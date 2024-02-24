Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2116

Alexey Vyazmikin :
Hayır, yüzde olarak bir öğrenme türü vardır - MO olmadan %40 - %45 karlı ve MO %60 -65 ile. Ancak ticaret için, kar zarara eşit değilse bu bir gösterge değildir.

TP=SL ise bu bir gösterge olacaktır.

 
elibrarius :

TP=SL ise bu bir gösterge olacaktır.

Yani öyle yazdım...

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Lütfen bulursanız bana bildirin, yoksa bisikletimi kurmaya başlayacağım :)

elibrarius aynı fikri önerdi - sadece bir dal ağacı oluşturun ve kümeleme yerine kullanın, çoğunluk sınıfı azaltmak için yapraklardan bilgi alın.

Ne yazdığını ve kümeleme ile ne ilgisi olduğunu anlamıyorum

 
Maksim Dmitrievski :

Ne yazdığını ve kümeleme ile ne ilgisi olduğunu anlamıyorum

Bu esasen hedefe özel bir kümeleme olacaktır.

Bu konu hakkında faydalı bir şey buldunuz mu?

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Bu esasen hedefe özel bir kümeleme olacaktır.

Bu konu hakkında faydalı bir şey buldunuz mu?

hedef dikkate alınarak kümeleme yoktur

 
Maksim Dmitrievski :

hedef dikkate alınarak kümeleme yoktur

Muhtemelen ders kitaplarında :)

Sınırlı sayıda özellik üzerinde bu kümeleme basittir.
[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Muhtemelen ders kitaplarında :)

Sınırlı sayıda özellik üzerinde bu kümeleme basittir.

kümelemenin ne olduğunu okuyun, erteleme isteksizliği

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Bu konu hakkında faydalı bir şey buldunuz mu?

Bu, sınıf dengeleme konusunda ciddi bir çalışmadır, henüz tamamlanmamıştır.

 
Maksim Dmitrievski :

hedef dikkate alınarak kümeleme yoktur

Her yaprak, maksimum sınıflara ayrılan bir küme olarak adlandırılabilir.
Yaklaşık altı ay önce benim de benzer bir düşünceme sen de katılmıştın.
[Silindi]  
elibrarius :
Her yaprak, maksimum sınıflara ayrılan bir küme olarak adlandırılabilir.
Yaklaşık altı ay önce benim de benzer bir düşünceme sen de katılmıştın.

burada neyi tartıştığını bilmiyorum

2 özellik alanı var (her birinin 5 ana bileşenini aldım)

rastgele esnaf örneklemesi ile:

2 küme halinde kümeleme durumunda:

Görev: Doğru etiketler ile iyi bir sınıf ayrımı arasında bir denge bulun.

Basit kümeleme durumunda, etiketler elbette ticaret için uygun değildir.

Örnekleme alım satımlarında, özellik alanı uygun değildir

