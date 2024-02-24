Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1136
Ayarsız Heiken Ashi göstergesi.
Oh kahretsin... resim ciddi değil
Herkes herhangi bir göstergenin tarihin belirli bir bölümüne ayarlanabileceğini bilir, bir kâse haline gelecektir, aynı şey "herhangi bir parametre" altında yapılabilir, bunun için bir hikaye seçin, bu *** için, satıcılar için. "taneler"
Her şey çok basit bir şekilde kontrol edilir, bir hindiyi trene sığdırın ve daha sonra büyük bir tarihçede oos için (bir kez) geriye doğru test edin, böylece en az 500 anlaşma olur, hata anlaşma sayısının karesiyle ters orantılı olarak azalır. .
hmm, burada veya mizahla ilgili bir konuda yazmayı bile bilmiyorum:
sabahları android tvbox'taki tarayıcıda reklam engellemeyi kapattım, çünkü RBC'de bir konserve kesiciyi yasaklamaya başladılar (TV'de internette geziniyordum), şimdi bana sitelerde teklif vermeye başladıklarına şaşırdım makine öğrenimi kurslarına kaydolmak için, teneke kesicinin devre dışı olduğunu hatırlayana kadar, 12 hafta boyunca kurs ödemeyeceğim ama ücretsiz bir eğitim programı vereceklerine söz veriyorlar , MO için bir eğitim programı olan var mı? ??? - teoriyi ortaya çıkarmak istediğinizde doğru olan şey!
Not: şanssız bir gün, sonunda spam kutumu çaldılar, iki yıllığına başladım, her türlü sol kayıt için yeniden yeni bir tane başlatmam gerekiyor ... yarın yapacağım
https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtCsağda bir oynatma listesi var
onlar. Moskova Bölgesi'ndeki ağda Rusça'da Vorontsov'dan daha zeki olmadığını söylemek ister misiniz?
Vorontsov'u daha sonra bıraktım, zaten kendimi YouTube'da yedekledim, teorik olarak vurdum, makalelerde veya forumlarda yazılmayan birçok küçük şey
evet, genel olarak aynı şey hakkındaNe çalışacağımı zaten biliyorum, neredeyse her şeyi biliyorum))
Bir öğretmen ve uzman bilgisi olmadan, yalnızca fiyatları olan, kendi başına ticaret yapmayı öğrenen bir yapay zeka yapmakla ilgilendim. Yaptığımı kod tabanına attım daha sonra geliştireceğim
gerisi artık yapay zeka değil, sadece çıngıraklar
örneğin, çıktıların en iyi seçimi sorunu çözülmedi (elbette otomatik olarak, müdahale olmadan)
Öğretmen ve uzman bilgisi olmadan, yalnızca fiyatları olan, kendi başına ticaret yapmayı öğrenen bir yapay zeka yapmakla ilgilendim.
Bu, matrisi yaratan ve Rusları Amerikalılarla karşı karşıya getiren SAI'dir (güçlü yapay zeka).
Şuna bakın https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg SAI diyorlar ama çarpık yapılmış.
Bandera'dan Andrey Kuchemenko'dan basit bir seçenek var:
void AI()
{
std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь
while (true) // цикл
{
cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос
string question;
cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question
string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре
// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль
if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;
else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ
{
cout << "enter answer" << endl;
std::cin >> answer;
memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь
}
}
}
Burada ağaçlardan yaprak seçimiyle uğraşıyordum ve test süresi (M1) sırasında sıfır civarında takıldığımı ve şimdi saçma sapan düşünüyorum - tüm bu MO için neredeyse bir yıl harcadım ve sonra yanlışlıkla test ettim. başka bir TF (M5) ile danışman ve beklenmedik bir şekilde normal sonuç gösterdi, farklı TF'leri denemeye başladım ve hem eğitim döneminde hem de test döneminde sonucun iyi olduğu (M2) bir tane daha buldum. Eğitim süresi 2015'ten 2017'ye kadar, 2018 için testler.
Bu bir kaza mı, yoksa fraktallığın bir tezahürü mü?
Eğitim süresi sadece M1'dir.
Anladığım kadarıyla, orada temsilci test cihazında rastgele açık emirler için sinyal veriyor ve sonunda polinomlar aracılığıyla seçilen özniteliklerden toplanan örnekler üzerine bir orman inşa ediliyor.
Girişlerin fiyat farklılıkları ve emirler olmadan işaretlenebileceğini düşünüyorum, IMHO, elbette, ancak çıkışları bulmak, maksimum kârla, sadece belki ...
1. evet ve polinomlar değiştirilebilir, ormanın kendisi gibi başka bir şeye istediğinizi yapıştırın
2 tam olarak tutmadı
2. neden siparişlerin rastgele tetiklenmesiyle girişlerin aranacağı hakkında, çünkü bunlar neredeyse açık bir şekilde mevcut BP'nin üstleri ve altları olarak tanımlanıyor ve çıkışlar daha az açık, bu yüzden onları arayabilirsiniz.
çıkışlar, hem satın almak hem de satmak için etiketler (herhangi biri) anlamına gelir. Çıkış pozisyonları için herhangi bir özel algoritma düşünmüyorum, çünkü bir satış sinyali, bir satın alma emrini kapatmak için doğal bir sinyaldir (bu doğru olmasa da, düşünmedim)
bu yüzden, bu ilginç bir görevdir - bir dizi benzersiz strateji elde etmek için etiketleri rastgele, bazı dağıtımlardan veya dağılımların numaralandırılmasıyla nasıl örneklenir ve ardından en iyisini seçer
başka bir deyişle, f-th reword'ü etkili bir şekilde nasıl değiştirilir