiniz, hemen yeni veriler üzerinde keskin bir şekilde çalışmaya başlar, ancak yayılma kapsamaz
Numara
ACF, VR'yi değerlendirirken bunun için tasarlanmamıştır
otokorelasyon gecikme = 1 için olmayabilir, ancak diğer gecikmeler için olabilir
ve ACF değerlendirmesi, gecikmeli bağımlılıkların olup olmadığının bir değerlendirmesi değil, süreç modelini tanımlamanın yollarından biridir - VR'nin hangi sürece ait olacağına karar verdikten sonra, verileri ön işlemeye başlarız - ya VR'nin kendisi veya gecikme örneğini kullanacağız
Numara
Evet
önceki
yeniden eğitim olan dekorelasyondan sonra. Etiketlerin serileştirilmesi de dikkate alınmalıdır.
bu kopyaları silebilirsiniz, hemen yeni veriler üzerinde keskin bir şekilde çalışmaya başlar, ancak yayılma kapsamaz