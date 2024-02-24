Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1132

Ve işte düz algoritma yapmak için ihtiyacım olan şey

Daireler kesinlikle fiyata göre değil, farklı bir işleve göre inşa edilir ...

Burada, dikdörtgenlerin çizimi, sinyalin bir öncekinde olduğu gibi sonunda değil, dikdörtgenin en başından itibaren geçerli olması için zaten uygulanmaktadır. örnekler

Grafikte, PD ve sp seviyeleri. , kırmızıdan alıyoruz yeşilden satıyoruz

yol boyunca bir durağımız var, ama bu sadece bir sentetik zaman diliminde bir kesim

pd ve sp benim anlayışıma göre aşırı alım ve satım bölgeleridir

Bir sinir ağı kullanarak aşırı alım ve satımı aramak için
 
Maksim Dmitrievski :

Lanet olsun insanlar, hadi normal sistemleri tartışalım, ha? nesnel yasalarla

herhangi 2 ilişkili aracı alın ve bir model oluşturun

Tahkim?

 
Maksim Dmitrievski :

veya bir çift

MO nerede?

[Silindi]  

LR için bir kez dışarıda bırakılan özgeçmişi kim kullandı? ayrı bir doğrulama setinin yerini alıyor mu? Eh, sadece Vizard mb ve kullanılan olduğunu düşünüyorum :)

Çapraz doğrulamayı, modelin kendisinden ziyade belirli bir prosedür tarafından üretilen modellerin performansının genelleştirilmesini tahmin etmenin bir yolu olarak düşünmek en iyisidir. Birini dışarıda bırakma çapraz doğrulama, esasen, n-1 veri örneği üzerinde eğitilmiş bir modelin genelleme performansının bir tahminidir; bu, genellikle n örnek üzerinde eğitilmiş bir modelin performansının biraz karamsar bir tahminidir.

Bir model seçmek yerine, yapılacak şey modeli tüm verilere uydurmak ve LOO-CV'yi kullanarak o modelin performansının biraz muhafazakar bir tahminini sunmaktır.

Bununla birlikte, LOOCV'nin yüksek bir varyansa sahip olduğunu unutmayın (farklı bir rastgele veri örneği kullanırsanız alacağınız değer çok değişir) ve bu, yaklaşık olarak tarafsız olmasına rağmen, genellikle performans değerlendirmesi için kötü bir tahmin edici seçimi yapar . Model seçimi için her zaman kullanıyorum, ancak gerçekten sadece ucuz olduğu için (üzerinde çalıştığım çekirdek modelleri için neredeyse ücretsiz).

"Karşı" ve "İçin". Sadece böyle bir tahmin edici, modellerin sayımını hızlandırmak için iyi olurdu.

[Silindi]  
Kitaplığın en son sürümünü bir test senaryosu ile yayınladı
 
Maksim Dmitrievski :
Kitaplığın en son sürümünü bir test senaryosu ile yayınladı

Sanki Yeni Yıl çok uzakta, ama burada böyle hediyeler veriyorlar!


 
mytarmailS :

Tahkim?

burada

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page382

ve ötesinde

başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir hindiden sadece bir satır

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2018.04.22
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Renat Akhtyamov :

başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir hindiden sadece bir satır

ve o nerede?

 
Maksim Dmitrievski :
Kitaplığın en son sürümünü bir test senaryosu ile yayınladı

Çok havalı! Teşekkür ederim. Sonuçlar harika :)

