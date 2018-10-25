Идея и простейший алгоритм изложены в статье "Random Decision Forest в обучении с подкреплением"

Данная библиотека имеет расширенный функционал, позволяющий создавать неограниченное количество "Агентов".

Глубокое развитие темы, продукт Dopamine

Использование библиотеки:

#include <RL gmdh.mqh> CRLAgents *ag1= new CRLAgents( "RlExp1iter" , 1 , 100 , 50 ,regularize,learn);

Пример заполнения входных значений нормированными ценами закрытия:

void calcSignal() { sig1= 0 ; double arr[]; CopyClose ( NULL , 0 , 1 , 10000 ,arr); ArraySetAsSeries (arr, true ); normalizeArrays(arr); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (ag1.agent);i++) { ArrayCopy (ag1.agent[i].inpVector,arr, 0 , 0 , ArraySize (ag1.agent[i].inpVector)); } sig1=ag1.getTradeSignal(); }

Обучение происходит в тестере за один проход, с параметром learn=true. После обучения, необходимо изменить на false.

Демонстрация работы обученного эксперта "RL gmdh trader" на обучающей и тестовой выборках.



