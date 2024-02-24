Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2123
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
neye göre aptallık?
çılgınca bir şey yazıyorsun
Görünüşe göre forvetin sadece önde olması gerektiğini ve uzun bir süre boyunca bağıranları çoktan mağlup ettiler.
tıpkı birinin bağırdığı, sümük püskürttüğü gibi, evrişimli ağların zaman serileri için kullanılmadığını (yaklaşık bir yıl önce, belki daha fazla)
çılgınca bir şey yazıyorsun
tamam, aptalı dinleme)
Görünüşe göre forvetin sadece önde olması gerektiğini ve uzun bir süre boyunca bağıranları çoktan mağlup ettiler.
nasıl kazandın Az önce konuştuk ve karar verdik))) ciddi bir yaklaşım
Kendinize en baştan açıklayın ve sonra bana şu anki noktadan geçmiş noktanın nasıl iyi tahmin edilebileceğini ve bunu bildiğimizi , ancak geleceğin çalışmadığını nasıl ortaya çıktığını açıklayın ...
Her ne kadar kendi bakış açınızdan bakarsanız, geçmişi veya geleceği tahmin etmenin ne noktası olduğu arasında hiçbir fark yoktur ... çünkü model birini veya diğerini görmedi.
tıpkı birinin bağırdığı, sümük püskürttüğü gibi, evrişimli ağların zaman serileri için kullanılmadığını (yaklaşık bir yıl önce, belki daha fazla)
biraz şizofren))
nasıl kazandın Az önce konuştuk ve karar verdik))) ciddi bir yaklaşım
Kendinize en baştan açıklayın ve sonra bana şu anki noktadan geçmiş noktanın nasıl iyi tahmin edilebileceğini ve bunu bildiğimizi , ancak geleceğin çalışmadığını nasıl ortaya çıktığını açıklayın ...
Her ne kadar kendi bakış açınızdan bakarsanız, geçmişi veya geleceği tahmin etmenin ne noktası olduğu arasında hiçbir fark yoktur ... çünkü model birini veya diğerini görmedi.
biraz şizofren))
zaten açıklanmış, foruma bakın
zaten açıklanmış, foruma bakın
Peki, sana açıkla, yazık ya da başka bir şey, minnettar olacağım ..
Bu bataklığın yaşlılığa kadar yapraklanabileceğini biliyorsun ve orada olduğu bir gerçek değil.
Peki, sana açıkla, yazık ya da başka bir şey, minnettar olacağım ..
Bu bataklığın yaşlılığa kadar yapraklanabileceğini biliyorsun ve orada olduğu bir gerçek değil.
özellikler geçmişe bu kadar derin bakmaz, en fazla birkaç gün önce. Yarım yıl eğitin, 20 yıl test edin
modelin mevcut ana mümkün olduğunca yakın olması için sonunda tren
2000 yılı için öğretmeyi ve bugün ticaret yapmayı teklif ediyorsun
herkes sakin olsun
özellikler geçmişe bu kadar derin bakmaz, en fazla birkaç gün önce. Yarım yıl eğitin, 20 yıl test edin
modelin mevcut ana mümkün olduğunca yakın olması için sonunda tren
2000 yılı için öğretmeyi ve bugün ticaret yapmayı teklif ediyorsun
herkes sakin olsun
mantık sakat ama olsun
Test zaten 20 yaşındaysa, o ana mümkün olduğunca yaklaştırmaya gerek yoktur ve mevcut ana mümkün olduğunca yaklaştırmak istiyorsanız, test etmek için hiçbir neden yoktur. 20 yıl)) en iyi modelleri daha kısa bir bölümde bulabilirsiniz
mantık sakat ama olsun
Test zaten 20 yaşındaysa, o ana mümkün olduğunca yaklaştırmaya gerek yoktur ve mevcut ana mümkün olduğunca yaklaştırmak istiyorsanız, test etmek için hiçbir neden yoktur. 20 yıl)) en iyi modelleri daha kısa bir bölümde bulabilirsiniz
saçmalıklarını bükmeye devam edersen ne diye sorulur?
saçmalıklarını bükmeye devam edersen ne diye sorulur?
xs, ruh hali xu..e
Ivakhnenko, modelin normal şekilde öğrenmesi için bölmeyi nasıl önerir?
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm