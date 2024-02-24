Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1132
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve işte düz algoritma yapmak için ihtiyacım olan şey
Daireler kesinlikle fiyata göre değil, farklı bir işleve göre inşa edilir ...
Burada, dikdörtgenlerin çizimi, sinyalin bir öncekinde olduğu gibi sonunda değil, dikdörtgenin en başından itibaren geçerli olması için zaten uygulanmaktadır. örnekler
Grafikte, PD ve sp seviyeleri. , kırmızıdan alıyoruz yeşilden satıyoruz
yol boyunca bir durağımız var, ama bu sadece bir sentetik zaman diliminde bir kesim
pd ve sp benim anlayışıma göre aşırı alım ve satım bölgeleridirBir sinir ağı kullanarak aşırı alım ve satımı aramak için
Lanet olsun insanlar, hadi normal sistemleri tartışalım, ha? nesnel yasalarla
herhangi 2 ilişkili aracı alın ve bir model oluşturun
Tahkim?
veya bir çift
MO nerede?
MO nerede?
http://sun.tsu.ru/mminfo/2016/Dombrovski/book/chapter-2/chapter-2.htm
LR için bir kez dışarıda bırakılan özgeçmişi kim kullandı? ayrı bir doğrulama setinin yerini alıyor mu? Eh, sadece Vizard mb ve kullanılan olduğunu düşünüyorum :)
Çapraz doğrulamayı, modelin kendisinden ziyade belirli bir prosedür tarafından üretilen modellerin performansının genelleştirilmesini tahmin etmenin bir yolu olarak düşünmek en iyisidir. Birini dışarıda bırakma çapraz doğrulama, esasen, n-1 veri örneği üzerinde eğitilmiş bir modelin genelleme performansının bir tahminidir; bu, genellikle n örnek üzerinde eğitilmiş bir modelin performansının biraz karamsar bir tahminidir.
Bir model seçmek yerine, yapılacak şey modeli tüm verilere uydurmak ve LOO-CV'yi kullanarak o modelin performansının biraz muhafazakar bir tahminini sunmaktır.
Bununla birlikte, LOOCV'nin yüksek bir varyansa sahip olduğunu unutmayın (farklı bir rastgele veri örneği kullanırsanız alacağınız değer çok değişir) ve bu, yaklaşık olarak tarafsız olmasına rağmen, genellikle performans değerlendirmesi için kötü bir tahmin edici seçimi yapar . Model seçimi için her zaman kullanıyorum, ancak gerçekten sadece ucuz olduğu için (üzerinde çalıştığım çekirdek modelleri için neredeyse ücretsiz).
"Karşı" ve "İçin". Sadece böyle bir tahmin edici, modellerin sayımını hızlandırmak için iyi olurdu.
Kitaplığın en son sürümünü bir test senaryosu ile yayınladı
Sanki Yeni Yıl çok uzakta, ama burada böyle hediyeler veriyorlar!
Tahkim?
burada
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page382
ve ötesinde
başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir hindiden sadece bir satır
başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir hindiden sadece bir satır
ve o nerede?
Kitaplığın en son sürümünü bir test senaryosu ile yayınladı
Çok havalı! Teşekkür ederim. Sonuçlar harika :)