Örneğin Alyoshenka, devleti yatırımcılarla bir anlaşma altında gösteremeyeceğini söylüyor. Bir şekilde inanıyorum.
Bu da benim için anlaşılmaz. Sordum - MO'nun birçok destekçisini çekeceğini söyledim, boşver - hayır, hepsi bu. Şeytan biliyor... Bu yüzden sinir ağlarına geçmekten korkuyorum - yıllarınızı boşa harcayabilirsiniz ...
Ana bölümden başlayın
Piyasanın ne olduğu ve mekaniğinin ne olduğu kavramından, bu bir inanç meselesidir, ancak inanç bir şey tarafından desteklenebilir ya da olmayabilir, bu bir sağduyu meselesidir.
Benim için borsa, bu işi organize edenin bizim pahasına para kazandığı sıradan bir iş, piyasanın kalabalığın, bizimkilerin pozisyonları ile ters bir korelasyonu var (hatta gösterebilirim / kanıtlayabilirim gerekirse bu) ve bu nedenle, basit bir ifadeyle, tüm gereken, özünde grafikteki kalabalığı hesaplamak ve ters yönde ticaret yapmaktır. Benim için destek, herkesin satmaya başlayacağı ve tam tersi dirençle başlayacağı seviyedir.
Stratejinin kalitesi, bu felsefenin uygulanmasının kalitesine bağlı olacaktır, benim birkaç yılımı ve yüzlerce, belki de binlerce yazılı senaryoyu aldı.
Soruyu farklı bir şekilde soracaktım: Alıcıların yokluğunda bunların HEPSİ kime satılacak?
bak daha iyi anlatamam
Peki, evet, peki, evet, sence şu anda 1000 alıcı almak istiyorsa ve üzerlerinde sadece 100 satıcı varsa, o zaman bu alıcılar bir boşluktan mı satın alacak? bilge...
Yoksa seviyenin her zaman bir toparlanmada 1.000 alıcıyı ve bir kırılmada 1.000 satıcıyı içereceğini, piyasadaki dengenin her zaman aynı olduğunu mu düşünüyorsunuz? bilge...
ya da şimdi doldurmaya başlayacaksınız, eğer daha fazla alıcı varsa, o zaman fiyat basitçe artacaktır, bu orada ama canlı piyasada ve orada hisse senetlerinde veya aynı bitcoin'de gerçek, satın alırlarsa artacak 10 sentten 10.000 dolara kadar. , bunu eurodolar'da sık sık görüyor musun ????
Ne ticareti yaptığınızı bile bilmiyorsunuz.
Herkes Maitrade'i bilmeli. Videolarını izledikten sonra, ticaret en az her 100'de bir gelişir)
Özellikle 17:18 dakikadan itibaren beğendim.
Ciddiye almayın, şakaydı. Video için teşekkürler. Sadece direnç seviyesinin kırılmasından sonra bir destek seviyesi haline geldiği gerçeğini eleştirdiği gerçeğine katılmıyorum.
Ve gerçekte böyledir, destek direnişe dönüşmez, yeni direniş ortaya çıkar.
işte kalıbın, destek direnç oldu
Aslında, son yükseliş dürtüsünden hemen sonra, kalabalık trendin yükseldiğine karar verdi ve satın almanız gerekiyor, ancak elbette yükseklerden satın almamanız gerekiyor)) ancak destekten ve desteğin olduğu yerde satın alıyor. evet, satın aldığımız destekten yepta)
Doğal olarak piyasada bir dengesizlik çıkıyor, alıcı çok ve fiyat düşüyor, direnç alıyoruz, alıcıların bir kısmı hemen duruyor, biri bekliyor ve dua ediyor, eğer fiyat en azından giriş noktasına dönerse, o zaman Fişi hemen kapatacağım)) ve fiyat her şeyi geri verdiğinde alıcılar oybirliğiyle son aşağı yönlü itici gücü yaratan pozu kapsıyor.
Böylece destek kalıbını olduğu gibi dirence çevirmiş olursunuz.
Ve tek bir gerchik bundan bahsetmiyor (((
Ancak her şey o kadar basit değil, piyasa fraktal ve bu tür birçok durum karşılıklı olarak iç içe geçmiş ve karşılıklı olarak iptal edilmiş, yani bunun gibi bir şey.
Ve ayrıca son satış itfa edilebilir, bu likiditedir. öyle gibi