Bir yerde kenelerin inceltildiğini ve tüm DC'lerde farklı miktarlarda olduğunu okudum. Birinin dakikada 100 tıklaması var, birinin 300 tıklaması. Nadiren demo hesaplara geliyorlar. Örneğin, bir DC'nin 1 likidite ve kotasyon sağlayıcısı var, diğerinde 3 tane var ve bunları birleştiriyor.
DC'den DC'ye kararsız bir şeyde kararlı bir şey yapılamaz.
Evet kesinlikle! Demko'nun Alpari keneleri üzerine araştırma yaptığını eklemeyi unutmuşum (broker ismini buraya yazmam mümkün mü bilmiyorum...)
Tüccarların tüm sıkıntılarının nedeni durağanlık/durağanlık değildir, aynı istatistiklerle bir satır doğaçlama yapabilirsiniz. Finlerin sahip olduğu özellikler. satırlar, aynı durağan değil, ancak Kase'yi yapmak kolay. Hedef fiyat tahmini değil, alım satım için gelecekteki getiriyi sağlamamız gerekiyor , mevsimsel oynaklıkla uyumluysa bazı getiriler yarı durağandır. Ancak gelecekteki getiri çok kötü tahmin ediliyor, tamamen boktan ve bunun durağan olmama ile ilgisi yok ve burada genel olarak, eğer kümülatif fiyatta olsaydı, oynaklığın mevsimselliği gibi bariz bir model olurdu, ama orada değil ve hepsi bu, neden sürekli bundan bahsetmiyorsun?
Frekanslar ve muhtemelen fazlar yol boyunca yüzer .. Genlikleri koruyun ...
10k 4 harmonik geçmişinde takılı modelin 500 noktası için bir tahmin
Tahminin 500 noktanın tümü için geçerli olduğu görülebilir, ancak frekanslar değişkendir ve anlaşılmaz bir algoritmaya göre yüzerler.
ve bu başka bir güzel örnek, genel olarak kalayda olur
Yani tüm bu "incelemeleriniz", anlamadan , teknolojiye uyum sağlamadan . durum, tam mr!
Mevcut durumu değerlendirecek ve seriyi veya tahmini yeterince değiştirecek uyarlanabilir bir algoritma oluşturmak gereklidir.
Aksine, verileri inceltme ve olay akışlarını tekdüze olmayan bir zamana getirme yöntemlerinde bir yerde bu tür resimleri gördüm. Eşit barlarda AÇIK fiyatlara indirim şeklinde incelme kötü bir şey değil. Ancak ısrar etmeyeceğim.
İnceltmenin işe yaramadığını söylemiyorum, daha çok gerekli ama bahsettiğiniz gibi ilkel bir biçimde değil!
Mevcut durumu değerlendiren ve ayarları kendi içinde yeterince değiştiren uyarlanabilir bir filtre vardır.
Ve durağan olmayan bir piyasada 14 periyodu olan bir stokastik var..
işte o zaman neye ihtiyacınız olduğunu tartışıyorsunuz, tiklere geri dönüyor, vb. stokastikten bahsediyorsun
PS Ve bu arada, Demko havalı bir adam, onunla konuştum ..
senkronizasyon sorununa olası çözümler
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
İşte bazı ilginç yorumlar:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
Zaten gerçekten ilginç yorumlar olduğunu düşündüm, ama orada ...
Şey, bilmiyorum... Son zamanlarda MO'nun finansal dizilere uygulanabilirliği konusunda bana göre en iyi tartışma bu.
Ana sonuç, durağanlık bulmadan, sinir ağlarının piyasada yapacak hiçbir şeyi olmadığıdır. Ve yaşam deneyimi bana bunun tam olarak böyle olduğunu söylüyor.
Demko'yu hatırladığımızdan beri en basit örnek. 10 yılı aşkın bir süredir forumda olduğunu ve bu forumun günlük hayatının bir parçası olduğunu ve buradan asla ayrılmayacağını söyleyen kişi tam olarak bu.
Ancak, eşit serilerin AÇIK fiyatları ile çalışma konusunda bir dizi deney yaptıktan sonra aniden bağırdı: "10 yılı aşkın süredir aradığımı buldum! Şimdi acı çekiyorsun - sıra sende!" Ve gitti, sanki sonsuza kadar... 2 yıldır kendisinden bir haber alınamıyor.
Bir kez daha, anlamak için - Demko en fanatik forex hayranı ve hayal kırıklığına uğradığını söylemeye gerek yok. Tek bir sonuç var - eşit barların AÇIK fiyatlarında Kase'yi gördü ve şimdi ceplerini nakitle dolduruyor. Bunun gibi...
hepimiz orada olacağız ... Alyosha, Asaulenko, Demko, the Magician, Doc .. ardından asıl mesele toplu bir mezarda değilDemko kişisel olarak bana kişisel bir mesajla bazı notlar yazdı ve anladığım kadarıyla hiçbir şey onun için işe yaramadı.
Kötü yatırımcılar tarafından azarlanan oğlu Aleshenka'nın yolunu izlediğinizi mi düşünüyorsunuz? Hmm .... Ve ne - her şey olabilir ...
ayrıca güzelce ayrılabilmelisin, kuyruğun bacaklarının arasında değil)) ne yapıyorlar
ayrıca Reshetov'dan ve jeneratöründeki büyük hayal kırıklığından da söz ediyoruz.