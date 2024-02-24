Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2114

Alexey Vyazmikin :

Maxim, ama bu şey nasıl kurulur?

id_tl nedir?

bilmiyorum link lazım

muhtemelen dönüştürülmüş örneklerin kimlikleri sadece

Alexey Vyazmikin :

Teşekkür ederim! Her şey yolunda gitti.

Bence doğru - sadece treni çevir, çünkü kontrol sadece teste gidiyor - Yaptım, ama sonuç çok garip - test örneğinde mantık hatası 1'i geçiyor ve büyüyor - bu nasıl olabilir ki - Ben şok oldu.

farklı şekillerde deneyebilirsin, sadece etrafa bak

işte güzel bir defter https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets

kopyalanabilir ve kontrol edilebilir

Maksim Dmitrievski :

bilmiyorum link lazım

muhtemelen dönüştürülmüş örneklerin kimlikleri sadece

Aynı makale - orada hiçbir şey net değil.

Alexey Vyazmikin :

Hepsi aynı makale - orada hiçbir şey net değil.

bu bir taklitçi, orijinalin linkini verdim

 
Maksim Dmitrievski :

farklı şekillerde deneyebilirsin, sadece etrafa bak

işte güzel bir defter https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets

kopyalanabilir ve kontrol edilebilir

Yani bu, Rusça olarak baktığım makalenin orijinali.

 
Maksim Dmitrievski :

bu bir taklitçi, orijinalin linkini verdim

Ve algılamak için - yine de hiçbir bilgi yok - çıkarılan kodu.

Alexey Vyazmikin :

Ve algılamak için - yine de hiçbir bilgi yok - çıkarılan kodu.

her şey iyi yazılmış. Dengesiz derslerim yok ama yapay olarak yaptım etrafına bir bak

 
Maksim Dmitrievski :

her şey iyi yazılmış. Dengesiz derslerim yok ama yapay olarak yaptım etrafına bir bak


"Tomek bağlantıları" yönteminin seçimi eşitlemediği ortaya çıktı - sıfır satır sayısını 4005'ten 3402'ye düşürdü, bu yüzden işe yaramadığını düşündüm.
Alexey Vyazmikin :


"Tomek bağlantıları" yönteminin seçimi eşitlemediği ortaya çıktı - sıfır satır sayısını 4005'ten 3402'ye düşürdü, bu yüzden işe yaramadığını düşündüm.
Evet. Önce aşırı örnekleme, sonra hacim yapmanız gerekir.
 
Maksim Dmitrievski :
Evet. Önce aşırı örnekleme, sonra hacim yapmanız gerekir.

Aşırı örnekleme henüz bir şey vermiyor, ancak "hacim" sonucu biraz iyileştirdi - bu, verilerde bir şey olduğu anlamına gelir, asıl şey doğru kazmaktır.

Muayene örneğinde farklı niceleme ayarlarına sahip modellerin histogramı.


