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RL algorithms - библиотека для MetaTrader 5
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Идея и простейший алгоритм изложены в статье "Random Decision Forest в обучении с подкреплением"
Данная библиотека имеет расширенный функционал, позволяющий создавать неограниченное количество "Агентов".
Глубокое развитие темы, продукт Dopamine
Использование библиотеки:
#include <RL gmdh.mqh> CRLAgents *ag1=new CRLAgents("RlExp1iter",1,100,50,regularize,learn); //создали 1 RL агента, который принимает 100 входов(значений предикторов) и содержит 50 деревьев
Пример заполнения входных значений нормированными ценами закрытия:
void calcSignal() { sig1=0; double arr[]; CopyClose(NULL,0,1,10000,arr); ArraySetAsSeries(arr,true); normalizeArrays(arr); for(int i=0;i<ArraySize(ag1.agent);i++) { ArrayCopy(ag1.agent[i].inpVector,arr,0,0,ArraySize(ag1.agent[i].inpVector)); } sig1=ag1.getTradeSignal(); }
Обучение происходит в тестере за один проход, с параметром learn=true. После обучения, необходимо изменить на false.
Демонстрация работы обученного эксперта "RL gmdh trader" на обучающей и тестовой выборках.
Работа по iMA (Moving Average, MA) и OHLC недельного таймрфеймаGlamTrader
Используются стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательский Laguerre.
Индикатор ATRStops_v1 в свечном видеRSICloudBG
Индикатор RSICloud с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними