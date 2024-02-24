Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2114
Maxim, ama bu şey nasıl kurulur?
id_tl nedir?
bilmiyorum link lazım
muhtemelen dönüştürülmüş örneklerin kimlikleri sadece
Teşekkür ederim! Her şey yolunda gitti.
Bence doğru - sadece treni çevir, çünkü kontrol sadece teste gidiyor - Yaptım, ama sonuç çok garip - test örneğinde mantık hatası 1'i geçiyor ve büyüyor - bu nasıl olabilir ki - Ben şok oldu.
farklı şekillerde deneyebilirsin, sadece etrafa bak
işte güzel bir defter https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets
kopyalanabilir ve kontrol edilebilir
Aynı makale - orada hiçbir şey net değil.
Hepsi aynı makale - orada hiçbir şey net değil.
bu bir taklitçi, orijinalin linkini verdim
Yani bu, Rusça olarak baktığım makalenin orijinali.
Ve algılamak için - yine de hiçbir bilgi yok - çıkarılan kodu.
her şey iyi yazılmış. Dengesiz derslerim yok ama yapay olarak yaptım etrafına bir bak
"Tomek bağlantıları" yönteminin seçimi eşitlemediği ortaya çıktı - sıfır satır sayısını 4005'ten 3402'ye düşürdü, bu yüzden işe yaramadığını düşündüm.
Evet. Önce aşırı örnekleme, sonra hacim yapmanız gerekir.
Aşırı örnekleme henüz bir şey vermiyor, ancak "hacim" sonucu biraz iyileştirdi - bu, verilerde bir şey olduğu anlamına gelir, asıl şey doğru kazmaktır.
Muayene örneğinde farklı niceleme ayarlarına sahip modellerin histogramı.