Acaba bu yöntem ahşap modeller için mi uygun yoksa daha çok sinir ağları için mi uygun?
ve sadece düşünürseniz, cevap açık değil mi?
Zamanı sinüs \ kosinüs'e dönüştürmek için bir işlev gönderebilir misiniz? Ben de bu yöntemi deneyecektim. Yayınladığım yazıda saat sayısının önemli bir yordayıcı olduğu ortaya çıktı. Acaba bu yöntem ahşap modeller için mi uygun yoksa daha çok sinir ağları için mi uygun?
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
Koda göre, buf==0 ise sinüs, aksi halde ( buf==1 ) bir kosinüs.
Ahşap modeller her şeyi sindirir.
NS için sinüs ve kosinüs iyidir çünkü zaten -1...+1'e normalize edilmişlerdir.
Bu seçeneği numaralı zamanla karşılaştırırsanız - daha iyi olan abonelikten çıkın. Bana bir şey , haftanın gününü , saatini ve dakikasını gönderirseniz %100 eşleşmesi gerektiği gibi görünüyor.
Bombayı yeni örnekleme ilkelerine göre tamamladı
Nasıl eğitileceğini / test edileceğini ne zaman öğreneceksin))))
büyükannene yumurta emmeyi öğretŞimdi güçlü bir bilgisayara ihtiyacım var..
belki önce beyin))))
beynimi umursuyorsun .. peki, genel olarak, anlıyorsun
ta, evet, evet))))
Peki, "şimdiki anın" "geçmişin" özelliklerini hesaba kattığını nasıl anlamıyorsunuz?
"Şimdiki anı" öğrenip "geçmişi" test ederken, geçmişe bakıyor gibisiniz...
Bunu neden geriye doğru yapıyoruz, hiçbir şey vermiyor .... Delilik uğruna aptal delilik ..
İşte hatırladığım bir örnek, "arka arkaya" göre birine nasıl tahminler yaptığımızı hatırlıyor musunuz, geçmişi ne kadar iyi tahmin edebildiğimizi hatırlıyor musunuz????
Şu anda da aynısını yapıyorsun! Bilim insanı!!! )))
aptal olma
aptal olma
neye göre aptallık?