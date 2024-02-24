Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2116
Hayır, yüzde olarak bir öğrenme türü vardır - MO olmadan %40 - %45 karlı ve MO %60 -65 ile. Ancak ticaret için, kar zarara eşit değilse bu bir gösterge değildir.
TP=SL ise bu bir gösterge olacaktır.
Yani öyle yazdım...
Lütfen bulursanız bana bildirin, yoksa bisikletimi kurmaya başlayacağım :)
elibrarius aynı fikri önerdi - sadece bir dal ağacı oluşturun ve kümeleme yerine kullanın, çoğunluk sınıfı azaltmak için yapraklardan bilgi alın.
Ne yazdığını ve kümeleme ile ne ilgisi olduğunu anlamıyorum
Bu esasen hedefe özel bir kümeleme olacaktır.
Bu konu hakkında faydalı bir şey buldunuz mu?
Bu esasen hedefe özel bir kümeleme olacaktır.
hedef dikkate alınarak kümeleme yoktur
Muhtemelen ders kitaplarında :)Sınırlı sayıda özellik üzerinde bu kümeleme basittir.
kümelemenin ne olduğunu okuyun, erteleme isteksizliği
Bu konu hakkında faydalı bir şey buldunuz mu?
Bu, sınıf dengeleme konusunda ciddi bir çalışmadır, henüz tamamlanmamıştır.
hedef dikkate alınarak kümeleme yoktur
Yaklaşık altı ay önce benim de benzer bir düşünceme sen de katılmıştın.
Her yaprak, maksimum sınıflara ayrılan bir küme olarak adlandırılabilir.
Yaklaşık altı ay önce benim de benzer bir düşünceme sen de katılmıştın.
burada neyi tartıştığını bilmiyorum
2 özellik alanı var (her birinin 5 ana bileşenini aldım)
rastgele esnaf örneklemesi ile:
2 küme halinde kümeleme durumunda:
Görev: Doğru etiketler ile iyi bir sınıf ayrımı arasında bir denge bulun.
Basit kümeleme durumunda, etiketler elbette ticaret için uygun değildir.
Örnekleme alım satımlarında, özellik alanı uygun değildir