Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2115
Aşırı örnekleme henüz bir şey vermiyor, ancak "hacim" sonucu biraz iyileştirdi - bu, verilerde bir şey olduğu anlamına gelir, asıl şey doğru kazmaktır.
Muayene örneğinde farklı niceleme ayarlarına sahip modellerin histogramı.
sınıflar arasındaki sınırı daha iyi hale getirir. Aynı şekilde, veriler de hazırlanmalıdır - böylece sınıflara bölünme net olur, örnekler kesişmezve nasıl yapacağımı bile biliyorum .. çok akıllı gibi ama henüz yapmadım
Nasıl olduğunu merak ediyorum? Bizim alanımızda sınıflar genellikle eşit oranda karma olarak tanımlanabilir.
Etiket örneklemesine kümeleme ekleyin. Aynı özelliklere göre kümeleme, ardından kümelere dayalı örnekleme. Sınıflar ayrılacak ama yeni verilerde ne olacağı belli değil. Teoride geliştirilmeli
Bu yüzden bu fikri bu hafta burada ele aldım :)
Sadece çoğunluk sınıfının sayısını azaltmayı öneriyorum.
Ben görmedim
Bunu otomatik olarak yapabilen yöntemler/araçlar var mı?
Bilmiyorum bakmam lazım Belki haftasonu bakarım
Lütfen bulursanız bana bildirin, yoksa bisikletimi kurmaya başlayacağım :)
elibrarius aynı fikri önerdi - sadece bir dal ağacı oluşturun ve kümeleme yerine kullanın, çoğunluk sınıfı azaltmak için yapraklardan bilgi alın.
Mevcut gelecekler - 2018'de tamamlanan eğitim. Çok güzel.
Ve işte son geleceklerde aynı model. Burada her şey daha üzücü ama tolere edilebilir.
Eğitimin sonuna daha da yakın, hadi geleceğe bakalım. Ve işte sorun burada.
Ve ne olduğunu anlamıyorum - eğitimin sonuna ne kadar yakın olursa, sonuçların o kadar iyi olması gerektiği anlaşılıyor, ancak bunun tersi ortaya çıkıyor - bir anormallik!
Görünüşe göre cevap trendin kendisinde yatıyor - MO'suz mevcut gelecek
Geçen
ve ilerisi
Peki, bu MO!?