Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2123

Yeni yorum
[Silindi]  
mytarmailS :

neye göre aptallık?

çılgınca bir şey yazıyorsun

Görünüşe göre forvetin sadece önde olması gerektiğini ve uzun bir süre boyunca bağıranları çoktan mağlup ettiler.

tıpkı birinin bağırdığı, sümük püskürttüğü gibi, evrişimli ağların zaman serileri için kullanılmadığını (yaklaşık bir yıl önce, belki daha fazla)

 
Maksim Dmitrievski :

çılgınca bir şey yazıyorsun

tamam, aptalı dinleme)

 
Maksim Dmitrievski :

Görünüşe göre forvetin sadece önde olması gerektiğini ve uzun bir süre boyunca bağıranları çoktan mağlup ettiler.

nasıl kazandın Az önce konuştuk ve karar verdik))) ciddi bir yaklaşım


Kendinize en baştan açıklayın ve sonra bana şu anki noktadan geçmiş noktanın nasıl iyi tahmin edilebileceğini ve bunu bildiğimizi , ancak geleceğin çalışmadığını nasıl ortaya çıktığını açıklayın ...

Her ne kadar kendi bakış açınızdan bakarsanız, geçmişi veya geleceği tahmin etmenin ne noktası olduğu arasında hiçbir fark yoktur ... çünkü model birini veya diğerini görmedi.

Maksim Dmitrievski :

tıpkı birinin bağırdığı, sümük püskürttüğü gibi, evrişimli ağların zaman serileri için kullanılmadığını (yaklaşık bir yıl önce, belki daha fazla)

biraz şizofren))

[Silindi]  
mytarmailS :

nasıl kazandın Az önce konuştuk ve karar verdik))) ciddi bir yaklaşım


Kendinize en baştan açıklayın ve sonra bana şu anki noktadan geçmiş noktanın nasıl iyi tahmin edilebileceğini ve bunu bildiğimizi , ancak geleceğin çalışmadığını nasıl ortaya çıktığını açıklayın ...

Her ne kadar kendi bakış açınızdan bakarsanız, geçmişi veya geleceği tahmin etmenin ne noktası olduğu arasında hiçbir fark yoktur ... çünkü model birini veya diğerini görmedi.

biraz şizofren))

zaten açıklanmış, foruma bakın

 
Maksim Dmitrievski :

zaten açıklanmış, foruma bakın

Peki, sana açıkla, yazık ya da başka bir şey, minnettar olacağım ..

Bu bataklığın yaşlılığa kadar yapraklanabileceğini biliyorsun ve orada olduğu bir gerçek değil.

[Silindi]  
mytarmailS :

Peki, sana açıkla, yazık ya da başka bir şey, minnettar olacağım ..

Bu bataklığın yaşlılığa kadar yapraklanabileceğini biliyorsun ve orada olduğu bir gerçek değil.

özellikler geçmişe bu kadar derin bakmaz, en fazla birkaç gün önce. Yarım yıl eğitin, 20 yıl test edin

modelin mevcut ana mümkün olduğunca yakın olması için sonunda tren

2000 yılı için öğretmeyi ve bugün ticaret yapmayı teklif ediyorsun

herkes sakin olsun

 
Maksim Dmitrievski :

özellikler geçmişe bu kadar derin bakmaz, en fazla birkaç gün önce. Yarım yıl eğitin, 20 yıl test edin

modelin mevcut ana mümkün olduğunca yakın olması için sonunda tren

2000 yılı için öğretmeyi ve bugün ticaret yapmayı teklif ediyorsun

herkes sakin olsun

mantık sakat ama olsun

Test zaten 20 yaşındaysa, o ana mümkün olduğunca yaklaştırmaya gerek yoktur ve mevcut ana mümkün olduğunca yaklaştırmak istiyorsanız, test etmek için hiçbir neden yoktur. 20 yıl)) en iyi modelleri daha kısa bir bölümde bulabilirsiniz

[Silindi]  
mytarmailS :

mantık sakat ama olsun

Test zaten 20 yaşındaysa, o ana mümkün olduğunca yaklaştırmaya gerek yoktur ve mevcut ana mümkün olduğunca yaklaştırmak istiyorsanız, test etmek için hiçbir neden yoktur. 20 yıl)) en iyi modelleri daha kısa bir bölümde bulabilirsiniz

saçmalıklarını bükmeye devam edersen ne diye sorulur?

 
Maksim Dmitrievski :

saçmalıklarını bükmeye devam edersen ne diye sorulur?

xs, ruh hali xu..e

 
Maksim Dmitrievski :

Ivakhnenko, modelin normal şekilde öğrenmesi için bölmeyi nasıl önerir?

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm

1...211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130...3399
Yeni yorum